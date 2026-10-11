ETV Bharat / state

ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ମହାଳୟାରେ ମା’ଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଲା ଖଡ଼ି

ପ୍ରଥମେ ମା’ଙ୍କୁ ଏବଂ ପରେ ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଖଡିଲାଗି କରାଯାଏ । କଟକରେ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

Mahalaya Khadi Lagi Rituals
ମହାଳୟାରେ ମା’ଙ୍କୁ ଖଡ଼ି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 11, 2026 at 11:59 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଦଶହରା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କଟକ ସହର । ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା’ ଦଶଭୂଜା । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି । ଗତକାଲି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଅବସରରେ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଖଡ଼ି ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି । ପାରମ୍ପାରିକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହି ଦିନ ଠାରୁ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଠାରେ ଖଡି ଲାଗି କରାଯାଇ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ।

ମହାଳୟାରେ ମା’ଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଲା ଖଡ଼ି (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଅବସରରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଠାରେ ଖଡି ଲାଗି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମେ ମା’ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଖଡ଼ି ରଙ୍ଗ କରାଯାଏ । ପରେ ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଖଡ଼ି ରଙ୍ଗ କରାଯାଏ । ଗତକାଲି ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ କାମ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କହିଛନ୍ତି ।

Mahalaya Khadi Lagi Rituals
ମହାଳୟାରେ ମା’ଙ୍କୁ ଖଡ଼ି (ETV Bharat Odisha)

ଖାନ ନଗର ପୂଜା କମିଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ହାତରେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ । ଆଜି(ରବିବାର) ସୁଦ୍ଧା ରଙ୍ଗ କାମ ଶେଷ କରାଯିବ । ପରେ ମଣ୍ଡପର ସାଜ୍ଜସଜା ସହିତ ଚାନ୍ଦି ଫିଟିଂ କରାଯିବ ।

Mahalaya Khadi Lagi Rituals
ମହାଳୟାରେ ମା’ଙ୍କୁ ଖଡ଼ି (ETV Bharat Odisha)

ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ମହାଳୟା ତିଥିରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାପିତ ମା’ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଖଡ଼ି ଲାଗି କରାଯାଇଛି । ମା’ଙ୍କ ମୁଖରେ ଖଡ଼ି ଲାଗି କରିବା ପରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବା ଦେବୀଙ୍କୁ ଖଡ଼ିଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଠାରେ ଖଡି ଲାଗି କରିଥିଲେ ମୂର୍ତ୍ତୀ କାରିଗର ।

Mahalaya Khadi Lagi Rituals
ମହାଳୟାରେ ମା’ଙ୍କୁ ଖଡ଼ି (ETV Bharat Odisha)
ହାତରେ ଦିନ କମ୍‌...

ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର କମ ଦିନ । ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ମଣ୍ଡପ ଠାରେ କାରିଗର ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ମା’ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ । ମହାଳୟା ଠାରୁ ପୂଜା କମ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଥିବାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରୀଗର ମାନଙ୍କର ଆଉ ତର ନାହିଁ । ବିଶେଷକରି ଏହି କାରିଗର ମାନେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ରଖିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତା ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତୀ କାରିଗର ରାକେଶ ବେହେରା

Mahalaya Khadi Lagi Rituals
ମହାଳୟାରେ ମା’ଙ୍କୁ ଖଡ଼ି (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଦଶହରା ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପଦକ୍ଷେପ: ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 28ରୁ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସିଙ୍ଗିଲ ୱିଣ୍ଡୋ ସେଲ୍

BMC ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଗା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ କାଳୀ ପୂଜା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

TAGGED:

DURGA PUJA 2026
KATAK DURGA PUJA
ମହାଳୟା ଖଡିଲାଗି
କଟକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା
MAHALAYA KHADI LAGI RITUALS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.