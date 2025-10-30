ଲାଞ୍ଚ ମାଗି RI ଦେଲେନି ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ! ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହେଲେ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର
କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଲେନି ଆରଆଇ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର । ଦୁର୍ନୀତ ନିବାରଣ ସପ୍ତାହରେ ଉଠିଲା ଲାଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ ।
ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: "ମୁଁ ନବୋଦୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ RI ସାରଙ୍କ ପାଖରେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲି । ସେତେବେଳେ RI ସାର ମୋ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଆଗକୁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା ଥିବାରୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ସେ ରିଜେକ୍ଟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ତାରିଖ ସରି ଆସୁଛି ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆଦର୍ଶ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ । RI ସାର ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ, ମୋ ବାପା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହୋଇଥିବା ଓ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନପାରିବା କାରଣରୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ହେଲେ ସେ ଶୁଣିନାହାଁନ୍ତି । ତେଣୁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି, "ବୋଲି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରାଜଗଡ ଅଞ୍ଚଳ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଓମ ସାଇ । ମାର୍ଶାଘାଇ ତହସିଲ କୁହୁଡି ରାଜସ୍ୱ ସର୍କଲ ଅଧିନ ପସ୍ତା ଗ୍ରାମର ସୁବ୍ରତ ରାଉତଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ଓମ ସାଇ ।
ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସପ୍ତାହ (ଅକ୍ଟୋବର 27 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2) ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗତ ୨୮ ତାରିଖ ଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଦୁର୍ନୀତି ନକରିବାକୁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ । ହେଲେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଜଣେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ (Revenue Inspector)ଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଲାଞ୍ଚ ନଦେବାରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲିଦେବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ବାସ୍ତବତା କେତେ ସେନେଇ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ।
ପୁଅର ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ଅଭିଭାବକ-
ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ୧୦ ବର୍ଷର ପୁଅ ଓମ ସାଇ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଓମ ସାଇଙ୍କ ବାପା ସୁବ୍ରତ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ପୁଅ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଛି । ତେଣୁ ନବୋଦୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆବେଦନ କରିଥିଲା । ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ । ମୁଁ RI ଙ୍କୁ ଭେଟି ପଚାରିବାରୁ ସେ ତହସିଲ ଅଫିସ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଲେ । ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଭେଟିବାରୁ ସେ ଆଉଥରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ କହିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ନବୋଦୟ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ତାରିଖ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ପୁଅ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ । ସେହିପରି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଫର୍ମ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଆଵଶ୍ୟକ ଥିବା କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ RI ରାଜେଶ ସେଠୀ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ(RI) କଲ କରିବାରୁ ସେ ମୋତେ ଝିଅର ପାଞ୍ଚଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ପୁଅର ଦୁଇଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚବାର୍ଚ୍ଚ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଖାଲିରେ କଣ ହୋଇଯିବ କି ବୋଲି କହିଲେ । ସେହି RI ସାର ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆମର ଏହି ଠିକଣାରେ ମୋ ନାମରେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଜୁନ ମାସରେ ଝିଅର ମଧ୍ୟ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ବେଳକୁ ଆମ ଠିକଣା ଗୟାସପୁର, ରାଜଗଡ଼, ମହକାଳପଡା ବୋଲି କହି ପୁଅ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଆଡ୍ରେସ ଭୁଲ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି । ମୁଁ RIଙ୍କୁ ହାତଖର୍ଚ୍ଚ ନଦେଇ ପାରିବାରୁ ସେ ମୋ ପିଲାର ଜୀବନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ମୋ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଅଢେଇ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରି ଭେଟିଛନ୍ତି ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।"
ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ RIଙ୍କ ଉତ୍ତର-
ଜଣେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରର ଅଭିଯୋଗ ଓ ଛାତ୍ରର କ୍ୟାରିଅର ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ନେଇ ଜିଲ୍ଳାପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ RI ରାଜେଶ ସେଠୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗର ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ହେଁ ସେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ 'ଇଟିଭି ଭାରତ'କୁ ସୂଚନା ଦେଇ RI ରାଜେଶ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଘର ମହାକାଳପଡ଼ା ତହସିଲ ଅଧିନ ଗୟାସପୁର ଗାଁରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଏଠାରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମ ତେଣୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ମହାକାଳପଡ଼ା ତହସିଲରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ କହିଥିଲି ।" ତେବେ ବଡ ଝିଅ ଜୁନ ମାସରେ ପାଇଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଘଟଣା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆରଆଇ ।
ଅଭିଯୋଗ ଓ ତଦନ୍ତ ନେଇ କଣ କୁହନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ-
ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନ ମିଳିବା ଓ RI ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ(ରାଜସ୍ୱ) ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ କୁହନ୍ତି, "ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନାରେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାହା ସେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଗତକାଲି ଆସିଥିଲେ । ମାର୍ଶାଘାଇ ତହସିଲକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନକାରୀ ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରୁ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣ ତଦନ୍ତ ହୋଇ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା । ତେବେ RI କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏହି ଆବେଦନକୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ ସେକଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବ । ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ମିଳିଲା ହେଲେ ଭାଇଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କାହିଁକି ଦୁଇ ଦୁଇଥର ରିଜେକ୍ଟ ହେଲା ସେକଥା ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ହେବ । ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।"
