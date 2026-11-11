ETV Bharat / state

କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଡଙ୍ଗାରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରର ବାର୍ତ୍ତା; ପରମ୍ପରା ସହ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଯୋଡି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମନ ଜିଣିଲେ କେଳୁଚରଣ

ନିଖୁଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ସହ ସାମାଜିକ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଯୋଡ଼ି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋରଧା ସିକୋ ଅଞ୍ଚଳର ଶିଳ୍ପୀ କେଳୁଚରଣ ଦାସ । ରିପୋର୍ଟ-ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

kelucharan das from khordha preparing boats for jartika purnima blending tradition with message of awareness
କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଡଙ୍ଗାରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ କେଳୁଚରଣ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 11, 2026 at 8:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋରଧା: ଐତିହ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ସମୟକ୍ରମେ ଚମକ ହରାଇଥାଏ । ଉତ୍ତରପିଢିଠାରୁ ଦୂରେଇ ପୂର୍ବପିଢିର ବିଚାରଧାରା ହୋଇ ରହିଯାଏ । ହେଲେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଯେତେବେଳେ ସାଂପ୍ରତିକ ସମାଜର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ପିଢିର ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଯାଏ । କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଡଙ୍ଗା ଆଜି ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଛି । ନିଖୁଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ସହ ସାମାଜିକ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଯୋଡ଼ି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋରଧା ସିକୋ ଅଞ୍ଚଳର ଶିଳ୍ପୀ କେଳୁଚରଣ ଦାସ । କେଳୁଚରଣଙ୍କର ଏହି ନିଆରା କୃତିକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟୋରି...।

କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଲେ ମନେ ପଡ଼େ ଡଙ୍ଗା । ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ନଦୀ, ପୋଖରୀ ଓ ଜଳାଶୟରେ ଡଙ୍ଗା ଭାସିବ. ଆ କା ମା ବୈ, ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ' ..ସ୍ୱର ଶୁଭିବ ନଦୀ ପଠା ଆଉ ପୋଖରୀ କୂଳରେ । ଏହି ଡଙ୍ଗା ଭସାର ପରମ୍ପରା ଅତୀତର ଓଡ଼ିଆ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଇତିହାସ ସହ ଜଡିତ ।

କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଡଙ୍ଗାରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରର ବାର୍ତ୍ତା (ETV Bharat)

ଦିନ ଥିଲା, ଲୋକେ କଦଳୀ ପଟୁକାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ଦୀପ, ଧୂପ ଓ ପାନଗୁଆ ରଖି ଜଳରେ ଭସାଉଥିଲେ । ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ବଦଳିଛି ଡଙ୍ଗା ତିଆରିର ଶୈଳୀ । ପାରମ୍ପରିକ କଦଳୀ ପାଟୁକାର ଡଙ୍ଗା ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ସୋଲ, କାଗଜ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୋଇତ । କେଉଁଠି ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଆଲୋକରେ ସଜା ତ କେଉଁଠି ବ୍ୟାଟେରି ଓ ମୋଟରରେ ଚାଲୁଥିବା ଡଙ୍ଗା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ହେଲେ ଆଜିର ଡଙ୍ଗା ତିଆରି ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାରେ । ଏହି ଡଙ୍ଗା କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପରମ୍ପରା ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ସାମାଜିକ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ କେଳୁଚରଣ । ସଚେତନତା, ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଅନେକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ନଜିର ରହିଛି, ହେଲେ ଡଙ୍ଗାରେ ଏପରି ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମନରେ ବେଶ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

kelucharan das from khordha preparing boats for jartika purnima blending tradition with message of awareness
ପରମ୍ପରା ସହ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଯୋଡି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମନ ଜିଣିଲେ କେଳୁଚରଣ (ETV Bharat)

କେଳୁଚରଣ ଏଥର ସୋଲରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା । ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ବି ଏହାକୁ ସଜାଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି ଏଥିରେ ଥିବା ନିଶାମୁକ୍ତି ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିଶା କାରବାର ବଢ଼ୁଛି । ନିଶା ସେବନ ଯୋଗୁଁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି । ଶିଳ୍ପୀ କେଳୁଚରଣ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଆଉ ବ୍ୟଥିତ । ତେଣୁ ସେ ବୋଇତରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ନିଶା ନିବାରଣର ବାର୍ତ୍ତା ।

ତାଙ୍କ ବୋଇତରେ ରହିଛି ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତା । ଯେମିତି 'ନିଶା ନୁହେଁ, ନୁଆ ଜୀବନ, 'ନିଶା ମୁକ୍ତ ହେଉ ଆମ ଭୁବନ' 'ଗଛ ଲଗାଅ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଅ' ଇତ୍ୟାଦି । ପାରମ୍ପରିକ ବୋଇତ ଭସାଣିକୁ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାଧ୍ୟମ କରିବାର ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି ।

ସମୟ ବଦଳିଛି, ଡଙ୍ଗାର ରୂପ ବଦଳିଛି । ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣର ଭାବନା ଓ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥାକୁ ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଏହାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା, ସାମାଜିକ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବାର ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ଏ ନେଇ କେଳୁଚରଣ କହନ୍ତି, 'ଗାଁରେ ନିଶା କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ପଡୁଥିବା କୁପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ବୋଇତ କରିଛି । କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ଆମର ପରମ୍ପରା । ସେଥିପାଇଁ ପରମ୍ପରା ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ।

kelucharan das from khordha preparing boats for jartika purnima blending tradition with message of awareness
କେଳୁଚରଣଙ୍କ ବୋଇତ (ETV Bharat)

କେଳୁଚରଣଙ୍କର ଏପରି ପ୍ରୟାସରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏମବିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଧାରୀ ମାନସ ରଣସିଂହ । ପ୍ରବଳ ନିଶା ସେବନ କରି ଏବେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରିଥିବା ମାନସ ରଣସିଂହ କହନ୍ତି, 'ମୁଁ ସବୁ ନିଶା ଖାଉଥିଲି ଏବଂ ନିଶା କିପରି ମୋର ସବୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି । କେଳୁ ଭାଇ ଯେଇଁ ବୋଇତ କରି ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ।'

kelucharan das from khordha preparing boats for jartika purnima blending tradition with message of awareness
ପରମ୍ପରା ସହ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଯୋଡି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମନ ଜିଣିଲେ କେଳୁଚରଣ (ETV Bharat)

ସେହିଭଳି ବାଘମାରିର ସମାଜସେବୀ କଳ୍ପତରୁ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି 'କେଳୁ ଭାଇ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଭା । ସେ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ବୋଇତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରାଜ୍ୟର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ।'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖାଲି ପାଦରେ ୩୫ ହଜାର କି.ମି.ର ଯାତ୍ରା, ଆଖିରେ ମାନସରୋବରର ସ୍ୱପ୍ନ; ମନରେ ମାତାପିତାଙ୍କ ସେବାର ବାର୍ତ୍ତା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପକେଟ୍ ବୁକ୍‌ରୁ ଏଆଇ ଯୁଗ...୫୦ ବର୍ଷର ଜଙ୍ଗଲ ଯାତ୍ରା, ପାଦଚିହ୍ନରୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ବାଘଙ୍କ ରହସ୍ୟ

TAGGED:

ARTIST KELUCHARAN DAS FROM KHORDHA
KARTIK PURNAMI BOITA
AWARENESS MESSAGE KARTIKA PURNAMI
ସୋଲ ତିଆରି ଡଙ୍ଗାରେ ସଂସ୍କାର ବାର୍ତ୍ତା
ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ନିଆରା ଶିଳ୍ପୀ କେଳୁଚରଣ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.