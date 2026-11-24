କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା: ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଭାସିଲା ୧୫ ଫୁଟର ବୋଇତ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଛାଡ଼ି ଗୋବର ଡଙ୍ଗାକୁ ଆପଣାଇଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ପରମ୍ପରାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା । ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ପରିବେଶପ୍ରେମୀ । ରିପୋର୍ଟ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ, ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 24, 2026 at 1:44 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବିନ୍ଦୁ ସାଗରରେ ଧର୍ମର ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ବିନ୍ଦୁସାଗର କୂଳରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସହ ଆଃ କା ମା ବୈ ପାନ ଗୁଆ ଖାଇ କହି ବୁଡ଼ ପକାଇବା ସହ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ।
ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଭାସିଲା 15 ଫୁଟର ବୋଇତ
ଆଜି ସକାଳୁ ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଥିବା ବେଳେ ୨ ରୁ ୩ ଟି ସୋଲନିର୍ମିତ ବଡ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଛନ୍ତି । ବିନ୍ଦୁସାଗର କୂଳ ଆମ ଇତିହାସର କଥା ବଖାଣୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ଉଜ୍ଜିବୀତ ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି । ସେହିପରି ବାଳଗୋପାଳଙ୍କୁ ହାତରେ ଧରି ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି।
ଏହି ପର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ୧୫ ଫୁଟର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଇଛି ବିନ୍ଦୁସାଗର ବୋଇତ ଵନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଓ ଏକାମ୍ର ସଂସ୍ଥାନ। ସାଧବ ସାଧବାଣୀ ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇ ବୋଇତ ଭସାଇଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁସାଗର ବୋଇତ ଵନ୍ଦାଣର ସଦସ୍ୟ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମେୟରଙ୍କ ସମେତ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଓ ଅନ୍ୟ ରାଜନେତା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଇବା ସହ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଛନ୍ତି ।
ରାଜଧାନୀବାସୀ ଭସାଇଲେ ଗୋବର ଡଙ୍ଗା
ସେପଟେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ପରମ୍ପରାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା । ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଏବେ ଅଧିକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ପରିବେଶପ୍ରେମୀ । ସାଧାରଣତଃ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଥର୍ମୋକୋଲ୍ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ତିଆରି ବୋଇତ ଜଳାଶୟରେ ଭସାଇବା ପରେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ ପାଲଟିଥାଏ । ଏହାର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଗୋବରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୈବିକ ବୋଇତ ତିଆରି କରାଯାଉଛି । ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋବରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଡ଼ଙ୍ଗା ବା ବୋଇତ ।
ସମାଜସେବୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଡ଼ଙ୍ଗା ଭସା ରହିଥିଲା ତାହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ରହିଥିଲା । ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି । ବିଶେଷ କରି ନଦୀ ପୋଖରୀର ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । କାରଣ ଏବେ ପ୍ଳାଷ୍ଟିକ କେମିକାଲର ଡ଼ଙ୍ଗା ମିଳୁଛି । ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛୁ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ନିଜେ 1000 ରୁ ଅଧିକ ଗୋବର ଡ଼ଙ୍ଗା ବିକ୍ରି କରିଛୁ । ସେ ଗରିବ ହେଉ କି ଧନୀ ସମସ୍ତେ ଗୋବର ଡ଼ଙ୍ଗା ନେଉଛନ୍ତି ’’।
ରାଜଧାନୀବାସୀ ଆଶିଷ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କାଗଜ ଡ଼ଙ୍ଗା ଭସା ଯାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ କଦଳୀ ପଟୁଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଡ଼ଙ୍ଗା ଭସା ଯାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବା ପାଇଁ ପ୍ଳାଷ୍ଟିକର ଭଳିକି ଭଳି ଡ଼ଙ୍ଗା ବଜାରରେ ମିଳୁଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ସହିତ ଜଳ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ’’।
ଏନେଇ ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ପ୍ରଦୂଷଣ ଗୋଟିଏ ବଡ ସମସ୍ୟା । ସେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉ ବା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଡ଼ଙ୍ଗା ଭସାଇବା ଦ୍ଵାରା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ । ଲୋକମାନେ ନିଜେ ସଚେତନ ରହିଲେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ । ଆମେ ଏଭଳି ଡ଼ଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଫଳରେ ଜଳ ଓ ଜଳଜୀବ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ’’ ।
କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଇତିହାସ
କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଇତିହାସ। ପୁରାତନ କାଳରେ କଳିଙ୍ଗର ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବୋଇତରେ ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା ଓ ବାଲି ଭଳି ଦେଶକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ଗୌରବମୟ ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇ ଆଜି ବି ପାଳନ ହେଉଛି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ପରମ୍ପରା।
ଏହା ସହ ପଢନ୍ତୁ ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା: ଆ କା ମା ବୈ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପୁଛି ଗାଁ ଠୁ ସହର, ମହୋଦଧିରେ ଭାସିଲା ଡଙ୍ଗା
ଏହା ସହ ପଢନ୍ତୁ ପାରାଦୀପର ଐତିହାସିକ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ, ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ବିକାଶର ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର