କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଡଙ୍ଗାରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରର ବାର୍ତ୍ତା; ପରମ୍ପରା ସହ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଯୋଡି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମନ ଜିଣିଲେ କେଳୁଚରଣ
ନିଖୁଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ସହ ସାମାଜିକ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଯୋଡ଼ି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋରଧା ସିକୋ ଅଞ୍ଚଳର ଶିଳ୍ପୀ କେଳୁଚରଣ ଦାସ । ରିପୋର୍ଟ-ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : November 11, 2026 at 8:26 PM IST
ଖୋରଧା: ଐତିହ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ସମୟକ୍ରମେ ଚମକ ହରାଇଥାଏ । ଉତ୍ତରପିଢିଠାରୁ ଦୂରେଇ ପୂର୍ବପିଢିର ବିଚାରଧାରା ହୋଇ ରହିଯାଏ । ହେଲେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଯେତେବେଳେ ସାଂପ୍ରତିକ ସମାଜର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ପିଢିର ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଯାଏ । କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଡଙ୍ଗା ଆଜି ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଛି । ନିଖୁଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ସହ ସାମାଜିକ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଯୋଡ଼ି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋରଧା ସିକୋ ଅଞ୍ଚଳର ଶିଳ୍ପୀ କେଳୁଚରଣ ଦାସ । କେଳୁଚରଣଙ୍କର ଏହି ନିଆରା କୃତିକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟୋରି...।
କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଲେ ମନେ ପଡ଼େ ଡଙ୍ଗା । ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ନଦୀ, ପୋଖରୀ ଓ ଜଳାଶୟରେ ଡଙ୍ଗା ଭାସିବ. ଆ କା ମା ବୈ, ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ' ..ସ୍ୱର ଶୁଭିବ ନଦୀ ପଠା ଆଉ ପୋଖରୀ କୂଳରେ । ଏହି ଡଙ୍ଗା ଭସାର ପରମ୍ପରା ଅତୀତର ଓଡ଼ିଆ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଇତିହାସ ସହ ଜଡିତ ।
ଦିନ ଥିଲା, ଲୋକେ କଦଳୀ ପଟୁକାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ଦୀପ, ଧୂପ ଓ ପାନଗୁଆ ରଖି ଜଳରେ ଭସାଉଥିଲେ । ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ବଦଳିଛି ଡଙ୍ଗା ତିଆରିର ଶୈଳୀ । ପାରମ୍ପରିକ କଦଳୀ ପାଟୁକାର ଡଙ୍ଗା ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ସୋଲ, କାଗଜ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୋଇତ । କେଉଁଠି ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଆଲୋକରେ ସଜା ତ କେଉଁଠି ବ୍ୟାଟେରି ଓ ମୋଟରରେ ଚାଲୁଥିବା ଡଙ୍ଗା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ହେଲେ ଆଜିର ଡଙ୍ଗା ତିଆରି ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାରେ । ଏହି ଡଙ୍ଗା କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପରମ୍ପରା ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ସାମାଜିକ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ କେଳୁଚରଣ । ସଚେତନତା, ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଅନେକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ନଜିର ରହିଛି, ହେଲେ ଡଙ୍ଗାରେ ଏପରି ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମନରେ ବେଶ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
କେଳୁଚରଣ ଏଥର ସୋଲରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା । ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ବି ଏହାକୁ ସଜାଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି ଏଥିରେ ଥିବା ନିଶାମୁକ୍ତି ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିଶା କାରବାର ବଢ଼ୁଛି । ନିଶା ସେବନ ଯୋଗୁଁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି । ଶିଳ୍ପୀ କେଳୁଚରଣ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଆଉ ବ୍ୟଥିତ । ତେଣୁ ସେ ବୋଇତରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ନିଶା ନିବାରଣର ବାର୍ତ୍ତା ।
ତାଙ୍କ ବୋଇତରେ ରହିଛି ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତା । ଯେମିତି 'ନିଶା ନୁହେଁ, ନୁଆ ଜୀବନ, 'ନିଶା ମୁକ୍ତ ହେଉ ଆମ ଭୁବନ' 'ଗଛ ଲଗାଅ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଅ' ଇତ୍ୟାଦି । ପାରମ୍ପରିକ ବୋଇତ ଭସାଣିକୁ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାଧ୍ୟମ କରିବାର ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି ।
ସମୟ ବଦଳିଛି, ଡଙ୍ଗାର ରୂପ ବଦଳିଛି । ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣର ଭାବନା ଓ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥାକୁ ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଏହାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା, ସାମାଜିକ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବାର ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ଏ ନେଇ କେଳୁଚରଣ କହନ୍ତି, 'ଗାଁରେ ନିଶା କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ପଡୁଥିବା କୁପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ବୋଇତ କରିଛି । କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ଆମର ପରମ୍ପରା । ସେଥିପାଇଁ ପରମ୍ପରା ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ।
କେଳୁଚରଣଙ୍କର ଏପରି ପ୍ରୟାସରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏମବିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଧାରୀ ମାନସ ରଣସିଂହ । ପ୍ରବଳ ନିଶା ସେବନ କରି ଏବେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରିଥିବା ମାନସ ରଣସିଂହ କହନ୍ତି, 'ମୁଁ ସବୁ ନିଶା ଖାଉଥିଲି ଏବଂ ନିଶା କିପରି ମୋର ସବୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି । କେଳୁ ଭାଇ ଯେଇଁ ବୋଇତ କରି ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ।'
ସେହିଭଳି ବାଘମାରିର ସମାଜସେବୀ କଳ୍ପତରୁ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି 'କେଳୁ ଭାଇ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଭା । ସେ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ବୋଇତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରାଜ୍ୟର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖାଲି ପାଦରେ ୩୫ ହଜାର କି.ମି.ର ଯାତ୍ରା, ଆଖିରେ ମାନସରୋବରର ସ୍ୱପ୍ନ; ମନରେ ମାତାପିତାଙ୍କ ସେବାର ବାର୍ତ୍ତା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପକେଟ୍ ବୁକ୍ରୁ ଏଆଇ ଯୁଗ...୫୦ ବର୍ଷର ଜଙ୍ଗଲ ଯାତ୍ରା, ପାଦଚିହ୍ନରୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ବାଘଙ୍କ ରହସ୍ୟ