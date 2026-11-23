କାଲି କଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି; ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି, ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆରେ କାରକେଡ୍ ରିହର୍ସଲ
ନୌବାଣିଜ୍ୟର ପାରମ୍ପରିକ ଡଙ୍ଗା ଭସା ସ୍ମୃତିକୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ‘ସବୁଜ ବାଲିଯାତ୍ରା’ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : November 23, 2026 at 10:49 PM IST
କଟକ: ଉତ୍କଳୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ ବହନ କରୁଥିବା ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସାଧବ ପୁଅଙ୍କ ଦରିଆପାରି ବାଣିଜ୍ୟର ସେହି ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟକୁ ପୁଣିଥରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ଲାଗି ୮ ଦିନ ବ୍ୟାପି ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଉତ୍ସବକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ପରମ୍ପରାର ପର୍ବ ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁଜ ବାଲିଯାତ୍ରା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣାକୁ ନେଇ ଚଳିତବର୍ଷ ହୋଇଛି ମହାଆୟୋଜନ ।
ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଓ ସାଧବ ପୁଅଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ସ୍ମୃତି ବହନ କରୁଥିବା ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଭବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସୁଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ । ଅପରାହ୍ନ ସାଢେ ଚାରିଟା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରଥମେ ସିଲଭର ସିଟି ବୋଟ୍ କ୍ଲବରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରୁ ପାରମ୍ପରିକ ବୋଇତ ସଦୃଶ ବୋଟ୍ ‘କଳିଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗିଣୀ’ ଯୋଗେ ମହାନଦୀରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ମିଟର ଜଳପଥରେ ଯାତ୍ରା କରି ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ ନିକଟସ୍ଥ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘାଟ ଦେଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବେ ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବୋଟ୍ କ୍ଲବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଆଇପି ଲାଉଞ୍ଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୌସେନା, ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଓଡ୍ରାଫ୍ ବୋଟ୍ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ଏହି ଅବସରରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ୧୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହେବ ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ନୌବାଣିଜ୍ୟର ସେହି ପାରମ୍ପରିକ ଡଙ୍ଗା ଭସା ସ୍ମୃତିକୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ‘ସବୁଜ ବାଲିଯାତ୍ରା’ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଓ ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ପାଇଁ ବିଡ଼ାନାସୀ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ କଦଳୀ ପାଟୁଆ ଡଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ମହାନଦୀରେ ଭସାଯିବ ।
ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରାର ଏହି ମହାକୁମ୍ଭରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପଡ଼ିଆରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୭୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ ୪୦୦ ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ଉଭୟ ତଳ ଓ ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ୧୨ ଶହ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୩୮ଟି ୱାଚ୍ ଟାୱାରରୁ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ପୋଲିସ ନଜର ରଖିବେ । ଛିନତାଇ ଓ ଚୋରି ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିଆରେ ୧୮ଟି ପୋଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି । ଏନେଇ ସୋମବାର ଦିନ ପୋଲିସ ବ୍ରିଫିଙ୍ଗ କରାଯିବା ସହ କାରକେଡ୍ ରିହର୍ସଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ।
ସେହିପରି ଆସନ୍ତା କାଲି ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାହ୍ଣ ୨ଟାରୁ ଭିଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ଯାଏଁ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବ । ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୧୦୦ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ସହ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ । ଦର୍ଶକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଚହଟା ଛକ, ଗୋରାକବର ପଡ଼ିଆ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ପଡ଼ିଆ, ଦୟାଶ୍ରମ ସାମ୍ନା ପଡ଼ିଆ, ମାତାମଠ, ବୋଷ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ସାମ୍ନା ଓ ହାଡ଼ିଆପଠା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମଥର ଲାଗି ବାଲିଯାତ୍ରା ତଳପଡ଼ିଆ ସ୍ଥିତ ‘କଟକ ଇନ୍ କଟକ’ଠାରେ ୧୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଅସ୍ଥାୟୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୁଇଟି ସିଫ୍ଟରେ ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇଦେବେ । ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପଡ଼ିଆର ୮ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମୁତୟନ ରହିବ ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଡିଜିପି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆସିବା ଠୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୋଲିସ ଛାଉଣୀ ହେବେ । ପଡ଼ିଆରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ୫ଟି ସ୍ଥାନ ରହିବ, ଯେଉଁଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିବେ । ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଛଡା ଯିବ ନାହିଁ । ଦୂରରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଲୋକେ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ତମାମ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡିଜିପି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ କଟକ ଦହିବରା ଖାଇବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି !
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ