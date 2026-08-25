ETV Bharat / state

ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଦେଖି ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ: ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରାଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ

ଆଖି ଆଗରେ ସର୍ବସ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ବିପୁଳ ଋଣ ଶୁଝିବାର ଚିନ୍ତା ସହି ନପାରି ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହନ୍ତି

Kendrapada farmer death allegation
ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଦେଖି ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ: ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରାଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 25, 2026 at 11:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

KENDRAPADA FARMER SUICIDE, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା : ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଚାଷଜମି ବୁଡ଼ିଯିବା ସହ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଦେଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଷୋତ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କହ୍ନେଇପୁର ଗ୍ରାମର ୪୮ ବର୍ଷୀୟ ଚାଷୀ ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରାଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଆଖି ଆଗରେ ସର୍ବସ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ବିପୁଳ ଋଣ ଶୁଝିବାର ଚିନ୍ତା ସହି ନପାରି ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଦେଖି ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ: ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରାଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ (ETV Bharat Odisha)

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସୁଦର୍ଶନ ବିଲକୁ ଖଞ୍ଚା ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ତାଙ୍କ ଜମିର ଧାନ ତଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଦେଖି ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସୁଦର୍ଶନ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଭାଗ ଓ କାଟ ସୂତ୍ରରେ ପାଖାପାଖି ୨୫ ଏକର ଜମି ଆଣି ଚାଷ କରିଥିଲେ । ଏହି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ, ସାମୂହିକ ସଂଘ ଓ ସମବାୟ ସମିତିରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଋଣ ଉଠାଇଥିଲେ । କେବଳ ଧାନ ଚାଷ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୋଖରୀର ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ମରି ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଆଗରୁ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ । ଏବେ ୨୫ ଏକର ଜମିରୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ୬ ଏକର ତଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ପରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରଜ ଶୁଝିବା ନେଇ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲେ । ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହରାଇ ସାରିବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ମୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ସହାୟତା ନେଇ କହ୍ନେଇପୁର ଗାଁର ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ଵାଳ କୁହନ୍ତି,"ସିଏ ୨୧ ରୁ ୨୨ ଏକର ଜମି ଚାଷ କରୁଥିଲେ । ଚାଷଜମି ଏପଟ ସେପଟ (ଉଭୟ କହ୍ନେଇପୁର ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର) ବୁଡ଼ି ସବୁ ପାଣି ଖାଇଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ । ସିଏ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଖଞ୍ଚା (ରୋଇବା ପାଇଁ ) ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ହାର୍ଟଷ୍ଟ୍ରୋକ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ । ଗଡ଼ିଆ ତିନିଟାରେ ମାଛ ବି ତାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କଲାନି । ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଆସିବା ଭିତରେ ସେ ତଳି ନେଇ ବିଲକୁ ଗଲା । ୬ ଏକର ଜମି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ପାଣି ଖାଇଯାଇଛି କିଛି ନାହିଁ, ମୂଳ ବି ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ । ସେ ଭାଗଚାଷ କରୁଛି, ଆଉ ସବୁଯାକ ବିଲ ଭାଗରେ ଆଣିଛି । ୨୧ରୁ ୨୨ ଏକର ଚାଷଜମି ଉପରେ ହେବ ସେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ । ମାଛଚାଷ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ମାଛ ବି କଟିଯାଇ ସେ ଲସ୍ କରିଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲା, ଏ ପାଣି ଯୋଉ ଲୁଣି ପାଣି ପଡ଼ି ମାଛ ସବୁ କଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ତଳି ମଧ୍ୟ ବିଲରେ ପାଣି ରହି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ଦରକାର । ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ନକଲେ ସେ ଲୋକଟିର ପିଲାଛୁଆ ଦୁଇଟା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବେ । ଆଉ କଣ କରିବେ ସେ ପଢ଼ିବେ କେମିତି? ତାର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଷୋତ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କହ୍ନେଇପୁର ଗ୍ରାମର ୪୮ ବର୍ଷୀୟ ଚାଷୀ ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରାଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଷୋତ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କହ୍ନେଇପୁର ଗ୍ରାମର ୪୮ ବର୍ଷୀୟ ଚାଷୀ ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରାଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି,"ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୋଉ ପିଲାଟି(ସୁଦର୍ଶନ)ଚାଲିଗଲା,ତା ର ସିଏ କରଜ ଦାମ କରି ୨୦ ରୁ ୨୫ ଏକର ଜମି ଭାଗରେ ନେଇ ଚାଷ କରିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଚାଷ କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ସେ ଧାନ ରୋଇ ଦେଇଛି । କିନ୍ତୁ ନିୟତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତା ଜମିରେ ପାଣି ବୁଡ଼ିଗଲା । ପାଣି ଘେରରେ ତାର ଚାଷଜମି ସବୁତକ ପୂରା ବୁଡ଼ିଗଲା । ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଏବେ ଛାଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛି ତ ତାର ଧାନ ଆଉ ବିଲରେ ନାହିଁ । ଚାଷ ପାଇଁ କରଜ ବହୁତ କରି ପକାଇଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବାରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ହେଲେ ବିଲରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ । ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ଠାରୁ ତଳା ମାଗିନେଇ ତାର ଖୁଞ୍ଚା (ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତଳି ଅଭାବ ସେଠାରେ ପୋତାଯିବା) ମାରିବାକୁ ଖୁଞ୍ଚା ଯାଇଛି । ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖୁଞ୍ଚା ମରାହେଇଛି । ଖୁଞ୍ଚା ମାରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ତାର ହୃଦଘାତ କହୁଛନ୍ତି ଓ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍ ଆୟର୍ କୁହନ୍ତି,"ଆମର ଅଭିଜ୍ଞ ଟିମ୍‌ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍‌ରେ ବା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ ବା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ରିପୋର୍ଟଟା ଆମର ଜଏଣ୍ଟଲି, ଯୋଉଟା ଆଗ୍ରିକଲଚର ଓ ଆମର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଟିମ୍, ସେମାନେ ତାର ଆକଳନ କରିସାରିଲେଣି । ଏପଟେ ବ୍ଲକ୍‌ର ଆଳି, କନିକା, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡାକ ଏବେ ବି ପାଣି ଅଛି । ସେ ଜାଗାରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମର ଫ୍ଲଡ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍‌ଟା ଦେଖି ଆମେ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ପଠେଇବୁ । ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ଅଲରେଡି କାମ ଚାଲିଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ତାକୁ ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଦେଖିବୁ ଓ ଦେଖି ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସଉଦା ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ବନ୍ୟା ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଗଲେ ବୃଦ୍ଧ ! ଖରସ୍ରୋତାରେ ଖୋଜୁଛି ଅଗ୍ନିଶମ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭାସିଗଲା ବହିଖାତା, ବନ୍ୟା ଛାଡିଲା ପରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା
KENDRAPADA FARMER SUICIDE
ODISHA FARMER DEATH
ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ
FARMER DEATH ALLEGATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.