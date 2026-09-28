ନକଲି ପନିର ଜବତ ମାମଲା, 11 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ
ହରିଆଣା ଲ୍ୟାବ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ପନିର ଖାଇବା ହିତକର ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ସର୍ଫ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ମଇଦା ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 28, 2026 at 8:00 PM IST
କଟକ: ନକଲି ପନିର ଜବତ ଘଟଣାରେ 11 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏତଲାରେ ଲିଖିତ ଅକାରରେ ଦର୍ଶାଇଛି । ମଧୁପାଟଣା ଥାନାରେ ଏନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଭାଗ । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖରେ ପନିର ଏବଂ ଛେନା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜାଣି ପ୍ରାୟ 70 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପନିର ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା ବିଭାଗ । ପରେ ଲ୍ୟାବ ରିପୋର୍ଟରୁ ସର୍ଫ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ମଇଦା ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ।
ଜବତ ପନିରର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନମୁନାକୁ ହରିଆଣା ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଇଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ମାତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ଖାଇବା ପାଇଁ ହିତକର ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ସର୍ଫ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ମଇଦା ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଥିବାରୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଅନୁଯୋଗୀ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶା ଯାଇଥିଲା ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆକ୍ସନ ମୁଡରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ଏହି ଛେନା ଯଦିଓ ନିଆଳିରୁ ଆସୁଥିଲା ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ କିଏ ତାହାର ପତ୍ତା ପାଇନାହିଁ ବିଭାଗ । ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ସହ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ଏହି କ୍ରମରେ BNS ର ଧାରା 274 , 275, 318 (4), 3 (5)ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ ।
କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ନୃପେନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି, "ନିଆଳିରୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଛେନା ଆଉ ପନିର ଖରାପ ନୁହେଁ, ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 70 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପନିର ଅପମିଶ୍ରିତ ଜଣା ପଡୁଥିଲା । ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନେ ଏହିପରି ଅପମିଶ୍ରିତ ପନିର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି କର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ।"
ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କଟକରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କଟକ ମହାନଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଛେନା ଏବଂ ପନିର ଅପମିଶ୍ରିତ ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା ।
ନିଆଳିରୁ କଟକ ଆସୁଥିବା ଛେନା ଏବଂ ପନିର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ 70 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଛେନା ଏବଂ ପନିର ଅପମିଶ୍ରିତ ହେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେସବୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ତାହାର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ହରିଆଣା ଲ୍ୟାବକୁ ପଠା ଯାଇଥିଲା ।
କେବଳ ନିଆଳି ନୁହେଁ ବରଂ ଆଠଗଡ଼, ଟାଙ୍ଗୀ, ଚୌଦ୍ୱାର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ କଟକକୁ ଆସୁଥିବା ଛେନା ପନିର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଅପମିଶ୍ରିତ ଛେନା ଏବଂ ପନିର ରେ ମଇଦା ଏବଂ ସରଫ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶ୍ରିତ ଯୋଗୁଁ ଶରୀର ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି । ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଲ୍ୟାବ ରିପୋର୍ଟରେ ବଡ ଖୁଲାସା; ଛେନା, ପନିରରେ ମିଶୁଥିଲା ସର୍ଫ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ମଇଦା
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ