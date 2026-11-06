ETV Bharat / state

କୁସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମାମୁ କରୁଥିଲେ ଆକଟ, ତେଣ୍ଟା ଭୁସି ହତ୍ୟା କଲା ଭଣଜା

ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଦ୍ୟପ ଭଣଜା କରେନ ଗାଁର ଜଣେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ସହ ମିଶି ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ସହ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲା ।

Uncle loses his life in attack by nephew
ଭଣଜା ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହାରିଲେ ମାମୁଁ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 6, 2026 at 2:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ମଦ୍ୟପାନ ଓ କୁସଙ୍ଗକୁ ବିରୋଧ କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା । ଭଣଜା ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହାରିଲେ ମାମୁ । ମଦ୍ୟପାନ କରି ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ଜାଳି ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲା ଭଣଜା । ମାମୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ତେଣ୍ଟାରେ ଭୁସି ହତ୍ୟା କରିଲା ଭଣଜା । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାହାସାହାଣୀ ଜନଜାତି ଗାଁରୁ ଏଭଳି ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପୋଲିସ ହତ୍ୟାକାରୀ ଭଣଜାକୁ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।

ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ହରାଇଲା ମଦ୍ୟପ ଭଣଜା: କୁସଙ୍ଗରେ ବାଧା ଦେବାରୁ ମାମୁଁକୁ ତେଣ୍ଟାରେ ଭୁଷି ମାରିଲା (ETV Bharat Odisha)

ଘଟଣାକ୍ରମ:
ମୃତକ ମାମୁ ହେଉଛନ୍ତି ୬୫ ବର୍ଷୀୟ ଗିରିଧାରୀ ଦାସ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭଣଜା ହେଲା କରେନ ଦାସ । ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଦ୍ୟପ ଭଣଜା କରେନ ଗାଁର ଜଣେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ସହ ମିଶି ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ସହ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲା । ଏହାକୁ ମାମୁ ଗିରିଧାରୀ ଦାସ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।

ପରେ କରେନ ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଳି ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଗିରିଧାରୀ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍‌କ୍ଷିପ୍ତ କରେନ ଏକ ତେଣ୍ଟାରେ ମାମୁଙ୍କୁ ଭୁସି ଦେଇଥିଲା । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

'ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ମିଳୁ'
ମୃତ ଗିରିଧାରୀ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ରେଖା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ​"ଗାଁର ଜଣେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗ ନ ହେବା ଲାଗି ମୋ ବାପା ଗିରିଧାରୀ ଦାସ, ଭଣଜା କରେନ ଦାସକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ । ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଆସି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ସହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଳି ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ବାପା ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ତେଣ୍ଟାରେ ଭୁସି ଦେଇଥିଲା । ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଛାତ ଛଡାଇ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ମିଳୁ "ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ, ତଦନ୍ତ ଜାରି:
ଅନ୍ୟପଟେ ​ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଦ୍ୟପ ଭଣଜା କରେନକୁ କାବୁ କରି ପୋଲିସକୁ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ​ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଏସଡ଼ିପିଓ ସୁକାନ୍ତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ମାମୁକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ମଦ୍ୟପ ଭଣଜା ବିରୋଧରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଳି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ।"

​ଏହି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି; ଅପରାଧ ବର୍ଷକରେ ବଢିଛି ୧.୭%, ଏସପି କହୁଛନ୍ତି-ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି

ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଶରୀରରେ କପଡା ନାହିଁ: କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଲୁଣା ନଦୀ ନିକଟରୁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର


ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

ମାମୁକୁ ହତ୍ୟା କଲା ଭଣଜା
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ତେଣ୍ଟାରେ ଭୁସି ହତ୍ୟା
DRUNKEN NEPHEW STABS UNCLE
KENDRAPADA AALI NEPHEW STABS UNCLE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.