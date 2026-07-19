କଟକରେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରି ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣା, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, 3 ଫେରାର
କଟକରେ ନାବାଳକକୁ କିଛି ଯୁବକ ଉଲଗ୍ନ କରି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ପରେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : July 19, 2026 at 1:32 PM IST
Minor Boy Stripped କଟକ: କଟକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ନାବାଳକକୁ ଉଲଗ୍ନ କରି ମାଡ଼ ମାରିବା ଓ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ କରିବା ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରଣବ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଓ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଥିବା ଏସିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରାୟ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ମାଡ଼ ଖାଇ ନାବାଳକ ଜଣକ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇନଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ । ଏନେଇ ପୀଡିତ ନାବାଳକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଘଟଣାର ସଠିକ ତଦନ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ନାବାଳକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ । ଅନ୍ୟପଟେ ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ପୋଲିସ ।
ଏସିପି ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ଜେନା , "ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣବ ସାହୁକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ । ନାବାଳକଙ୍କ କିଛି ପରିଚିତ ଲୋକ ଓ ନିଜ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ପୁଅ ଏହି ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ମୋବାଇଲ ଓ ଅଟୋ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚୋରି କରିଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ସେମାନେ ନାବାଳକକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଖଣ୍ଡଗିରି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ଦୁଇ ନାବାଳକ; ପୁଅ ପରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ବାପା, ହତ୍ୟା ପଛର କାରଣ କହିଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ