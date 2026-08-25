ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଦେଖି ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ: ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରାଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ
ଆଖି ଆଗରେ ସର୍ବସ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ବିପୁଳ ଋଣ ଶୁଝିବାର ଚିନ୍ତା ସହି ନପାରି ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହନ୍ତି
Published : August 25, 2026 at 11:50 PM IST
KENDRAPADA FARMER SUICIDE, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା : ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଚାଷଜମି ବୁଡ଼ିଯିବା ସହ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଦେଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଷୋତ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କହ୍ନେଇପୁର ଗ୍ରାମର ୪୮ ବର୍ଷୀୟ ଚାଷୀ ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରାଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଆଖି ଆଗରେ ସର୍ବସ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ବିପୁଳ ଋଣ ଶୁଝିବାର ଚିନ୍ତା ସହି ନପାରି ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସୁଦର୍ଶନ ବିଲକୁ ଖଞ୍ଚା ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ତାଙ୍କ ଜମିର ଧାନ ତଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଦେଖି ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସୁଦର୍ଶନ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଭାଗ ଓ କାଟ ସୂତ୍ରରେ ପାଖାପାଖି ୨୫ ଏକର ଜମି ଆଣି ଚାଷ କରିଥିଲେ । ଏହି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ, ସାମୂହିକ ସଂଘ ଓ ସମବାୟ ସମିତିରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଋଣ ଉଠାଇଥିଲେ । କେବଳ ଧାନ ଚାଷ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୋଖରୀର ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ମରି ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଆଗରୁ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ । ଏବେ ୨୫ ଏକର ଜମିରୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ୬ ଏକର ତଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ପରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରଜ ଶୁଝିବା ନେଇ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲେ । ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହରାଇ ସାରିବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ମୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ସହାୟତା ନେଇ କହ୍ନେଇପୁର ଗାଁର ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ଵାଳ କୁହନ୍ତି,"ସିଏ ୨୧ ରୁ ୨୨ ଏକର ଜମି ଚାଷ କରୁଥିଲେ । ଚାଷଜମି ଏପଟ ସେପଟ (ଉଭୟ କହ୍ନେଇପୁର ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର) ବୁଡ଼ି ସବୁ ପାଣି ଖାଇଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ । ସିଏ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଖଞ୍ଚା (ରୋଇବା ପାଇଁ ) ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ହାର୍ଟଷ୍ଟ୍ରୋକ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ । ଗଡ଼ିଆ ତିନିଟାରେ ମାଛ ବି ତାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କଲାନି । ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଆସିବା ଭିତରେ ସେ ତଳି ନେଇ ବିଲକୁ ଗଲା । ୬ ଏକର ଜମି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ପାଣି ଖାଇଯାଇଛି କିଛି ନାହିଁ, ମୂଳ ବି ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ । ସେ ଭାଗଚାଷ କରୁଛି, ଆଉ ସବୁଯାକ ବିଲ ଭାଗରେ ଆଣିଛି । ୨୧ରୁ ୨୨ ଏକର ଚାଷଜମି ଉପରେ ହେବ ସେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ । ମାଛଚାଷ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ମାଛ ବି କଟିଯାଇ ସେ ଲସ୍ କରିଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲା, ଏ ପାଣି ଯୋଉ ଲୁଣି ପାଣି ପଡ଼ି ମାଛ ସବୁ କଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ତଳି ମଧ୍ୟ ବିଲରେ ପାଣି ରହି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ଦରକାର । ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ନକଲେ ସେ ଲୋକଟିର ପିଲାଛୁଆ ଦୁଇଟା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବେ । ଆଉ କଣ କରିବେ ସେ ପଢ଼ିବେ କେମିତି? ତାର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି,"ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୋଉ ପିଲାଟି(ସୁଦର୍ଶନ)ଚାଲିଗଲା,ତା ର ସିଏ କରଜ ଦାମ କରି ୨୦ ରୁ ୨୫ ଏକର ଜମି ଭାଗରେ ନେଇ ଚାଷ କରିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଚାଷ କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ସେ ଧାନ ରୋଇ ଦେଇଛି । କିନ୍ତୁ ନିୟତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତା ଜମିରେ ପାଣି ବୁଡ଼ିଗଲା । ପାଣି ଘେରରେ ତାର ଚାଷଜମି ସବୁତକ ପୂରା ବୁଡ଼ିଗଲା । ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଏବେ ଛାଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛି ତ ତାର ଧାନ ଆଉ ବିଲରେ ନାହିଁ । ଚାଷ ପାଇଁ କରଜ ବହୁତ କରି ପକାଇଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବାରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ହେଲେ ବିଲରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ । ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ଠାରୁ ତଳା ମାଗିନେଇ ତାର ଖୁଞ୍ଚା (ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତଳି ଅଭାବ ସେଠାରେ ପୋତାଯିବା) ମାରିବାକୁ ଖୁଞ୍ଚା ଯାଇଛି । ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖୁଞ୍ଚା ମରାହେଇଛି । ଖୁଞ୍ଚା ମାରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ତାର ହୃଦଘାତ କହୁଛନ୍ତି ଓ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍ ଆୟର୍ କୁହନ୍ତି,"ଆମର ଅଭିଜ୍ଞ ଟିମ୍ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ରେ ବା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ ବା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ରିପୋର୍ଟଟା ଆମର ଜଏଣ୍ଟଲି, ଯୋଉଟା ଆଗ୍ରିକଲଚର ଓ ଆମର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଟିମ୍, ସେମାନେ ତାର ଆକଳନ କରିସାରିଲେଣି । ଏପଟେ ବ୍ଲକ୍ର ଆଳି, କନିକା, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡାକ ଏବେ ବି ପାଣି ଅଛି । ସେ ଜାଗାରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମର ଫ୍ଲଡ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ଟା ଦେଖି ଆମେ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ପଠେଇବୁ । ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ଅଲରେଡି କାମ ଚାଲିଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ତାକୁ ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଦେଖିବୁ ଓ ଦେଖି ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସଉଦା ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ବନ୍ୟା ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଗଲେ ବୃଦ୍ଧ ! ଖରସ୍ରୋତାରେ ଖୋଜୁଛି ଅଗ୍ନିଶମ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭାସିଗଲା ବହିଖାତା, ବନ୍ୟା ଛାଡିଲା ପରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା