SIR LIST: କଟକରେ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ୩,୦୦୫ ଭୋଟର, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି କି କଟିଛି ? ୨ ମିନିଟ୍ରେ କରିପାରିବେ ଯାଞ୍ଚ
କଟକ SIR ଚୂଡାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୧୯,୫୨,୬୩୦ ଜଣ ଭୋଟର ଥିବାବେଳେ, ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୮୦ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 21, 2026 at 1:37 PM IST
କଟକ: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା (SIR-୨୦୨୬)ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା । ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ୧୯,୫୨,୬୩୦ ଜଣ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ପୁରୁଷ ଭୋଟର ୧୦,୧୧,୮୧୪,ଜଣ ମହିଳା ଭୋଟର ୯,୪୦,୬୫୬ ଜଣ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗର ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ୧୮୦ ଜଣ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ଏସଆଇଆରରେ ୩,୦୦୫ ଜଣଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ନାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ ଓ ଦ୍ୱୈତ/ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଭୋଟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
କଟକରେ କେତେ ଭୋଟର ?
କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ ୯୩୦ ରହିଛି । ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ମୋଟ ୧୯,୩୦,୬୧୫ ଜଣ ଭୋଟର ଥିଲେ । ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତି ଅବଧିରେ ୨୫,୦୨୦ ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନୂତନ ଭାବେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଦେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ:
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଦେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତି ଅବଧିରେ ଫର୍ମ-୬, ଫର୍ମ-୭ ଓ ଫର୍ମ-୮ ଯଥାକ୍ରମେ ୨୨,୩୭୨, ୫,୯୮୯ ଓ ୧୦,୫୬୪ଟି ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରୁ ଯଥାକ୍ରମେ ୧,୬୪୦, ୨,୮୩୮ ଓ ୧,୪୩୪ଟି ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି । ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀ (ERO)ଙ୍କ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହା Representation of the People Act, 1950ର ଧାରା ୨୪(କ) ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ ।’
ସେହିପରି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ (CEO), ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପିଲ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହା ଧାରା ୨୪(ଖ) ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଦେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ?
ପାଖରେ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଅଛି, ମାତ୍ର ଦୁଇ ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣ ଘରେ ବସି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ?
- ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟvoters.eci.gov.in ବା https://voters.eci.gov.in/ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ Search Electoral Roll ଉପରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ ।
- ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଭୋଟର ଆଇଡି ନମ୍ବର ରହିଛି, ତାହାକୁ ଟାଇପ କରି କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ନାଁ ଟାଇପ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ
- ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ OTP ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ
- ନହେଲେ ଭୋଟର ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଡାଇନଲୋଡ କରିକି ମଧ୍ୟ ନାଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ
- ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1950କୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରି ଭୋଟର ରେକର୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ।
ଆଡଭାନୀ, ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍:
ତେବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଦନ ସଂଶୋଧନ(SIR) ସମୟରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ପୂର୍ବତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ବିବେଦୀ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଦିଲ୍ଲୀ SIR: ଆଡଭାନୀ, ଜୟଶଙ୍କର ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ନୋଟିସ
SIR ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଖୁଲାସା, 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୃତ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଜୀବିତ ଉଦ୍ଧାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ