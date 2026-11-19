ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ୧୦ ହଜାର ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ବାଲେଶ୍ବରରେ ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ
Preparation for Cyclone: ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ।
Published : November 19, 2026 at 3:48 PM IST|
Updated : November 19, 2026 at 4:48 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା/ବାଲେଶ୍ବର: ବାତ୍ୟା ‘ଆକଭାନ’କୁ ନେଇ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଲେଶ୍ବରକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ଭିତରକନିକାକୁ ବାରଣ:
ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ 3 ଦିନ ଭିତରକନିକା ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ନୂଆ ବୁକିଂ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ପୁରୁଣା ବୁକିଂ ହୋଇଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଟଙ୍କେ ଫେରିପାଇବେ ବୋଲି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଗତକାଲି ଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ତଳିଆ ଓ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଆପଦକାଳୀନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ସକାଳ ୯ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇ ସାରିଛି । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ୧୩୦ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ୫୪୦ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଛି ।
୩୦୬ ଜଣ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ:
ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକରେ ପାନୀୟ ଜଳ, ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଲୋକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟର ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୫୨ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାର ୩୦୬ ଜଣ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ମାଆ’ ଗୃହରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଆପଦକାଳୀନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ଅନ୍ୟପଟେ, ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ତଥା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ୨ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ (ODRAF) ଟିମ୍କୁ ୬ ଭାଗରେ ବଣ୍ଟାଯାଇ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସଫା କରିବା ଏବଂ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି ।
ଗତକାଲି ଠାରୁ ଜାରି ରହିଥିବା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୭୦ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ସମୟରେ ପବନ ଓ ବର୍ଷାର ବେଗ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ନହୋଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଚାଲିଆସିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ।
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ସେପଟେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱର, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ତଥା ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବାରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ ରଖାଯିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ କରାଯାଇଛି । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ତଳିଆ ଓ ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବନ୍ୟା ରିଲିଫ୍ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ:
ସେହିପରି ସନ୍ଧାନ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ୍ରାଫର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍, ଏହାର ୩ଟି ସବ୍-ଟିମ୍ ସହ, ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ,ଏହି ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।
ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟାରେ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାକି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଏବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଓ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଠିଆ ଫସଲର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲେ, ତାହାର ଆକଳନ କରାଯାଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ଅଗ୍ରିମ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଶୁଭମ ଚିନ୍ତନ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ,"ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କ ଚଳିତ ଫସଲ କ୍ଷତି ହୁଏ, ତେବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ତଥ୍ୟ ମିଳିବା ପରେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ରିଲିଫ୍ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି । କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ତଥ୍ୟ ଆସିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ୍ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଉଦ୍ଧାର ଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଗୋପାଳପୁରର ନିକଟରେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ', ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷିବ
ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୀରେ ବର୍ଷା ଜାରି, ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା/ବାଲେଶ୍ବର