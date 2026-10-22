ମେଲାଣି ନେଉଛନ୍ତି ମା’ ଦୁର୍ଗା: କଟକରେ ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ, ଦେବୀଗଡ଼ାରେ ବିସର୍ଜନ ହେବେ 150ରୁ ଅଧିକ ମେଡ଼
ପ୍ରଥମେ ମେଢ଼ଗୁଡିକ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ, ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟରେ କମ୍ପୁଛି କଟକ ସହର । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 22, 2026 at 11:04 AM IST
କଟକ: ଆଜି ମେଲାଣି ନେଉଛନ୍ତି ମା' ଦଶଭୁଜା । ଭସାଣ ପର୍ବ ପାଇଁ କମ୍ପୁଛି କଟକ ସହର । ଗତକାଲି ହାତ ଗଣତି କିଛି ମେଢ଼ ବିସର୍ଜନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅନେକ ମଣ୍ଡପରୁ ମେଢ଼ ଗୁଡିକ, ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡିଲେଣି । ପ୍ରଥମେ ମେଢ଼ ଗୁଡିକ ନିଜ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ, ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ, ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟା ଚାଙ୍ଗୁ ବାଜାରେ କମ୍ପୁଛି କଟକ ସହର ।
ମା'ଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି କଟକବାସୀ:
ପାଖାପାଖି 150ରୁ ଅଧିକ ମେଢ଼ ଗୁଡିକ ଆଜି ଦେବୀଗଡାରେ ବିସର୍ଜନ ହେବେ । ଅନ୍ୟପଟେ ସହରରେ ମେଢ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । ଏପରିକି ପାଗ ବି ଅନୁକୂଳ ରହିଛି । ଖରା ପାଗ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତାପ ବି ଅନୁଭବ ହେଉଛି । ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଖାତିର ନକରି ମେଢ଼ ଭସାଣୀରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସାହିର ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ।
ବିସର୍ଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ମେଢ଼ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ପୁରୀଘାଟ ସ୍ଥିତ ଦେବୀ ଗଡ଼ା ଠାରେ 12 ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ସହରକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ସହିତ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାଇଁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ।
ଭସାଣ ବେଳେ ଶାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସହରରେ ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ବାରିକେଡ଼ ରଖାଯିବା ସହ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ତାହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ପୋଲିସ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ଗତକାଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।
ଡିଜେ ବ୍ୟାନ୍:
ସେହିପରି ଡିଜେ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବ । ଯଦି କୌଣସି ମେଢ଼ ଭସାଣ ସମୟରେ ଡିଜେ ବାଜେ ତୁରନ୍ତ କର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଡିଜି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଆଜି ମେଲାଣି ନେବେ ମା' ଜଗତଜନନୀ, ଡିଜେ ବଜାଇଲେ କଡ଼ା କର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଦଶହରାରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ରୁପ ଦେଲେ ଦିଲୀପ: ହଳଦୀ ଓ ଖାଦ୍ୟ ମସଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚର ମୂର୍ତ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ