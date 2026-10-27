କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ଶହେ ବର୍ଷ, କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା
ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଓ ଅସାମାଜିକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : October 27, 2026 at 12:14 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ଶହେ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି । ଚାରିଆଡେ ଉତ୍ସବ ଓ ପାର୍ବଣର ମାହୋଲ । ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଡଃ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ସହରର ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସର କଡ଼ା ନଜର:
ଏଥର । ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ, ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ 'ବଡ଼ି କ୍ୟାମେରା' ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ଏହି କ୍ୟାମେରା ସିଧାସଳଖ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ ତଥ୍ୟ ପଠାଇବ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ।ଏହାସହ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯିବ । ପ୍ରଶାସନ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସହରର ଗତିବିଧି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବ ।
ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସହରର ୬ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲିସ ଚେକ୍ ପୋଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ୩୨ଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି । ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାଦା ପୋଷାକଧାରୀ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ ।
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ପୂଜା ଆରମ୍ଭରୁ ଭସାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତାୟନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ୨ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ SP, ୧୦ ଜଣ DSP, ୨୦ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୧୦୦ ଜଣ ASI, ୨୨ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ, ୩୫୦ ଜଣ ହୋମଗାର୍ଡ ଏବଂ ୨୦୦ ଜଣ କନଷ୍ଟେବଳ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବିସର୍ଜନ ବା ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ୩୫ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତାୟନ କରାଯିବ, "ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଆଜିର ଏହି ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସପି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଟାରିଆଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ପୂଜା ପାର୍ବଣରୁ ସୁଚାରୁରୂପେ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବନ୍ୟା ପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ! କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଚାଷୀକୂଳ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ, 'ଧାର କରି ଚାଷ କରିଛୁ, ସୁଝିବା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ'
ରାଜନଗରର ନିଆରା ବିସର୍ଜନ ପରମ୍ପରା; ନଦୀରେ ଚାପଖେଳି ମେଲାଣୀ ନେଲେ ମା', କୁମ୍ଭୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀରେ ଦେଖା ଯାଏନି କୁମ୍ଭୀର
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା