ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା: ମହୋଦଧିରେ ଭାସିଲା ଡଙ୍ଗା, ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । ଉତ୍କଳୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଓଡିଆ ।

ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା
ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା (ETV Bharat Odisha)
Published : November 5, 2025 at 7:43 AM IST

Kartika Purnima 2025 ପୁରୀ: ଆ-କା-ମା-ବୈ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ..ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧରମ ମୋର...

ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଉତ୍କଳୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ, ପୋଖରୀ, ଜଳାଶୟରେ ଭାସିଛି ଡଙ୍ଗା । ଆ-କା-ମା-ବୈରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଛି ନଦୀପଠା ଓ ଜଳାଶୟ । ଭୋରରୁ ଉଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଛନ୍ତି । ହୁଳହୁଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଛି ଚର୍ତୁଃଦିଗ । ସେହିପରି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । ମହୋଦଧିରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଛି ।

ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା (ETV Bharat Odisha)

ମହୋଦଧିରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଲେ:

ଆଜି ଭୋରରୁ ମହୋଦଧିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସ୍ନାନ କରିବା ସହ କଦଳୀ ପଟୁକାରେ ତିଆରି ଡଙ୍ଗାରେ ପାନ, ଗୁଆ, ଫୁଲ ଥୋଇ ଭସାଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଆ-କା-ମା-ବୈ, ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଛି ସମଗ୍ର ବେଳାଭୂମି । ନିଜ ପରିବାର ତଥା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ ମହୋଦଧି ତଟକୁ ଆସି ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଥିଲେ ।

ମହୋଦଧିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ସ୍ନାନ କରିବା ସହ ଭସାଇଲେ ଡଙ୍ଗା
ମହୋଦଧିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ସ୍ନାନ କରିବା ସହ ଭସାଇଲେ ଡଙ୍ଗା (ETV Bharat Odisha)


ବେଳାଭୂମିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା:
ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଭକ୍ତ ମହୋଦଧି ତଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂଣ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ଆଜିର ଦିନରେ ମହୋଦଧିରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ଅଶେଷ ପୂଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ।

ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା
ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା (ETV Bharat Odisha)

ରାଜରାଜେଶ୍ଵର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ:

ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜିଉମାନେ ରାଜରାଜେଶ୍ଵର ବା ସୁନାବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ସୁନାବେଶ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାଜରାଜେଶ୍ବର ବେଶ ନାମରେ ଏହି ସୁନାବେଶ ଲାଗି ହୋଇଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀଜିଉ । ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି । ହରିବୋଲ, ହୁଳହୁଳି ସହିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ମହୋଦଧିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ସ୍ନାନ କରିବା ସହ ଭସାଇଲେ ଡଙ୍ଗା
ମହୋଦଧିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ସ୍ନାନ କରିବା ସହ ଭସାଇଲେ ଡଙ୍ଗା (ETV Bharat Odisha)


ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି:


ଏହି ଅବସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା କଡ଼ି କରାଯାଇଛି । କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପବିତ୍ର ମହୋଦଧିରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଣ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଇଛି । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

ମହୋଦଧିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ସ୍ନାନ କରିବା ସହ ଭସାଇଲେ ଡଙ୍ଗା
ମହୋଦଧିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ସ୍ନାନ କରିବା ସହ ଭସାଇଲେ ଡଙ୍ଗା (ETV Bharat Odisha)

ଡଙ୍ଗା ଭସାଣ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଓ ଟ୍ରାଫିକ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି । ମୋଟ ୪୫ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ପୋଲିସର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି । ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି । ଡଙ୍ଗା ଭସାଣ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି । ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ, ଜେଲ ରୋଡ ଓ ଶରଧାବାଲିରେ ଗାଡି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ବଡଦାଣ୍ଡର ମେଡ଼ିକାଲ ଛକରୁ ମାର୍କେଟ ଛକ ଯାଏଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ନେଇ କଟକଣା ରହିଛି ।

ମହୋଦଧିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ସ୍ନାନ କରିବା ସହ ଭସାଇଲେ ଡଙ୍ଗା
ମହୋଦଧିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ସ୍ନାନ କରିବା ସହ ଭସାଇଲେ ଡଙ୍ଗା (ETV Bharat Odisha)

ମହୋଦଧିକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଛନ୍ତି, ‘କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବାକୁ ପୁରୀ ଆସିଥିଲୁ । ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିଛୁ । ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେପରି ନୌବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏହାକୁ ମନେ ପକାଇ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଲୁ ।’

ମହୋଦଧିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ସ୍ନାନ କରିବା ସହ ଭସାଇଲେ ଡଙ୍ଗା
ମହୋଦଧିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ସ୍ନାନ କରିବା ସହ ଭସାଇଲେ ଡଙ୍ଗା (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ବର୍ଷକର ସବୁଠୁ ପୂଣ୍ୟମାସ । ଏହି ମାସରେ ନିରାମିଷ ଖାଇକି ପାଳନ କରୁଛୁ । ଏହି ମାସରେ ପୂଣ୍ୟ କଲେ ଲୋକେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ନକଲେ ପୂଣ୍ୟ ନାହିଁ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ଆମେ ଅଧୁରା ’

Kartika Purnima
Kartika Purnima (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତୁ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବୁ । ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

