ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳିଲେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ୱାର୍ଡେନ
ଦୁଇ ଡେପୁଟି ଚିଫ ୱାର୍ଡେନଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡେନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଦଳ ବଦଳ କରାଯାଇଛି । ଆଜି RUTA ନେଇପାରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ।
Published : August 13, 2026 at 9:37 AM IST
Ravenshaw University Issue କଟକ: ବଦଳିଲେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ୱାର୍ଡେନ । ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ପ୍ରଫେସର ସୁଦର୍ଶନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ଚିଫ୍ ୱାର୍ଡେନ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଦୁଇ ଡେପୁଟି ଚିଫ ୱାର୍ଡେନଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡେନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଦଳ ବଦଳ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳ ସଚିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ବଦଳିଲେ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲର ୱାର୍ଡେନ:
ପ୍ରଫେସର ଦୀପ୍ତି ରାଉତ ଓ ଡ଼ଃ ଦ୍ଵିତୀକୃଷ୍ଣ ବେହେରାଙ୍କୁ ଡେପୁଟି ଚିଫ ୱାର୍ଡେନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲର ୱାର୍ଡେନଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲର ୱାର୍ଡେନ ଏବଂ ଡେପୁଟି ୱାର୍ଡେନଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ୱାର୍ଡେନ ଶରତ ରାଉତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଯଯାତି ନାୟକଙ୍କୁ ୱାର୍ଡେନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡେପୁଟି ୱାର୍ଡେନ ରବିବୁଲ ଅନସାରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମନସ୍ତତ୍ବ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ରାଜା କିଶୋର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ବିବାଦ ପରେ ସମୂହ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ..
କଟକ ସଦର ବିଧ୍ୟାୟକ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ ଓ ପୂର୍ବତନ ଚିଫ ୱାର୍ଡେନ ସୁଦର୍ଶନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିବାଦ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ହଷ୍ଟେଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ୱାର୍ଡେନ ଏବଂ ୱାର୍ଡେନ ମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାପକ ସଙ୍ଘ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ୱାର୍ଡେନଙ୍କ ସମୂହ ଇସ୍ତଫାକୁ ନେଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆଡ଼ମିସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ କୁଳପତି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଆଜି RUTAର ନିଷ୍ପତ୍ତି:
ତେଵେ କୁଳପତିଙ୍କ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି । ତେଵେ RUTA ସଙ୍ଘର ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳି ନଥିବା ବେଳେ ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସଙ୍ଘର ବୈଠକ ହେବ । ଏହି ବୈଠକରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ