ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ‘ନୋ ଡ୍ରୋନ୍ ଜୋନ୍’ ଘୋଷଣା; ରାତି 11 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଥର ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିବେ ଭେଣ୍ଡର !
ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଏଥର ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିବ ଭେଣ୍ଡରମାନେ କହିଛନ୍ତି । ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ନାରାୟଣ ସାହୁ...
Published : November 20, 2026 at 10:32 PM IST
କଟକ: ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକ ୨୦୨୬ ଅବସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ୫ କିଲୋମିଟର ପରିଧିକୁ ‘ନୋ ଡ୍ରୋନ୍ ଜୋନ୍’ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉସାହେବ ଶିନ୍ଦେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୪ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଏପଟେ ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ପ୍ରଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ସ୍ଥିତି ଏମିତିକି, ବାଲିଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଏହାର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଉଭୟ ପଡିଆ । ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚତାର ପାଣି ଜମି କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ-
ଗତବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ମହୋତ୍ସବକୁ ୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସୁଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୬୦ ଏକରରୁ ଅଧିକ ପରିମିତ ଲୋୟର ଓ ଅପର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଭବ୍ୟ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଓ ଭିଭିଆଇପି ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନଭେମ୍ବର ୨୨ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋ-ଡ୍ରୋନ୍ ଜୋନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ପାରା ଗ୍ଲାଇଡର୍, ପାରା ମୋଟର୍, ପାୱାର ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଗ୍ଲାଇଡର୍, ମାଇକ୍ରୋ ଲାଇଟ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, ହଟ୍ ଏୟାର ବେଲୁନ୍, UAV ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଆଦେଶ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ନିଷିଦ୍ଧ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଏନଫୋରସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଜବତ କରିବା ସହ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଂସ୍ଥାମାନେ ପୂର୍ବରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନ୍ୟାୟିକ ବିଭାଗରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମତି ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ରାତି ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓ ଲାଉଡ୍ସ୍ପିକର ବ୍ୟବହାର-
ସେହିପରି ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା-୨୦୨୬ ଅବସରରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାତି ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓ ଲାଉଡ୍ସ୍ପିକର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ନଭେମ୍ବର ୨୪ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋୟର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମଞ୍ଚ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ମଞ୍ଚରେ ରାତି ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ଏବଂ ଲାଉଡ୍ସ୍ପିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।
ନଭେମ୍ବର ୨୪ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପର ଓ ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଚଳିବାକୁ ଥିବା ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦେଶ-ବିଦେଶ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ନିଜର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ଏସିଆର ବୃହତ୍ତମ ମୁକ୍ତାକାଶ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ଭାବେ ପରିଚିତ ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମହୋତ୍ସବକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ତଦାରଖ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ସାଧାରଣ), କଟକଙ୍କୁ ନୋଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବର ସୂଚାରୁ ଆୟୋଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆରେ ପୋଖରୀ ଭ୍ରମ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିବେ ଭେଣ୍ଡର !
ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ' ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆରେ କେଉଁଠି ପାଣି ଜମିଛି ରହିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି । ଷ୍ଟଲ ନିର୍ମାଣ ତ ଦୂରର କଥା, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବାଉଁଶ ବି ପଡ଼ିନାହିଁ । କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ହ୍ୟାଙ୍ଗର ତଳେ କାମ ଚାଲିଛି । ପଡିଆର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ କାଦୁଅ ଅବସ୍ଥାରେ । ଶୁଖିବାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦିନ ଲାଗିବ । ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ, ଆହୁରି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଲାଗି ରହିଲେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖା ଦେଇଛି ।
ଷ୍ଟଲ ନିର୍ମାଣ କାମରେ ଯେ କେବଳ ବିଳମ୍ବ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗି ରହିଲେ, ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିବେ । ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଖୋଳା ପୋତା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି । କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ହ୍ୟାଙ୍ଗର କରି ଥିବାରୁ ତାହାର ତଳ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ କେବଳ କିଛି କିଛି କାମ କରାଯାଉଛି । ମାତ୍ର ବାହାର କାମ ପୂରା ଠପ ହୋଇ ଯାଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କାମ କରିବା ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ପଡିଆରେ କେବଳ ଦୋଳି ଲାଗିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ବାକି ସମସ୍ତ ଷ୍ଟଲର କାମ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ରହିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟଲ କାମ ସାରିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଜଣେ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାଲିଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ହୁଏ, ମାତ୍ର ଏମିତି ବର୍ଷା ଆମେ କେବେ ଦେଖି ନଥିଲୁ । ଏହି ବର୍ଷା ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା । ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା । ଅଧିକ ମ୍ୟାନ ପାୱାର ଲଗାଇ କାମ କରିଲେ ବି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଷ୍ଟଲ ତିଆରି କାମ ସରିବ ନାହିଁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ଥିବାରୁ କଟକଣା ଲାଗିଯିବ, ତେଣୁ କେମିତି ଷ୍ଟଲ କାମ ଶେଷ ହେବ ତାହା ଭେଣ୍ଡରଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ବହୁ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ଷାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି । ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି । ସେଥିରେ ପୁଣି ଷ୍ଟଲ ନିକଟରେ ଅଧିକ ବାଲି ପକାଇବାକୁ ପଡିବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ କଟକ-ଇନ-କଟକ, ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ KMCର ଗୌରବମୟ ୧୫୦ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଓ ଐତିହ୍ୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ