ETV Bharat / state

କଟକ ଦଶହରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଜାରି ହେବ ଗାଇଡଲାଇନ୍

ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କଟକ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟି, ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

CUTTACK DURGA PUJA Preparation
କଟକ ଦଶହରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 9, 2026 at 8:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ କିପରି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ସେନେଇ ଆଜିଠାରୁ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ ତାରିଖରୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ୧୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନଗରୀରେ ଧୂମଧାମରେ ଚାଲିବ ମହାମାୟୀଙ୍କ ଆରାଧନା । ଏହାପରେ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ ତାରିଖରେ ସହରର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ମହା ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ତେବେ କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଓ ଭସାଣି ଉତ୍ସବକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କଟକ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟି, ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଅନେକ ନିଷ୍ପତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

କଟକ ଦଶହରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି (ETV Bharat)
ବିଶେଷ କରି ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଡିଜେ ଏବଂ ଆଖି ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଲେଜର ଲାଇଟ୍‌ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ । ଏହା ସହ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ଓ ଲାଇଟ୍‌ ଗେଟ୍‌ ନିର୍ମାଣର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର SOP ଜାରି କରାଯିବ । ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ 'ସିଙ୍ଗଲ୍‌ ୱିଣ୍ଡୋ' ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ରହିବ ।
CUTTACK DURGA PUJA Preparation
କଟକ ଦଶହରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି (ETV Bharat)

ସେହିପରି ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଏଥର ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ କିପରି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ କରାଯିବ ସେନେଇ ଏହି ବୈଠକ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ଆଗକୁ ଆହୁରି ବୈଠକ କରାଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟକ ଥାନା ସ୍ଥରରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ କରାଯିବ । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଜାରି କରାଯିବ । ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ହିଁ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପୂଜା କରାଯିବ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ପୂଜା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆସିବ ।"

CUTTACK DURGA PUJA Preparation
କଟକ ଦଶହରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି (ETV Bharat)

କଟକ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଶାନ୍ତି କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏଥର ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ କିପରି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପାଳନ କରାଯିବ ସେନେଇ ଆଜି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଗତବର୍ଷ ଯେପରି ଅପ୍ରିତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା ତାହାର ଯେପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନେହେବ ସେନେଇ ସମସ୍ତେ ପଦକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ସରକାରୀ କଟକଣା ମାନି ପୂଜା କରାଯିବ । ଡିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ କରାଯିବା ସହ ପ୍ରଶାସନର ନିୟମ ମାନି ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯିବ । ପୂଜା କମିଟିମାନେ ଯେପରି ସିଙ୍ଗଲ୍‌ ୱିଣ୍ଡୋରେ ସହଜରେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେନେଇ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ; ଜାଣନ୍ତୁ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ କାହିଁକି ହୁଏ ମାଟି ଅନୁକୂଳ ?

ରୁପା ଆମଦାନୀରେ କଟକଣା; ଚିନ୍ତାରେ ତାରକସି କାରିଗର, ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

DURGA PUJA PREPARATION
DURGA PUJA GUIDELINES
KATAKA DUSSEHRA
ଦୁର୍ଗାପୂଜା
CUTTACK DURGA PUJA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.