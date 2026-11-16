ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ କଟକ-ଇନ-କଟକ, ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ KMCର ଗୌରବମୟ ୧୫୦ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଓ ଐତିହ୍ୟ
Katak Baliyatra: ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି କଟକ ସହରର ବିକାଶ, ଜନସେବା ଏବଂ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଯାତ୍ରାକୁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ, ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : November 16, 2026 at 6:26 PM IST
କଟକ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ । ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ (KMC)ର ଗୌରବମୟ ୧୫୦ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଓ ଐତିହ୍ୟ । ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି କଟକ ସହରର ବିକାଶ, ଜନସେବା ଏବଂ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଯାତ୍ରାକୁ ଏଠାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ।
କଟକ-ଇନ୍-କଟକ
ଏଥିସହ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା, ସହରର ପ୍ରମୁଖ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ, ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଏବଂ କଟକର ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାକୁ ଏହି ପାଭିଲିୟନ୍ରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯିବ । ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆସୁଥିବା ଦର୍ଶକ କଟକ ସହରର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ବିକାଶର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଏନେଇ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର, କମିଶନରଙ୍କ ସମେତ ନିଗମର ବିଭିନ୍ନ ପଦାଧିକାରୀ କଟକ-ଇନ୍-କଟକ ପାଭିଲିୟନ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ପାଭିଲିୟନ୍ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ଆୟୋଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । କଟକର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସକୁ ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ସହରର ଐତିହ୍ୟ ଓ ବିକାଶକୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।
କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ସୁବାସ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଚଳିତବର୍ଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ କଟକ-ଇନ୍-କଟକ ପରିସର । ଏଠାରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ (KMC) ପକ୍ଷରୁ ନିଗମର ୧୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ସମାରୋହକୁ ଭବ୍ୟ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯି ବ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।"
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ଚଳିତବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାରୁ KMC ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କଟକ-ଇନ୍-କଟକରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତୀକ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୋନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାୟନ ଇତିହାସର ଏକ ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀର ପ୍ରତିକାତ୍ମକ କଳାକୃତି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ।
'Cuttack'ରୁ 'Kataka'
ସେହିପରି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଖବରକାଗଜ 'ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳାକୃତି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ।କଟକ-ଇନ୍-କଟକ ପରିସରରେ ମହାନଗର ନିଗମର ୧୫୦ ବର୍ଷର ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ । AR-VR ପାଭିଲିୟନ୍ରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଏହି ଗୌରବମୟ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି ନେଇପାରିବେ । ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 'Cuttack'ରୁ 'Kataka' ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାହାଣୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ।
ଏହାବ୍ୟତୀତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୋନ୍, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡ୍ ବକ୍ସ ପାଭିଲିୟନ୍, କ୍ଲକ୍ ଟାୱାରର କଳାକୃତି, କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦହିବରାର କଳାକୃତି ଏବଂ ରୁପା ତାରକସୀର ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ । ଯୁବତୀ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେହେନ୍ଦୀ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ । ଏଥିସହ ନିର୍ବାଚିତ କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ସହ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ପାଠାଗାରର ପ୍ରତିକୃତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ।
ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରୟ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ୬୦ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଏଥିସହ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯିବ । ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ମେୟର ଓ କମିଶନର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ବାଲିଯାତ୍ରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଟକ-ଇନ୍-କଟକ ପରିସରରେ ସାଧାରଣ ସଭା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପ୍ରଥମ ଥର କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦଘାଟନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ
ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏଥର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବୋଟ, ଓରମାସ ଭଳି ମିଶନ ଶକ୍ତିର 110ଟି ଷ୍ଟଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ