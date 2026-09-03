KBK ଅଞ୍ଚଳର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ୧୩୦ କୋଟି; ଜଳସେଚନ, ରାସ୍ତା, ପାନୀୟଜଳ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ
କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳର ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 3, 2026 at 5:08 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶକୁ ମିଳିବ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗତି । ଅଞ୍ଚଳର ସମନ୍ବିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବରାଦ ହୋଇଛି । ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଣ୍ଠି ବା ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ-ଆଇଡିଏଫରେ ୧୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି । ପାଣ୍ଠିରେ ଜଳସେଚନ, ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ରାସ୍ତା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ଏସ୍ଟି ଏବଂ ଏସ୍ସି ସ୍କୁଲ୍ କୋଠା ଓ ଛାତ୍ରାବାସର ବିକାଶ କରାଯିବ । ଆଠ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ହେବ ।
ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଶୁଭଶ୍ରୀ ନନ୍ଦଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ତ୍ତ, ଜଳ ସମ୍ପଦ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟଜଳ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିକାଶ ଏବଂ ମିଶନ୍ ଶକ୍ତି ବିଭାଗକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଚିଠି ଦିଆଯାଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ହାର୍ଡ କପି ସହ ସଫ୍ଟ କପି ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହେବ । ପ୍ରସ୍ତାବର ବିଚାର ଓ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ପାଣ୍ଠି ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ।
ଆଠ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗୁ ହେବ ଯୋଜନା-
କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳର ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଅବିଭକ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନୂଆପଡ଼ା, ଅବିଭକ୍ତ ବଲାଙ୍ଗିରରୁ ବଲାଙ୍ଗିର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏବଂ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟରୁ କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମିଲ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଦୂର କରି ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଓ ସେତୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏସ୍ଟି ଏବଂ ଏସ୍ସି ସ୍କୁଲ୍ ଓ ଛାତ୍ରାବାସର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ନିରାପଦ ପାନୀୟଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ମିଳିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣର ମାନ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନ୍ୟ ବିକଶିତ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ସମକକ୍ଷ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।
ବ୍ଲକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ପାଣ୍ଠି ବଣ୍ଟନ-
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବ୍ଲକ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି ଆନୁପାତିକ ଭାବେ ପାଣ୍ଠି ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାଥମିକତା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୟନ ସମୟରେ ଗୁରୁତର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ ଓ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । କେବିକେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ବଜେଟ ଆଧାରରେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ପାଣ୍ଠି ମିଳୁନଥିବା ବା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆଇଡିଏଫ୍ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଉପଯୋଗିତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ।
ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା-
ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୟନ ଓ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । କେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାହିଁକି ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଗଲା ଏବଂ କେଉଁ ମାନଦଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ଚୟନ ହେଲା, ତାହା ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ହେବ । ବିଶେଷକରି ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ବଞ୍ଚିତ ସମୁଦାୟ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ପ୍ରକଳ୍ପର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ନଜର-
ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଣ୍ଠିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବ । ସହ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଇଛି । ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ପରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ନିଜ ବଜେଟରେ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ । ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନ ବିଭାଗ ନିୟମିତ ଭାବେ ତଦାରଖ କରିବ । ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିମାସର ୧୦ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ବମାସର ଆର୍ଥିକ ଓ ଭୌତିକ ପ୍ରଗତିର ମାସିକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହେବ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଦର୍ଶନ କରି କାମର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରିବେ । ଏଥିସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଡାଇରେକ୍ଟୋରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସମୟ ସମୟରେ ବିଭାଗୀୟ ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୟନ, କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଓ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ - ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ସ୍ଥିତିର ଆକଳନ, ରାଜ୍ୟରେ ବିକଶିତ ହେବ ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର