ETV Bharat / state

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ଶହେ ବର୍ଷ, କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା

ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଓ ଅସାମାଜିକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Kendrapara Gajalakshmi Puja marks 100 years Central Range IG reviews security arrangements
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ଶହେ ବର୍ଷ, କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 27, 2026 at 12:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ଶହେ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି । ଚାରିଆଡେ ଉତ୍ସବ ଓ ପାର୍ବଣର ମାହୋଲ । ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଡଃ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ସହରର ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।​

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ଶହେ ବର୍ଷ, କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା (ETV Bharat Odisha)

ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସର କଡ଼ା ନଜର:
ଏଥର । ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ, ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ 'ବଡ଼ି କ୍ୟାମେରା' ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ଏହି କ୍ୟାମେରା ସିଧାସଳଖ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ ତଥ୍ୟ ପଠାଇବ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ।ଏହାସହ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍‌କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯିବ । ପ୍ରଶାସନ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସହରର ଗତିବିଧି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବ ।​

ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସହରର ୬ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲିସ ଚେକ୍ ପୋଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ୩୨ଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି । ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାଦା ପୋଷାକଧାରୀ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ ।​

ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ​"ପୂଜା ଆରମ୍ଭରୁ ଭସାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତାୟନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ୨ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ SP, ୧୦ ଜଣ DSP, ୨୦ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୧୦୦ ଜଣ ASI, ୨୨ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ, ୩୫୦ ଜଣ ହୋମଗାର୍ଡ ଏବଂ ୨୦୦ ଜଣ କନଷ୍ଟେବଳ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବିସର୍ଜନ ବା ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ୩୫ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତାୟନ କରାଯିବ, "ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।​

ଆଜିର ଏହି ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସପି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଟାରିଆଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ପୂଜା ପାର୍ବଣରୁ ସୁଚାରୁରୂପେ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବନ୍ୟା ପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ! କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଚାଷୀକୂଳ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ, 'ଧାର କରି ଚାଷ କରିଛୁ, ସୁଝିବା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ'

ରାଜନଗରର ନିଆରା ବିସର୍ଜନ ପରମ୍ପରା; ନଦୀରେ ଚାପଖେଳି ମେଲାଣୀ ନେଲେ ମା', କୁମ୍ଭୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀରେ ଦେଖା ଯାଏନି କୁମ୍ଭୀର


ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ
ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା
KENDRAPADA GAJALAKSHMI PUJA
SECURITY ARRANGEMENTS KENDRAPARA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.