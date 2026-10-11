ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ମହାଳୟାରେ ମା’ଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଲା ଖଡ଼ି
ପ୍ରଥମେ ମା’ଙ୍କୁ ଏବଂ ପରେ ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଖଡିଲାଗି କରାଯାଏ । କଟକରେ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 11, 2026 at 11:59 AM IST
କଟକ: ଦଶହରା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କଟକ ସହର । ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା’ ଦଶଭୂଜା । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି । ଗତକାଲି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଅବସରରେ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଖଡ଼ି ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି । ପାରମ୍ପାରିକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହି ଦିନ ଠାରୁ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଠାରେ ଖଡି ଲାଗି କରାଯାଇ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ।
ଏହି ଅବସରରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଠାରେ ଖଡି ଲାଗି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମେ ମା’ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଖଡ଼ି ରଙ୍ଗ କରାଯାଏ । ପରେ ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଖଡ଼ି ରଙ୍ଗ କରାଯାଏ । ଗତକାଲି ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ କାମ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କହିଛନ୍ତି ।
ଖାନ ନଗର ପୂଜା କମିଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ହାତରେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ । ଆଜି(ରବିବାର) ସୁଦ୍ଧା ରଙ୍ଗ କାମ ଶେଷ କରାଯିବ । ପରେ ମଣ୍ଡପର ସାଜ୍ଜସଜା ସହିତ ଚାନ୍ଦି ଫିଟିଂ କରାଯିବ ।
ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ମହାଳୟା ତିଥିରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାପିତ ମା’ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଖଡ଼ି ଲାଗି କରାଯାଇଛି । ମା’ଙ୍କ ମୁଖରେ ଖଡ଼ି ଲାଗି କରିବା ପରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବା ଦେବୀଙ୍କୁ ଖଡ଼ିଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଠାରେ ଖଡି ଲାଗି କରିଥିଲେ ମୂର୍ତ୍ତୀ କାରିଗର ।
ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର କମ ଦିନ । ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ମଣ୍ଡପ ଠାରେ କାରିଗର ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ମା’ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ । ମହାଳୟା ଠାରୁ ପୂଜା କମ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଥିବାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରୀଗର ମାନଙ୍କର ଆଉ ତର ନାହିଁ । ବିଶେଷକରି ଏହି କାରିଗର ମାନେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ରଖିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତା ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତୀ କାରିଗର ରାକେଶ ବେହେରା ।