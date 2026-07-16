ETV Bharat / state

ଦଉଡି଼ଏ ଗଡ଼ିଲା ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ରଥଟଣା

ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀୟୁ ତଥା ଶେଷନାଗଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଛି । ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ, ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ରଥ ଟଣା ହୋଇ ମାଉସୀ ମାଆ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବ । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Kendrapada Baladevjew Rath Yatra halted for today Tomorrow Chariot Pulling Start Again
ବଳଦେବଜୀୟୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା (ERTV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 16, 2026 at 8:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Baladevjew Rath Yatra କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଶେଷ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀୟୁ ତଥା ଶେଷନାଗଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦିନ । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜିତ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥ, ଦଉଡି଼ଏ ଆଗକୁ ଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଥିବା ବେଳେ ଘର୍‌ଘର୍‌ ନାଦ କରି ଗଡିଛି ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥ । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଆଜି ରାତ୍ରି ରହଣୀ କରିବେ ବଳଦେବଜୀୟୁଙ୍କ ସମେତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ସୁନାନାକୀ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଚକ୍ରରାଜ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ।

ବଳଦେବଜୀୟୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା (ETV Bharat)


ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି:

ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଓ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା । ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥରେ ନେତ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନୀତି ଶେଷ ହେବାପରେ କପଡା ଲାଗି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ବିଧି ଓ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଲିଖିତ ରହିଛି । ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯିବା ସହ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୌରସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପାନୀୟଜଳ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ।

Kendrapada Baladevjew Rath Yatra halted for today Tomorrow Chariot Pulling Start Again
ବଳଦେବଜୀୟୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା (ETV Bharat)

ନୀତିକାନ୍ତିରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ:

ଆଜି ମଣିବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଆଜି ସକାଳୁ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସକାଳ ୬ରୁ ୭ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜୟ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ନୀତି, ସକାଳ ୭ରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୮ଟା ମଧ୍ୟରେ ନୀତି ସ୍ନାନ ବଲ୍ଲଭ, ଖେଚୁଡ଼ି ଧୂପ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୮ରୁ ୯ଟା, ସେନାପଟା ଲାଗି ସମୟ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା କରାଯିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ରୁ ୧ଟା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । ଅପରାହ୍ନ ସାଢେ ୩ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ରଥ ଉପରକୁ ପହଣ୍ଡି କରି ନିଆଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ।

Kendrapada Baladevjew Rath Yatra halted for today Tomorrow Chariot Pulling Start Again
ବଳଦେବଜୀୟୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା (ETV Bharat)

ସେବାୟତମାନେ ମଣିବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନ ସାଢ଼େ ୪ ଘଟିକା ସମୟରେ ସେନାପଟା ଲାଗି କରି ଧାଡି ପହଣ୍ଡିରେ ବାସୁକି ନାଗ ପରାୟେ ରଥକୁ ଆଣିଥିଲେ । ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜୀୟୁମାନେ ରଥାରୂଢ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଶ୍ଵ ଲାଗି, ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ସମାପନ ହୋଇଥିଲା । ରଥ ଦଉଡି ପକାଯାଇଥିଲା ଓ ଭକ୍ତମାନେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ରଥକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ।

Kendrapada Baladevjew Rath Yatra halted for today Tomorrow Chariot Pulling Start Again
ବଳଦେବଜୀୟୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା (ETV Bharat)



ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଡିବ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ:

ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାର ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନରେ ରଥ ମାଉସୀ ମା' ମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନରେ ରଥ ଚକଡ଼ା ଲାଗିଥାଏ । ତେବେ ଗତବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗଡି ପାରିନଥିବା ବେଳେ ଚଳିତବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ରଥ ଗଡିଛି ।

Kendrapada Baladevjew Rath Yatra halted for today Tomorrow Chariot Pulling Start Again
ବଳଦେବଜୀୟୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା (ETV Bharat)


ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ବିଜେ କଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉ:

ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ନାଗ ସଦୃଶ ଚାଲିରେ ଝୁଲିଝୁଲି ରଥାରୂଢ ହୋଇଥିଲେ ରେବତୀ ରମଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଦେଵଜୀୟୁଙ୍କ ସମେତ ଜଗତ କର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ । ପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରା ଓ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଜୀୟୁ ରଥାରୂଢ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରଥମରୁ ଧାଡି ପହଣ୍ଡିରେ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ ମଣିବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିମା ବଡବାଡ ସାଆନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉ । ପରେ ଭଗିନୀ ସୁଭଦ୍ରା, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ରଥାରୂଢ ହୋଇଥିଲେ ।

ହଟିଆ ଠାକୁର ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ନ'ଦିନ ଧରି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରଥଟଣା ଶେଷ ହେବାର ପରମ୍ପରା ଥିବାରୁ ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ ଆସନ୍ତାକାଲି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବଡଭାଇ ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଧିପତି ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ।

ଲୋକଶୃତି ଅଛି ଯେ, ପୁର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ରଥ ଟଣାସରିବା ପରେ ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଗଜପତି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ରଥ ଟାଣିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଇଚ୍ଛାପୁରର ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥ ଟାଣିଲେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦୁଇଦିନ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

Chhera Pahanra: ତିନି ରଥରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଖଡ଼ିକାରେ ଛେରାପହଁରା କଲେ ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜା

ସରିଲା ପହଣ୍ଡି; ରଥାରୁଢ ହେଲେ ତିନିଠାକୁର, କାଳିଆ ପହଣ୍ଡି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାରିକେଡ ଭାଙ୍ଗି ମାଡି ଆସିଲେ ଭକ୍ତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

TAGGED:

KENDRAPADA BALADEVJEW RATH YATRA
BALADEVJEW RATH YATRA
BRAHMA TALADHWAJA CHARIOT
ବଳଦେବଜୀୟୁ ରଥଯାତ୍ରା
KENDRAPADA RATH YATRA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.