ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ! ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ୍
ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ପରେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କାରାଗାରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : August 27, 2026 at 10:26 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଜିଲ୍ଲାର ଆଳି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ବିଲିକଣା ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ପରେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କାରାଗାରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଘଟଣା ଅନୁସାରେ, ମହିଳା ଜଣକ ଏକାକୀ ରାସ୍ତାରେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଆଳି ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଏଫ୍.ଆଇ.ଆର୍. ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ।
ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ଜଣେ ପିଉସୀ, ଯିଏ କି ଜଣେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଏମିତି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବୁଲିବୁଲି ଖାଏ, କେତେବେଳେ ଘରେ ଖାଏ । ଗତକାଲି ସେ ବୁଲିବୁଲି ଖାଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପଛପଟରୁ ଧକ୍କା ମାରି ଅସଦାଚରଣ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ।
ଏହା ଦେଖି ପାଖ-ପଡ଼ୋଶୀ ମୋ ପିଉସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲା, ତା’ପରେ ଦୁଇଟା ଯୁବକ ବି ଥିଲେ । ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ହୋହାଲ୍ଲା କରିବା ପରେ ଗାଁରୁ ଲୋକେ ଯାଇ ପିଲାଟାକୁ ଧରିଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ ମୁଁ ଗତକାଲି ଥାନାରେ ଏଫ୍.ଆଇ.ଆର୍. (FIR) କରିଥିଲି । ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୋ ପିଉସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଆଉ ଦୋଷୀକୁ ଉଚିତ୍ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେପରି ଆଉ ଏମିତି ଅସୁବିଧା କାହାର ନ ହେଉ ।"
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆଳି ପୋଲିସ ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପ୍ରାର୍ଥନା ନାଁରେ ଛଳନା: ସ୍ବାମୀକୁ ମଦ ପିଆଇ, 8 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା