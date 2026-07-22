ETV Bharat / state

ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ: ନାହିଁ ବିଭାଗୀୟ ନିଘା, ହାତ ଟେକିଦେଲେ ବିଧାୟକ

ଏହା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଛକ ଠାରୁ- ପେଟୁଆ ରାସ୍ତା । ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୁଇଟି ବ୍ଲକର ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Road condition is poor: No departmental road closure, MLA raises hand
ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ: ନାହିଁ ବିଭାଗୀୟ ନିଘା, ହାତ ଟେକିଦେଲେ ବିଧାୟକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 22, 2026 at 10:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

KENDRAPADA ROAD PROBLEM, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜଣାଇଦେଲା ବାସ୍ତବତା । ରାସ୍ତା କାମରେ ୫ ବର୍ଷ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରହିଥିବା ୮୦ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭାଗ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପ୍ରତି ଦିନ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପାଖାପାଖି ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍, ସ୍କୁଲ ବସ୍, ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।

ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ: ନାହିଁ ବିଭାଗୀୟ ନିଘା, ହାତ ଟେକିଦେଲେ ବିଧାୟକ (ETV Bharat Odisha)

କେଉଁ ବିଭାଗ କରିଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ ଓ କେତେ ରହିଥିଲା ମେଣ୍ଟନାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ:-

ପ୍ରାୟ ୧୨ କିଲୋମିଟର ୪୫୦ ମିଟର ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ ୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୧ରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ (Rural Works) ପକ୍ଷରୁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦରେ କାମ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ କପାଳେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ଗରାପୁର ସହର ମଧ୍ୟଦେଇ ଆୟବା ହୋଇ ଏହି କାମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଶେଷ ହେଉଥିବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି କାମଟି ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକର କହ୍ନେଇପୁର, ଆୟବା, ଗଣ୍ଡାଖିଆ, ମେଦୁଆକୁଳ, ଓସ୍ତପୁର, ପେଟୁଆ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟୁନ ଦୁଇ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ କାମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହ ବିଭାଗୀୟ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ମାଣ ଶେଷଦିନ ଅର୍ଥାତ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୨ ତାରିଖ ଠାରୁ ୫ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକାସଂସ୍ଥା ନେଇଥିଲା ଓ ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୮୧ ଲକ୍ଷ ୫୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ବିଭାଗ ।

ପ୍ରତି ଦିନ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପାଖାପାଖି ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍, ସ୍କୁଲ ବସ୍, ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।
ପ୍ରତି ଦିନ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପାଖାପାଖି ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍, ସ୍କୁଲ ବସ୍, ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । (ETV Bharat Odisha)

ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣଯନ୍ତା:-


ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ନୂଆ ରାସ୍ତା, ହେଲେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଠିକାସଂସ୍ଥା ମନମାନୀ କାରଣରୁ ଏବେ ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି ଏହି ରାସ୍ତା । ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ, ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏକ ମାମୁଲି ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିପ୍ରତି ନା ବିଭାଗ ନା ପ୍ରଶାସନ, କାହାରି ନିଘା ନାହିଁ । ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯେକେହି ଗଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଗତବର୍ଷ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଘରୋଇ ବସ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ରାସ୍ତାରେ ଖରାଦିନେ ଧୂଳି ଉଡୁଥିବା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଛୋଟମୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ବାଇକ ଆରୋହୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷାଦିନେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଡ଼ି ଆହତ ଓ ଗୁରୁତର ହେଉଛନ୍ତି ସାଇକେଲ ଓ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଏହି ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ନଜିର ରହିଛି ।

ଏହା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଛକ ଠାରୁ- ପେଟୁଆ ରାସ୍ତା ।
ଏହା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଛକ ଠାରୁ- ପେଟୁଆ ରାସ୍ତା । (ETV Bharat Odisha)

ରାସ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ପଥଚାରୀ ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ:-


ଏଭଳି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ରାସ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତଥା କହ୍ନେଇପୁର ବାସିନ୍ଦା ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା କୁହନ୍ତି,"ଏହି ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲ, ମୋଟର ସାଇକେଲ, ଅଟୋ, କାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଯାଆସ କରେ । ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏକ ମାମୁଲି କଥା, ଡାଙ୍ଗମାଳ ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ମରଣଜନ୍ତା ପାଲଟିଛି । ରାସ୍ତାରେ ହୋଇଥିବା ଖାଲଖମା କାରଣରୁ ଜଣେ ଚାଲିକରି ଯିବା ଅସମ୍ଭବ, ଗୋଡି ଉଠିଯାଉଛି । ମୋଟର ସାଇକେଲ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତିଦିନର ଘଟଣା ହୋଇଗଲାଣି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ରାସ୍ତା କାମ କରାଯାଉ" ବୋଲି ସେ ଦାବି କହିଛନ୍ତି ।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ କପାଳେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ଗରାପୁର ସହର ମଧ୍ୟଦେଇ ଆୟବା ହୋଇ ଏହି କାମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଶେଷ ହେଉଥିବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ କପାଳେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ଗରାପୁର ସହର ମଧ୍ୟଦେଇ ଆୟବା ହୋଇ ଏହି କାମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଶେଷ ହେଉଥିବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ଏହି ରାସ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ପତିତପାବନ ତ୍ରିପାଠୀ କୁହନ୍ତି,"ଏହା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଛକ ଠାରୁ- ପେଟୁଆ ରାସ୍ତା । ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୁଇଟି ବ୍ଲକର ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି । ରାସ୍ତାରେ ଖାଲଖମା ଭରି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଆମେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛୁ । ଏହି ରାସ୍ତାଟିକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ମରାମତି କରାଗଲେ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ । ଏହି ରାସ୍ତାରେ ସରକାରୀ ବସ୍ ଚାରିଟି ଓ ଘରୋଇ ବସ୍ ୧୦ଟି ଚଳାଚଳ କରୁଛି । ଏହି ରାସ୍ତାର ମରାମତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ନୂଆ ରାସ୍ତା, ହେଲେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଠିକାସଂସ୍ଥା ମନମାନୀ କାରଣରୁ ଏବେ ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି ଏହି ରାସ୍ତା ।
ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ନୂଆ ରାସ୍ତା, ହେଲେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଠିକାସଂସ୍ଥା ମନମାନୀ କାରଣରୁ ଏବେ ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି ଏହି ରାସ୍ତା । (ETV Bharat Odisha)

ତିଳରୁ ତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ହେଲେ ଅସହାୟ- ବିଧାୟକ:-

ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ପଥଚାରୀ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା କୁହନ୍ତି,"୧୨ କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତାଟି ଅତିଶୟ ଭାବେ ଖରାପ ହୋଇଛି, ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି । ମୁଁ ନିଜେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ, କାରଣ ମୋ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହି ରାସ୍ତାଟି ପାଇଁ ତଳୁ ତାଳ ତଥା ନଖ ପାଖରୁ ଶୀଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଗଲିଣି । ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଓ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛି । ଏହି ରାସ୍ତା କାମଟି PMGSY ଯୋଜନାରେ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ଜଣଙ୍କ ଏହି କାମ ନେଇଥିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା କଥା । ଚାରି ବର୍ଷ ଗଲାଣି ସେ ବୁଝିବା କଥା । ହେଲେ ଠିକାଦାର ହେଳା କରୁଛନ୍ତି କାମରେ" ବୋଲି ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ।

Road condition is poor: No departmental road closure, MLA raises hand
ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ: ନାହିଁ ବିଭାଗୀୟ ନିଘା, ହାତ ଟେକିଦେଲେ ବିଧାୟକ (ETV Bharat Odisha)


ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେଲେ ହେବ ରିପ୍ୟାରିଂ କାମ- ଜିଲ୍ଲାପାଳ:-


ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ମରାମତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଜନ-୧ର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଏସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍. ଆୟର୍ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି,"ଏ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛୁ ଓ ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷାରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିବା କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ବର୍ଷା ପରେ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେଲେ ସଂପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ରିପାୟର ଓ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ କରାଯିବ" ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।

Road condition is poor: No departmental road closure, MLA raises hand
ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ: ନାହିଁ ବିଭାଗୀୟ ନିଘା, ହାତ ଟେକିଦେଲେ ବିଧାୟକ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବିନା ସୂଚନା ଫଳକରେ ଚାଲିଛି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ: ସରିଲାଣି ଅବଧି, ସରୁନି କାମ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବିକାଶର ଆଢୁଆଳରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ମିଳୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ
KENDRAPADA ROAD PROBLEM
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା
ROAD PROBLEM
KENDRAPADA ROAD PROBLEM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.