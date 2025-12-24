'ମୋ ସ୍ୱାମୀ 5 ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି; ପୋଲିସ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ନିରାଶ କରୁଛି'
ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ମିଳୁଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୈଜୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀ ।
Published : December 24, 2025 at 10:55 PM IST|
Updated : December 24, 2025 at 11:09 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଜିଲ୍ଲାର ନସଡିପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜନୈକ ମହିଳା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏକାଧିକ ବିବାହକୁ ବିରୋଧ କରି ଏସପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । 2020 ମସିହାରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ସଦର୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜମଧର ଗାଁର ସୈଜୁଦ୍ଦିନ ଖାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବିବାହର ମାତ୍ର ବର୍ଷକ ପରେ ସୈଜୁଦ୍ଦିନ ଖାନ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇ ବିବାହ କରିବା ପରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀ ପୁନର୍ବାର ଅନ୍ୟଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଏପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ଏପରି ବିବାହ କଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଏବଂ ସଙ୍ଗଠନ । ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମହିଳା । ପୋଲିସ ପାଖରେ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ହେଉନି । ପୋଲିସ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ କରୁଥିବା ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପା ଝିଅକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଯୁବକଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
କଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ-
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନସଡିପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜନୈକ ମହିଳା, ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜମଧରର ଶେଖ ସୈଜୁଦ୍ଦିନ ଖାନଙ୍କୁ ୨୦୨୦ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ତେବେ ପାରିବାରିକ ହିଂସା କାରଣରୁ ମହିଳା ଜଣକ ଆସି ବାପଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଗତ ମାସ ୧୯ ତାରିଖ ଦିନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ବାପଘରେ ଥିବା ବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସହ ଝଗଡା କରିଥିଲେ । ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି କହିବାରୁ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା । ଗତମାସ ୧୯ ତାରିଖ ଦିନ ମୋ ଘରକୁ ଆସି ମୋତେ ମାରିବା ସହ ମୋ ବୋଉଙ୍କୁ ଠେଲି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା ଓ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା । ୨୦ ତାରିଖ ଦିନ ନାଗପୁରାର ଜଣେ ଝିଅକୁ ନେଇ ସେ ପଳାଇଗଲା । ମୁଁ ଏନେଇ ସଦର ଥାନାରେ କେସ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେହେତୁ ବାପଘରେ ରହୁଛି ତେଣୁ ମୋତେ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବାକୁ କହିଲେ । ମୁଁ ଟାଉନ ଥାନାରେ FIR ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ ମୁଁ ଏସପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ସେ ମୋତେ ଦୁଇଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟିମ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ହେଲେ ଏସପି କଥା ଦେବାର ୫ ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି । ମୋ ସ୍ୱାମୀ ୫ଟା ବାହା ହୋଇଛି । ଗୋଟିଏକୁ ବାହା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି । ଏମିତି ବହୁ ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇ ସେ ଟଙ୍କା ପାଉଥିବାରୁ ଆମ ମା ଛୁଆଙ୍କୁ ସେ ପଚାରୁ ନାହାଁନ୍ତି । ସାଲେପୁରର ଜଣେ ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇ ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନାଗପୁରା ଝିଅକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ତାର ସୁନାଗହଣା ନେଇକି ଯାଇଥିବ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସେ ପାଇବେ । ଏହି ଟଙ୍କା ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଦେଉଛନ୍ତି ।"
ଝିଅକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛି, କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ-ନାଗପୁରା ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପା
ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଝିଅକୁ ସୈଜୁଦ୍ଦିନ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପା କୁହନ୍ତି, "ଝିଅର ଅପହରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ । ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ଝିଅ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ସେ ତା ରୁମରେ ଶୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘରେ ଶୋଇଲୁ । କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ମା (ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ) ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଗାଡି ଆସି ଲାଗିଲା ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସେ ସୈଜୁଦ୍ଦିନ ଆମ ଝିଅକୁ ନେଇ ପଳାଇବାର ଦେଖିଥିଲେ । ମୋ ଝିଅ ଆଗରୁ ସେ ପିଲା ଚାରିଟା ଝିଅକୁ ଵିଵାହ କରିଛି । ମୋ ଝିଅ ତା ସହ ଯାଇନି ତାକୁ ଅପହରଣ କରି ନିଆଯାଇଛି । ଆମେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ସେ ପିଲା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛି । ତା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ସେ ପିଲା ତାକୁ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛି । ଏହା ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ପୋଲିସ ଏନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ । ଝିଅ ଗଲା ବେଳେ କାନ ଓ ନାକରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ସୁନା ନେଇ ଯାଇଛି, ପଇସାପତ୍ର କିଛି ନେଇନାହିଁ।ଯଦି ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତା ସେ ନିଶ୍ଚେ ତା ଜିନିଷ ନେଇ ଯାଇଥାଆନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଅପହରଣ କରି ନିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ । ଏଇ ପିଲାଟା ଚାରିଜଣ ଝିଅଙ୍କ ସହ ଏମିତି କଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ଯାଉନାହିଁ । ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ପିଲାକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଆମ ପିଲାକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଉ ।"
ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଣ କୁହନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏସପି-
ଏହି ଅପହରଣ ଘଟଣା ଓ ଟଙ୍କା ପାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏସପି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଟାରିଆ କୁହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅବଗତ ଅଛୁ । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସଦର ଥାନାରେ ଆମର ଏକ ନିଖୋଜ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମର ଏକ ଟିମ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁବଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ।"
