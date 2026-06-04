କାଳିଆର ପସନ୍ଦ କରୁଣା ସିଲ୍କ, ପୋକ ନମାରି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ରେଶମ ସୂତା ?
ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ‘କରୁଣା ସିଲ୍କ’ ବା ‘ଅହିଂସା ପାଟ’। ରିପୋର୍ଟ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : June 4, 2026 at 3:00 PM IST
Odisha Curelty Free Karuna Silk ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଜଗନ୍ନାଥ... ଯିଏ ଜଗତର ନାଥ। ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ଦୟା, କରୁଣା ଓ ଅହିଂସାର ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରତୀକ। ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତର ଜୀବନ ଡୋରି।
କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଏହି କରୁଣାମୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ରେଶମ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହଜାର ହଜାର ନିରୀହ ଏଣ୍ଡି ପୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଳି ପଡୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବାରହାତି ପାଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର କୋକୁନକୁ ଫୁଟନ୍ତା ପାଣିରେ ସିଝାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭିତରେ ଥିବା ପୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ବଦଳିଛି ଚିତ୍ର। ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପାଟବସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ‘କରୁଣା ସିଲ୍କ’ ବା ‘ଅହିଂସା ପାଟ’। ଏଥିରେ କୋକୁନ ଭିତରେ ଥିବା ପୋକକୁ ମରାଯାଏ ନାହିଁ। ବରଂ ପୋକଟି ପ୍ରଜାପତି ହୋଇ ବାହାରିଯିବା ପରେ ଖାଲି କୋକୁନରୁ ରେଶମ ସୂତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ କୌଣସି ଜୀବନର ବଳି ଦେବାକୁ ପଡୁନାହିଁ। ବରଂ ଏଣ୍ଡି ପୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଜଗତର ନାଥଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରରେ ଏବେ ଝଟକୁଛି କରୁଣା, ଅହିଂସା ଓ ପରିବେଶ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଟ ଭଳି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପାଟବସ୍ତ୍ର କରୁଣା ସିଲ୍କରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ।
ବୁଣାକାର ରମେଶ ଦାସ କୁହନ୍ତି ‘‘ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛି । ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଓଢଣ ଷଷ୍ଠୀରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ପରେ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଓ ଦଶାବତାର ଆଦି କରୁଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ’’।
କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏଣ୍ଡି ପୋକଙ୍କ ବଂଶ ?
ଲୀଳାମୟ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭୀ ସେମିତି ବସ୍ତ୍ର ଲୋଭୀ ମଧ୍ୟ । ସେଇଥି ପାଇଁ ପ୍ରତି ବାରରେ ଭଳି କି ଭଳି ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ । ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ନିରୀହ ଖୋସା ପୋକ (ଏଣ୍ଡି ) ବଳି ପଡନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା ପାଇଁ ନିରୀହ ଏଣ୍ଡି ପୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହେଉଛି ।
ବୁଣାକାର ଗୋପୀନାଥ ଦାସ କୁହନ୍ତି ‘‘କରୁଣା ସିଲ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କୋଷାକୁ ପୋକ ସହ ସିଝାଯାଇ ସେଥିରୁ ସିଲ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ କୋଷାରୁ ପୋକକୁ ବାହାର କରାଯାଇ ପ୍ରୋସେସିଂ କଟାଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ଦର ଅପେକ୍ଷା 2 ରୁ 3 ହଜାର ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପଡୁଛି ହେଲେ ପାଟ ମଜଭୁତ ସହ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ।
ଦୁଇ ତିନିବର୍ଷ ତଳେ ହସ୍ତତନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ବିଶେଷକରି ଗୋଟିଏ ପୋକ 100 ରୁ 150 ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ । ପୂର୍ବରୁ ସିଲ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପୋକ ମରାଯାଉ ଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା ’’।
ଜୈବ ବିବିଧତା ଓ ଜୀବେ ଦୟା
- ସାଧାରଣ ସିଲ୍କ ଉତ୍ପାଦନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରେଶମ ପୋକକୁ କୋକୁନ ଭିତରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସିଝାଇ ଦିଆଯାଏ। କରୁଣା ସିଲ୍କରେ ପୋକକୁ ପ୍ରଜାପତି ହୋଇ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଓ ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ।
କମ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର
- ପାରମ୍ପରିକ ସିଲ୍କ ଉତ୍ପାଦନରେ କୋକୁନକୁ ବହୁ ପରିମାଣର ଗରମ ପାଣିରେ ସିଝାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଯାହା ପାଇଁ ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ଓ ଶକ୍ତି ଦରକାର ହୁଏ। କରୁଣା ସିଲ୍କରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆବଶ୍ୟକତା କମ୍ ଥାଏ, ଫଳରେ ଶକ୍ତି ବ୍ୟୟ ହ୍ରାସ ପାଏ।
ରାସାୟନିକମୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ
- ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ କରୁଣା ସିଲ୍କ ଉତ୍ପାଦକ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ କମ୍ ରାସାୟନିକ ବ୍ୟବହାର ହେବାରୁ ମାଟି, ପାଣି ଓ ପରିବେଶ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ କମ୍ ପଡ଼େ।
ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଜୈବ-ଅବକ୍ଷୟଶୀଳ (Biodegradable)
- କରୁଣା ସିଲ୍କ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଧାରିତ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କପଡ଼ା ଭଳି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରିବେଶରେ ପଡ଼ି ରହେନାହିଁ। ସମୟ ସହିତ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ।
ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଫ୍ୟାଶନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
- ଆଜିର ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାଶନ ଶିଳ୍ପ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବର୍ଜ୍ୟ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କରୁଣା ସିଲ୍କ ହସ୍ତତନ୍ତ ଭିତ୍ତିକ ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ପାଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା "କମ୍ କିଣନ୍ତୁ, ଭଲ କିଣନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ" ଧାରଣାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ।
ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସହାୟତା
- କରୁଣା ସିଲ୍କ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବୁଣାକାମ ସହ ଜଡ଼ିତ ତନ୍ତୁବାୟ ଓ କାରିଗରମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ପାଆନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେବାରୁ କାର୍ବନ ଫୁଟ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୁଏ।
33 ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଉଛି ରାଉତପଡା ଗାଁ
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକର ରାଉତପଡା ଗାଁ । ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 20 ରୁ 25 ପରିବାର ବର୍ଷ ତମାମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ବୁଣା କାମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି । ୧୯୯୨ ମସିହାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ଶୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ରାଉତପଡା ଗାଁର ବୁଣାକାର ପରିବାର । ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଯାଉଥିବା ବସ୍ତ୍ରଗୁଡିକ ହେଲା ବାର ହାତି ଗଡ଼ା, ଷୋଳ ହାତି ଗଡ଼ା, ବୋଇରାଣୀ, ନେତଫୁଟା, ନେତଖଣ୍ଡୁଆ, ଗଦିପେଟା, ମଲମଲ, ଶ୍ରୀମୁଖଓତା, ଟଣାଖୋସା, ଅଧରଗାମୁଛା, ନିଉଛାଳି ଗାମୁଛା, ସୂତାଫୁଟା, ପତନି, ବାରହାତି ଗଡା,ବୋଇରାଣୀ ଆଦି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ।
ସେହିପରି ବଡ଼ ଦେଉଳର ବଡ ଦିଅଁ ସପ୍ତାହକୁ ସାତ ଦିନ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି । ଯେମିତି କି ରବିବାର ନାଲି ରଙ୍ଗର ପାଟ, ସୋମବାର ଦିନ ଧଳା, ମଙ୍ଗଳବାର ବାରପାଟିଆ, ବୁଧବାର ନୀଳ, ଗୁରୁବାର ହଳଦିଆ, ଶୁକ୍ରବାର ଧଳା ସୁତା ଓ ଶନିବାର ଦିନ କଳା ପାଟ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି । ଏସବୁ ଭିତରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଓ ଗେହ୍ଲୀ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ପାଟ । ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ପଦ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ପାଟ ପରିଧାନ କରିଥାଆନ୍ତି । ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀରୁ ଘରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣା କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି ବୁଣାକାର ପରିବାର । ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ରକୁ ପଠାଇ ଥାଆନ୍ତି ।
ବୁଣାକାର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କୁହନ୍ତି ‘‘ଆଜକୁ 30 ରୁ 35 ବର୍ଷ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଛୁ । ବିଶେଷକରି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ପତ୍ର ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁ । ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ 30 ରୁ 35 ପ୍ରକାର ସୁତା ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁ । ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସେତିକି ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି ସେତିକିରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କାଗଜ କଲମରେ ଚାଲିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର; ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବି ସଂଗ୍ରହାଳୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କାଳିଆ ସେବାରେ କୁଡୁଆ: କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାକୁ କେବେ ମିଳିବ କଳାଗ୍ରାମ ମାନ୍ୟତା ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା