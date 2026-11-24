କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ବାଲେଶ୍ବରର ବାବା ତ୍ରିକୂଟେଶ୍ୱର, ସୋରରେ ଭାସିଲା ୧୬୦ ଫୁଟର ବିଶାଳ ଡଙ୍ଗା
ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ସାଉଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଶତାଧିକ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବାବା ତ୍ରିକୂଟେଶ୍ୱର ପୀଠ । ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : November 24, 2026 at 1:40 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ସାଉଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଶତାଧିକ ବର୍ଷର ପୁରାତନ ତଥା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବାବା ତ୍ରିକୂଟେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ ଏବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠିଛି । ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପଞ୍ଚୁକ ତଥା ବଡ଼ଓଷା ଅବସରରେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୀଠରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭୋର ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ହାତରେ ଡଙ୍ଗା ଧରି ପୋଖରୀରେ ଭସାଇଥିବା ବେଳେ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡଙ୍ଗା ଭସା ଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ସୋର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଣତ୍ରୀରେ ୧୬୦ ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବର ଏକ ବିଶାଳ ଡଙ୍ଗା ଭସାଯାଇଛି ।
ବାବା ତ୍ରିକୂଟେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ପଛରେ ଅଲୌକିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ:
ବାବା ତ୍ରିକୂଟେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ପଛରେ ଏକ ରୋଚକ ତଥା ଅଲୌକିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି । ପ୍ରାୟ ଶହେ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ପୂର୍ବେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଗାଈ ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷୀର ଢାଳୁଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାହ୍ନୁ ପାଣି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବାବା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଖନନ କରାଯିବା ପରେ ସେଠାରୁ ବାବା ତ୍ରିକୂଟେଶ୍ୱର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଏଠାକାର ପୂଜକ କମଳ ଲୋଚନ ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି ।
ମାସେ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା:
କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ଧରି ଏହି ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଶିବ ପୁରାଣ, ହରିବଂଶ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପାଠ କରାଯାଉଛି । ଶତାଧିକ ହବିଷାଳୀ ମା' ମାନେ ମାସ ସାରା ଏଠାରେ ରହି ନିଷ୍ଠାର ସହ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ସହ ଭୋର ୪ଟାରୁ ବାବାଙ୍କ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ ଓ ପୋଥି ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି।
୫ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ପଞ୍ଚୁକ ଅବସରରେ ପୀଠରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ବିଶେଷ କଥା ହେଲା, ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରାୟ ୫ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇ ବେଳା ମାଗଣା ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ମାସବ୍ୟାପୀ ବ୍ରତ ଓ ପଞ୍ଚୁକର ସମାପ୍ତି ଅବସରରେ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ତଥା ସାଧବ ପୁଅଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି "ଆ କା ମା ବୈ, ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ..." ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ଭକ୍ତମାନେ ଡ଼ଙ୍ଗା ଭସାଇଛନ୍ତି ।
ବାବାଙ୍କ ପୀଠରେ ଧର୍ମର ମାସରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ପୂଜକ କମଳ ଲୋଚନ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ତ୍ରିକୂଟେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠାରୁ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସେ ବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ । ବାବା ତ୍ରିକୂଟେଶ୍ୱର ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ।’
ଏହି ଅବସରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ପ୍ରତିଦିନ ବାବାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସୁଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହେମଲତା ବାରିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଆମେ ପ୍ରାୟ ଶହେ ଜଣ ମହିଳା ହବିଷାଳୀ ମାସ ସାରା ଏଠାକୁ ଆସିଥାଉ । ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଆଳତୀରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ଗୀତା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପୋଥି ଶ୍ରବଣ କରୁ। ପଞ୍ଚୁକର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହବିଷ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ । ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇବେଳା ମାଗଣା ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। କାହା ଠାରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସୋଲ ସଂକଟ, ଥର୍ମୋକଲରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା: ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଳନାରେ ମିଳୁନି ପାରିଶ୍ରମିକ, ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସୋଲ କାରିଗରଙ୍କ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି
‘ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ’...
ସେହିପରି ଜଣେ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ବାସନ୍ତୀ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ମାସ ସାରା ଏଠାରେ ରହି ହବିଷ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ । ଆଜି ଆମର ବ୍ରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ତ୍ରିକୂଟ ମହାଦେବ, ବୁଢ଼ା ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ଏହି ସମୟରେ ପୁରୀର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ । ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସି ଦୁଇଦିନ ଧରି ରହିବା ସହ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି । ମାସ ସାରା ଆମେ ପ୍ରାୟ ଶହେ ଜଣ ହବିଷାଳୀ ଏଠାରେ ରହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲୁ । ଆଜି ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ ହୋଇଥିବାରୁ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ସହ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଣାମ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ।’
ଏହି ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଣତ୍ରୀର ପୋଖରୀରେ ୧୬୦ ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବର ଏକ ବିଶାଳ ଡଙ୍ଗା ଭସଯାଇଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମଦନମୋହନ ଜୀଉ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅନନ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟ ସହ ଡଙ୍ଗା ଭସାର ରହିଛି ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ । ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରପଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରାଯାଏ । ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଛି ମାଣତ୍ରୀର ୧୬୦ ଫୁଟ୍ର ବିଶାଳ ଡଙ୍ଗା। ଏହି ବିରାଟକାୟ ଡଙ୍ଗାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର