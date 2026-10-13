କଟକରେ ଗ୍ୟାସ ପାଇପ ଫାଟି ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
କଟକରେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ପାଇପ ଲିକ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଜଣେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 13, 2026 at 8:19 AM IST
କଟକ: ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ପାଇପ ଲିକ ଯୋଗୁଁ କଟକରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଲିକ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରୁଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ । ପାଇପ ଲାଇନ କାମ ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା । ଜଣେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଜଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ ପାଇପ ଲିକ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ଏକ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଥିଲା । ଗେଲ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ବିଧିବଧ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇନଥିବା ବେଳେ, କାମ ସମୟରେ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଗେଲ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଗ୍ନିନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ରଖା ଯାଇ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଖବର ଅପଡେଟ ଜାରି ରହିଛି....