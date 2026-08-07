ଗରଦପୁର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିଲମ୍ବିତ, ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ଗରଦପୁର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : August 7, 2026 at 11:45 AM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଅଧ୍ଯକ୍ଷାଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା । ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ଗରଦପୁର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସନ୍ତୋଷୀ ଦାସୀ ସାମଲ । ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଙ୍ଗଠନ(OAV) ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ଓ ଉନ୍ନୟନ କମିଟିର ଜିଲ୍ଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
କାହିଁକି ନିଲମ୍ବନ ?
ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବାରମ୍ବାର ବିନା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଅନଧିକୃତ ଭାବେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା,କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା, ଅନିୟମିତତା,ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଶାସନିକ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଥିଲା । ଏହି ଗୁରୁତର ପ୍ରଶାସନିକ ତ୍ରୁଟି ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ, ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ (CC & A) ନିୟମାବଳୀ,୧୯୬୨ର ନିୟମ ୧୨(୧)(a) ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି । ନିଲମ୍ବନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମତି ବିନା ସେ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:
ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍ ଆୟର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗରଦପୁର ଓଏଭି (OAV) ଉପରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆଗରୁ ବି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ଓଏଭିକୁ ସର୍ପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଜିଟରେ ଯାଇଥିଲି । ସେଠାରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍(ଅଧ୍ୟକ୍ଷା) ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଯାହା କି କୌଣସି ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ଅନ୍ଅଥରାଇଜଡ୍ଲି ଆବ୍ସେଣ୍ଟ ଥିଲେ । ତା'ପରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଫେଇ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା,ହାଇଜିନ୍, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ(MDM) ଇତ୍ୟାଦି ସବୁଥିରେ ଆମେ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ । ଏଗୁଡିକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଓଏଭି ସଂଗଠନକୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଲୁ । ଓଏଭି ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଗତ ବୁଧବାର ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ।
ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନଗର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ନାଁରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରାଉଥିବା ନେଇ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଚଳୁ କରିଥିଲେ ଟଙ୍କା, 64 ଲକ୍ଷ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ
ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା: IFS ଅଧିକାରୀ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରାଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା