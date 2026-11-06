କୁସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମାମୁ କରୁଥିଲେ ଆକଟ, ତେଣ୍ଟା ଭୁସି ହତ୍ୟା କଲା ଭଣଜା
ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଦ୍ୟପ ଭଣଜା କରେନ ଗାଁର ଜଣେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ସହ ମିଶି ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ସହ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲା ।
Published : November 6, 2026 at 2:30 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ମଦ୍ୟପାନ ଓ କୁସଙ୍ଗକୁ ବିରୋଧ କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା । ଭଣଜା ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହାରିଲେ ମାମୁ । ମଦ୍ୟପାନ କରି ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ଜାଳି ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲା ଭଣଜା । ମାମୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ତେଣ୍ଟାରେ ଭୁସି ହତ୍ୟା କରିଲା ଭଣଜା । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାହାସାହାଣୀ ଜନଜାତି ଗାଁରୁ ଏଭଳି ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପୋଲିସ ହତ୍ୟାକାରୀ ଭଣଜାକୁ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।
ଘଟଣାକ୍ରମ:
ମୃତକ ମାମୁ ହେଉଛନ୍ତି ୬୫ ବର୍ଷୀୟ ଗିରିଧାରୀ ଦାସ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭଣଜା ହେଲା କରେନ ଦାସ । ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଦ୍ୟପ ଭଣଜା କରେନ ଗାଁର ଜଣେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ସହ ମିଶି ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ସହ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲା । ଏହାକୁ ମାମୁ ଗିରିଧାରୀ ଦାସ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।
ପରେ କରେନ ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଳି ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଗିରିଧାରୀ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ କରେନ ଏକ ତେଣ୍ଟାରେ ମାମୁଙ୍କୁ ଭୁସି ଦେଇଥିଲା । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
'ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ମିଳୁ'
ମୃତ ଗିରିଧାରୀ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ରେଖା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଗାଁର ଜଣେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗ ନ ହେବା ଲାଗି ମୋ ବାପା ଗିରିଧାରୀ ଦାସ, ଭଣଜା କରେନ ଦାସକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ । ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଆସି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ସହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଳି ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ବାପା ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ତେଣ୍ଟାରେ ଭୁସି ଦେଇଥିଲା । ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଛାତ ଛଡାଇ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ମିଳୁ "ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ, ତଦନ୍ତ ଜାରି:
ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଦ୍ୟପ ଭଣଜା କରେନକୁ କାବୁ କରି ପୋଲିସକୁ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଏସଡ଼ିପିଓ ସୁକାନ୍ତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ମାମୁକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ମଦ୍ୟପ ଭଣଜା ବିରୋଧରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଳି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ।"
ଏହି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି; ଅପରାଧ ବର୍ଷକରେ ବଢିଛି ୧.୭%, ଏସପି କହୁଛନ୍ତି-ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି
ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଶରୀରରେ କପଡା ନାହିଁ: କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଲୁଣା ନଦୀ ନିକଟରୁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା