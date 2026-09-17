ଅଧାପନ୍ତରିଆ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ଯୋଜନା: ଠିକାଦାର ମାରିଲେଣି ଛୁ, ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ
ଦଧିବାମନଜୀୟୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମା' ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଦିରେ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସତ୍ତ୍ବେ, ୬ ମାସ ଧରି କାମ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରି ଠିକାଦାର ଅଦୃଶ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : September 17, 2026 at 4:07 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଚତୁପାର୍ଶ୍ବ ପରିବେଶ, ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାର 5T ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ । ଅଧା କାମ ହେବା ପରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମିଳୁନାହିଁ ଦେଖା । ଫଳରେ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦଧିବାମନଜୀୟୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମହାକାଳପଡା ବ୍ଲକ ରାମନଗର ପଞ୍ଚାୟତର ମା' ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଦିରେ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସତ ହେଲେ ୬ ମାସ ଧରି ଅଧାରୁ କାମ ବନ୍ଦ କରି ଛୁ ମାରିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର । କେଉଁଠି ପେଭର ବ୍ଲକ କାମ ଅଧା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମୁଖଶାଳା ଅଧା କରି ଠିକାଦାର ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକରେ ଏବେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭାଗ ପାଖରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିବା କାରଣରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
୨୦୨୩ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ:
ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ 5T ସଚିବ ଭି.କେ.ପାଣ୍ଡିଆନ ୨୦୨୩ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଦୁଇଦିନିଆ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଏପ୍ରିଲ ୨୭ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଅଧିନ ଗୋଲରାହାଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅବସ୍ଥିତ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦଧିବାମନଜୀୟୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମହାକାଳପଡା ବ୍ଲକ ରାମନଗର ପଞ୍ଚାୟତର ମା' ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାବିକୁ ନଜର ରଖି ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଆଳିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାହଜୀୟୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ସେହିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଏହି ତିନୋଟି ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ମାତ୍ର ୪୦% କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ:
ଏହି ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର ଅବଧି ଏକ ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ତିନିବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଫଳକରେ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଠିକାଦାର ଜଣଙ୍କ ୨୦୨୪ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ମାତ୍ର ୪୦% କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ।
ଆରାଧ୍ୟ ଦଧିବାମନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବେ ସାତ ସପନ:
ଡେରାବିଶ ଦଧିବାମନଜୀୟୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭାଗ ଓ ଠିକାଦାର ମନମାନି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାଲିଆ ଗାଁର ଯୁବକ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଦଧିବାମନଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର । ପଛରେ ଗ୍ରାମଦେବତୀ ବେଢ଼ାକାଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ବିବାହ ମଣ୍ଡପ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ଚତୁପାର୍ଶ୍ବିକ ରାସ୍ତା, ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ କିଛି ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଛ’ ମାସ ଧରି କାମ ବନ୍ଦ ଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ହୋଇନି, ଯାହା ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି । ଠିକାଦାର ବିଲ୍ ନେଇଯାଇଛି । ଭିତରେ ହାତ କରି ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ,ଠିକାଦାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଲାସୁତୁରାରେ ସବୁ ବିଲ୍ ହୋଇସାରିଛି କିନ୍ତୁ କାମ କିଛି ହୋଇନି,ଅଧା ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି ।’
ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବ । ସେପଟେ ଏଇ ଅଧା କାମ ହୋଇଛି,ବାଲି ପଡ଼ିଛି, ଟାଇଲ୍ ଅଧା ଥୁଆହୋଇଛି । ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉନାହାନ୍ତି । ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ୭ ଦିନରୁ ୧୦ ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଉଛି । ଯଦି ଏହା ମଧ୍ୟରେ କାମ ଶେଷ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଆମର ସାଧାରଣ ଜନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବିଲ୍ ନେଇ ଠିକାଦାର ଚମ୍ପଟ:
ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ୨,୭୫,୩୬,୦୪୭ ଟଙ୍କାରୁ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଠିକାଦାର କରି ହାତେଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ । ଏନେଇ ପରିଚାଳନା କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଦଧିବାମନ ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ଵ ନିର୍ବାହ କରୁଛି । ଏହାର ଉନ୍ନତିରଣ କାମ ସବୁ ଅଧାପନ୍ତରିଆ କରି ଠିକାଦାର ଯାଇଛନ୍ତି । ୬ ମାସ ହେଲାଣି ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେଖାଦର୍ଶନ ନାହିଁ । ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା ଯାହା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିହେଉନି ।
"ବଳଦେବଜୀୟୁ ମନ୍ଦିର,ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ । ଉନ୍ନତିକରଣ କାମ ସବୁ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡିରହିଥିବାରୁ ଲୋକ ଆମ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ।ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଜମୁଛି । ଦାୟିତ୍ଵରେ ଥିବା JEଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯିବା ପରେ ସେ କିଛି ସନ୍ତୋଷ ଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି । ହଁ, କାମ ହେବ ବୋଲି କହି ଟାଳୁଛନ୍ତି ।"~ ପରିଚାଳନା କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ
ମାଉସୀ ମା’ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ, ବାକି ଅଧାପନ୍ତରା:
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ନେତା ତଥା ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବ ସରକାରରେ 5T ସଚିବ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏଠି ଆମର ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ଯାଇଥିଲେ । ଡେରାବିଶର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଦଧିବାମନ ମନ୍ଦିରକୁ ୫ କୋଟି ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲେ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ, ପାର୍ଶ୍ୱ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ ରହିଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଏକ ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ର ପାର୍କ ଏବଂ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିଲା । ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ମାଉସୀ ମା’ ମନ୍ଦିରଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇଛି । ବାକି ସବୁ ଅଧା ପଡିରହିଛି ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆଳିର ଲକ୍ଷ୍ମୀବରାହଜୀୟୁ, ମହାକାଳପଡାର ରାମଚଣ୍ଡୀ ଓ ଡେରାବିଶର ଦଧିବାମନଜୀୟୁ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାମକୁ ମଝି ଛାଡ଼ି ଠିକାଦାର ଚାଲିଯାଇଥିବାରୁ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍ ଆୟର୍ କହିଛନ୍ତି, " ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ଓ କୋଠାବାଡ଼ି (R&B) ବିଭାଗକୁ କହି ଓ ସଂପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଲୋଚନା କରି କାମ ଶେଷ କରିବୁ ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବ୍ୟବସାୟୀରୁ ବଡିବିଲ୍ଡିଂ ମେଡାଲିଷ୍ଟ! ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନାମ ଆଣିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅନୀଲ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବନ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ନେଇ ବିବାଦ: ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି 7, ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ଶୂନ
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା