କଟକ ଦଶହରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଜାରି ହେବ ଗାଇଡଲାଇନ୍
ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କଟକ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟି, ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 9, 2026 at 8:02 PM IST
କଟକ: ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ କିପରି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ସେନେଇ ଆଜିଠାରୁ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ ତାରିଖରୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ୧୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନଗରୀରେ ଧୂମଧାମରେ ଚାଲିବ ମହାମାୟୀଙ୍କ ଆରାଧନା । ଏହାପରେ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ ତାରିଖରେ ସହରର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ମହା ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ତେବେ କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଓ ଭସାଣି ଉତ୍ସବକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କଟକ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟି, ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଅନେକ ନିଷ୍ପତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଏଥର ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ କିପରି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ କରାଯିବ ସେନେଇ ଏହି ବୈଠକ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ଆଗକୁ ଆହୁରି ବୈଠକ କରାଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟକ ଥାନା ସ୍ଥରରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ କରାଯିବ । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଜାରି କରାଯିବ । ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ହିଁ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପୂଜା କରାଯିବ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ପୂଜା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆସିବ ।"
କଟକ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଶାନ୍ତି କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏଥର ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ କିପରି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପାଳନ କରାଯିବ ସେନେଇ ଆଜି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଗତବର୍ଷ ଯେପରି ଅପ୍ରିତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା ତାହାର ଯେପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନେହେବ ସେନେଇ ସମସ୍ତେ ପଦକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ସରକାରୀ କଟକଣା ମାନି ପୂଜା କରାଯିବ । ଡିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ କରାଯିବା ସହ ପ୍ରଶାସନର ନିୟମ ମାନି ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯିବ । ପୂଜା କମିଟିମାନେ ଯେପରି ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋରେ ସହଜରେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେନେଇ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ; ଜାଣନ୍ତୁ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ କାହିଁକି ହୁଏ ମାଟି ଅନୁକୂଳ ?
ରୁପା ଆମଦାନୀରେ କଟକଣା; ଚିନ୍ତାରେ ତାରକସି କାରିଗର, ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ