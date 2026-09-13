ସିଲଭରସିଟିର ପୂଜା କମିଟିକୁ ପୂଜା ଭେଟି; ୟୁଜର୍ସ ଫି' ଛାଡ଼ ଘୋଷଣା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ମଣ୍ଡପକୁ ମିଳିବ ପୁରସ୍କାର
ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ମରାମତି ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରାଯିବ ବୋଲି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ମେୟର ଏବଂ କମିଶନର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 13, 2026 at 9:14 PM IST
କଟକ: ପୂଜା କମିଟି ପାଇଁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ବଡ଼ ଉପହାର । ପୂଜା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ୟୁଜର୍ସ ଫି' ଛାଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ । ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିଥିବା ମଣ୍ଡପକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ । ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମେୟର ଏବଂ କମିଶନର । ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟକ ପୂଜା କମିଟିର 10 ଜଣଙ୍କୁ ଟି-ସାର୍ଟ ସହ ଆଇକାର୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖରୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା । 17 ତାରିଖରେ ଷଷ୍ଠୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 23 ତାରିଖରେ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେବ । କଟକ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ଶହୀଦ ଭବନ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 5 ଦିନ ଧରି ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ 12ଟା ପରେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା ବାଜିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଶାନ୍ତି କମିଟି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ୟୁଜର୍ସ ଫି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାବଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ କରିଛି ସିଏମସି । ପେଣ୍ଡାଲ, ତୋରଣ ଆଦି ସାଜସଜ୍ଜା ବାବଦ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଏମସି ମେୟର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମଣ୍ଡପକୁ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେବ ସିଏମସି । ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ମରାମତି ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରାଯିବ ବୋଲି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ମେୟର ଏବଂ କମିଶନର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ଅଘଟଣର ଯେପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ପୂଜାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରହିଛି । ଏହାସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯଦି ପୂଜାକୁ ନେଇ ଅପପ୍ରଚାର କରାଯାଏ ତେବେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ପ୍ରତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରୁ 10 ଜଣ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟରକୁ ପୋଲିସ ଲୋଗ ଥିବା ଟି-ସାର୍ଟ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ ସହ ମିଶି କାମ କରିବେ ।
ପ୍ରଥମ ଥର କରି ସମୀର ଦେ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ସମୀର ଦେ ଶାରଦୀୟ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଚଳିତବର୍ଷ କଟକ ସୋଲାପୁରୀ ମା' ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସହ ପୂଜା କମିଟି ଶାନ୍ତି କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ; ଜାଣନ୍ତୁ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ କାହିଁକି ହୁଏ ମାଟି ଅନୁକୂଳ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ