ETV Bharat / state

ନକଲି ପନିର ଜବତ ମାମଲା, 11 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ

ହରିଆଣା ଲ୍ୟାବ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ପନିର ଖାଇବା ହିତକର ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ସର୍ଫ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ମଇଦା ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ

Food Safety Officer
ନକଲି ପନିର ଜବତ ମାମଲା, 11 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 28, 2026 at 8:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ନକଲି ପନିର ଜବତ ଘଟଣାରେ 11 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏତଲାରେ ଲିଖିତ ଅକାରରେ ଦର୍ଶାଇଛି । ମଧୁପାଟଣା ଥାନାରେ ଏନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଭାଗ । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖରେ ପନିର ଏବଂ ଛେନା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜାଣି ପ୍ରାୟ 70 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପନିର ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା ବିଭାଗ । ପରେ ଲ୍ୟାବ ରିପୋର୍ଟରୁ ସର୍ଫ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ମଇଦା ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ।

ନକଲି ପନିର ଜବତ ମାମଲା, 11 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ (ETV Bharat Odisha)

ଜବତ ପନିରର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନମୁନାକୁ ହରିଆଣା ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଇଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ମାତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ଖାଇବା ପାଇଁ ହିତକର ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ସର୍ଫ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ମଇଦା ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଥିବାରୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଅନୁଯୋଗୀ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶା ଯାଇଥିଲା ।



ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆକ୍ସନ ମୁଡରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ଏହି ଛେନା ଯଦିଓ ନିଆଳିରୁ ଆସୁଥିଲା ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ କିଏ ତାହାର ପତ୍ତା ପାଇନାହିଁ ବିଭାଗ । ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ସହ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ଏହି କ୍ରମରେ BNS ର ଧାରା 274 , 275, 318 (4), 3 (5)ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ ।

Food Safety Officer
ନକଲି ପନିର ଜବତ ମାମଲା, 11 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ (ETV Bharat Odisha)

କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ନୃପେନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି, "ନିଆଳିରୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଛେନା ଆଉ ପନିର ଖରାପ ନୁହେଁ, ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 70 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପନିର ଅପମିଶ୍ରିତ ଜଣା ପଡୁଥିଲା । ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନେ ଏହିପରି ଅପମିଶ୍ରିତ ପନିର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି କର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ।"

ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କଟକରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କଟକ ମହାନଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଛେନା ଏବଂ ପନିର ଅପମିଶ୍ରିତ ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା ।

ନିଆଳିରୁ କଟକ ଆସୁଥିବା ଛେନା ଏବଂ ପନିର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ 70 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଛେନା ଏବଂ ପନିର ଅପମିଶ୍ରିତ ହେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେସବୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ତାହାର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ହରିଆଣା ଲ୍ୟାବକୁ ପଠା ଯାଇଥିଲା ।


କେବଳ ନିଆଳି ନୁହେଁ ବରଂ ଆଠଗଡ଼, ଟାଙ୍ଗୀ, ଚୌଦ୍ୱାର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ କଟକକୁ ଆସୁଥିବା ଛେନା ପନିର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଅପମିଶ୍ରିତ ଛେନା ଏବଂ ପନିର ରେ ମଇଦା ଏବଂ ସରଫ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶ୍ରିତ ଯୋଗୁଁ ଶରୀର ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି । ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଲ୍ୟାବ ରିପୋର୍ଟରେ ବଡ ଖୁଲାସା; ଛେନା, ପନିରରେ ମିଶୁଥିଲା ସର୍ଫ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ମଇଦା

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

DUPLICATE PANEER ISSUE
KATAKA MUNICIPAL CORPORATION
ନକଲି ପନିର
ନିଆଳୀ ନକଲି ଛେନା ପନିର
ADULTERATED PANEER CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.