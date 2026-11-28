କଳା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା; କାନ୍ଧରେ ପରିବାରର ବୋଝ, ଫଟୋ ବିକିଲେ ପାଠ ପଢିବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ
Kataka Balijatra: କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରର 19 ବର୍ଷୀୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବକ ତୁରୁପା ହୋ, ନିଜ ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରା, ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ:ନାରାୟାଣ ସାହୁ
Published : November 28, 2026 at 6:37 PM IST
କଟକ: ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବୁଲିବା ବେଳେ ନଜର ପଡିବ ଏକ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଉପରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, 'ଦୟାକରି କିଛି ସାହଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବ ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରା କରିପାରିବି' । ପ୍ଲାକାର୍ଡକୁ ଆଗରେ ରଖି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ଯୁବକ । ତେବେ କିଏ ସେ ଯୁବକ ଓ କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଘର ? ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି ?
କେନ୍ଦୁଝରର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ:
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁରର 19 ବର୍ଷୀୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବକ ତୁରୁପା ହୋ । 2025 ମସିହାରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନରେ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ତିର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଛି । ନିଜ କଳା ମାଧ୍ୟରେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବେ, ସେଥିରୁ ପରିବାର ଚଳାଇବେ ଆଉ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବେ... ଏଭଳି କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଚାଲି ଚାଲି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସିଛନ୍ତି ।
ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ରୁଚି ରହିଛି । ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ସେ କାହାଠାରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ନାହାନ୍ତି । ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ହୋଇଗଲା । ଯେଉଁ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତି ତାହାକୁ ଅବିକଳ ଆଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି । ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ହେଉ ଅବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ । ସେହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ କଳାକାରଙ୍କ ଫଟୋ ଖୁବ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଦେଖି କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବିକଳ ଆଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ ଧଳା କାଗଜ ଆଉ ସ୍କେଚ୍ ଦରକାର ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ବାଲିଯାତ୍ରା ତାରକସି ହବରେ ଜମୁଛି ଭିଡ; ମନ୍ଦିରରୁ ମାଳି.. ମୁଦିରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁଥିରେ ରହିଛି କଳାର ଝଲକ
କାନ୍ଧରେ ରହିଛି ପରିବାରର ବୋଝ:
ତୁରୁପା ହୋ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ । ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଖି (ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବ)କୁ ଆଦୌ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ । କେବଳ ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵ ଆଖିରେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି । ଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ବାମ ଅଖିରେ ଭଲ ଭାବରେ କେଥିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ହୋଇଥିବାରୁ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କା କାନ୍ଧରେ ରହିଛି ପରିବାରର ବୋଝ । ସେହିପରି ମନରେ ରହିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା । ଘରେ ବିଧବା ମାଆ ଓ ସାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି । ତୁରୁପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଘରେ ଆଉ କେହି ରୋଜଗାରିଆ ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନିଜ କଳାକୁ ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ।
ତୁରୁପା ହୋ କହିଛନ୍ତି, "ଶୁଣିଥିଲି କଟକରେ ବଡ଼ ମେଳା ପଡିଛି । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ । ଭାବିଲି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନିଜର କଳାକୁ ବିକଶିତ କରିପାରିବି । ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତି ଶୋଚନୀୟ । ବସ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଚାଲି ଚାଲି କଟକ ଆସିଛି । ବାଟରେ ଯେଉଁଠି ଭୋକ ଲାଗେ, କାହାକୁ ମାଗିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି । ପଚାରି ପଚାରି କଟକ ଆସିଲି । କଟକର ଜୟଦେବ ଶତପଥି ଭାଇ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ । ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସିପାରିଲି ।"
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ପେଶା ଶ୍ରମିକ, ନିଶା ଚିତ୍ରକଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ, କୋରାପୁଟର ନିଆରା ପ୍ରତିଭା ଭୂଷଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ
ମନରେ ଅନେକ ଆଶା ନେଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସିଛନ୍ତି ତୁରୁପା:
ମନରେ ଅନେକ ଆଶା ନେଇ ତୁରୁପା କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି । କଟକ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କମଲଜିତ ଦାସଙ୍କ ସାହଯ୍ଯରେ ଓରମାସର ଷ୍ଟଲରେ ବସିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ସେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସେ 4ରୁ 5 ଟି ଫଟୋ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଫଟୋକୁ 500 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ବାଲିଯାତ୍ରାରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହେବେ ସେଥିରେ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ପରିବାର ଚଳାଇବେ ବୋଲି ତୁରୁପା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।
ତୁରୁପା ହୋ କହିଛନ୍ତି, "ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଲେ ସେଥିରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି । ମୋ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ମୋତେ ଜାଣିବେ । ମୁଁ ବି ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହୋଇପାରିବି । ପାରିବାର ଚଳାଇପାରିବି । ଅନେକ ଲୋକ ବହୁ ଟାହି ଟାପରା ବି କରୁଛନ୍ତି । ସେସବୁକୁ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ନଦେଇ ମୋର କଳାକୁ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ମୁଁ ଜଣେ ବଡ଼ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହୁଏ ବୋଲି ମୋ ବାପାଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ଥିଲା । ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବି । ମୋ ବାପାଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବି ।"
ତୁରୁପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କଟକର ଜୟଦେବ:
ତୁରୁପାଙ୍କୁ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା କଟକର ଜୟଦେବ ଶତପଥି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାରଙ୍କ ସହ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତୁରୁପାଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା । ତୁରୁପା ଖାଇବାକୁ ମାଗିବାରୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଫୋନ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲି । ସେ ଅନ୍ୟ କାହାର ମୋବାଇଲରୁ ଜୟଦେବଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସିଛନ୍ତି ।
ଜୟଦେବ ଶତପଥି କହିଛନ୍ତି, "ତୁରୁପାଙ୍କ ପାଖରେ ଭରପୁର କଳା ଅଛି । ତୁରୁପାଙ୍କ ଏହି କଳାକୁ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।"
ଓରମାସ ପକ୍ଷରୁ ସାହାଯ୍ୟ:
ଅନ୍ୟପଟେ ଓରମାସର ଜଏଣ୍ଟ ସିଇଓ ଉମା ମହେଶ କହିଛନ୍ତି, "ତୁରୁପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଓରମାସରେ ଏକ ଷ୍ଟଲ ପାଖରେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି । ଭଲ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି । ଅନେକ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଭିଡ଼ ବି ଜମୁଛି । ଆଗକୁ ସେ ଆହୁରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବେ ।"
ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ ତୁରୁପା:
ତେବେ ତୁରୁପା କେବଳ ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ସେ ଭଲ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇ ପାରନ୍ତି । ସେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଗୀତ ଲେଖିବା ସହ ଏହାର ସ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ସେଭଳି କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳି ନଥିବାରୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରି ନାହାନ୍ତି । ଆଗକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପୁରୀ ରଘୁରାଜପୁରରୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାଲି: ଓଡ଼ିଶା କଳା ବଖାଣିବ ସଞ୍ଜୁ ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର
କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଡଙ୍ଗାରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରର ବାର୍ତ୍ତା; ପରମ୍ପରା ସହ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଯୋଡି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମନ ଜିଣିଲେ କେଳୁଚରଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ