ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା; ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 25 ବର୍ଷର ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ, ପୁର୍ବରୁ ସମାନ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ
ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ବିଚାରପତି ପୀଡିତାଙ୍କୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : November 10, 2026 at 10:15 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ୨୫ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ସହ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡାଦେଶ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ଅତିରିକ୍ତ ଦୌରାଜଜ୍ ବିଚାରପତି ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ରାଉଳ ଶୁଣାଇଲେ ଦଣ୍ଡାଦେଶ । ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସମାନ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘଟଣାର ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଓକିଲ ନେହେରୁ କୁମାର ସାହୁ ।
କେବେ ଘଟିଥିଲା ଘଟଣା ଓ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ?
ଗତ ୨୦୨୩ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ୧୧ ତାରିଖରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧିନରେ ଜଣେ ପୀଡ଼ିତା ୬ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସେହିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ବାବର ବଜାରକୁ ସଉଦା ପାଇଁ ଯାଇ ଫେରୁଥିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏଭଳି ଲୋମ ହର୍ଷଣକାରୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟିଥିଲା ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ଏତଲା ମୁତାବକ, ସଂକୃପା ମାଛ ଖଟି ନିକଟରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ଆଜି ସଜ୍ଜା ପାଇଥିବା ଅର୍ଜ୍ଜୁନ ସେଠୀ ବାଟରେ ଅଟକାଇଥିଲେ ।
ପରେ ଅର୍ଜ୍ଜୁନ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୌରାଙ୍ଗ ସେଠୀ ଓ ଜଳଧର ସେଠୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ । ଏହି କଥା କାହାରିକୁ କହିଲେ ପୁରା ପରିବାରକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଭୟରେ ପୀଡ଼ିତା ଜଣଙ୍କ ଏନେଇ କାହାରିକୁ କିଛି ଜଣାଇ ନଥିବା ବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ତାରିଖ ଦିନ ପୀଡ଼ିତା ଜଣଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେବା ବେଳକୁ ସେ ୬ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା ।
ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା ଏନେଇ ପଚାରିବାରୁ ପୀଡ଼ିତା ଜଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କଥା କହିଥିଲେ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା' ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ପୋଲିସ୍ ଏକ ଟିମ୍ ଗଢି ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫୫ ବର୍ଷୀୟ ଗୌରାଙ୍ଗକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଜ୍ଜୁନକୁ ପୋଲିସ୍ ଧରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘଟଣାର ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଳଧର ସେଠୀ ଫେରାର ରହିଛି ।
ପୂର୍ବରୁ ଗୌରାଙ୍ଗକୁ ୨୫ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ସହ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ସଜ୍ଜା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅର୍ଜ୍ଜୁନକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ବିଚାରପତି ।
ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-
ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ବିଚାରପତି ପୀଡିତାଙ୍କୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ DLSA ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, 'ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଦୀର୍ଘତମ ସଜ୍ଜା'-
ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧୀନରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାରେ ମୋଟ ୧୭ ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ସରକାରୀ ଓକିଲ ନେହେରୁ କୁମାର ସାହୁ କୁହନ୍ତି, "ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ରାଉଳଙ୍କ କୋର୍ଟରେ GR ନମ୍ବର ୭୩/୨୩, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାର ଅର୍ଜ୍ଜୁନ ସେଠୀ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସେକ୍ସନ ୬,ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ୨୫ ବର୍ଷର ବର୍ଷର ସଜା ହେଇଛି । ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଫାଇନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯଦି ଅନାଦେୟ ବା ଫାଇନ ନ ଦିଏ ତାହାଲେ ୧ ବର୍ଷ ଅଧିକ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ୨୫ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ବିଚାରପତି । ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା କେସ ନମ୍ବର ୪୮୧/୨୩, ୯/୯/୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଏହି ଲୋମ ହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ୨୦ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ, ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା