କାଲିଠୁ ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା, ମହାନଦୀରେ ଭାସିବ 20000 ଶାଳପତ୍ର ଡଙ୍ଗା

କାଲିଠୁ ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା, (Etv Bharat)
କଟକ: ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା । ଏଥିପାଇଁ ସଜେଇ ହେଲାଣି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ସକାଳୁ ମହାନଦୀ ପଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ସଂଧ୍ୟାରେ ରହିଛି ବାଲିଯାତ୍ରାର ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ 8 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ମୁକ୍ତାକାଶ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ।
ମହାନଦୀରେ ଭାସିବ 20 ହଜାର ଶାଳପତ୍ର ଡଙ୍ଗା:
କାଲିଠୁ ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା, (ETV BHARAT ODISHA)
ମହାନଦୀରେ ଭାସିବ 20000 ଶାଳପତ୍ର ଡଙ୍ଗା (ETV BHARAT ODISHA)
ରାତି ପାହିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ । ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରାତଃ 20 ହଜାର ଶାଳପତ୍ରରେ ତିଆରି ଡଙ୍ଗା ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଭସା ଯିବାର ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି । ଓରମାସର ବିଭିନ୍ନ ସେଚ୍ଛାସେବୀ ତଥା ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱରା ଏହି ଶାଳପତ୍ର ଡଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ଡଙ୍ଗା ଗୁଡିକୁ ଭସାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି. । ଏହା ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ଏହା ମହାନଦୀ ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବ ନାହିଁ । ଆସନ୍ତାକାଲି କଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ?
ଏହାପରେ ମହାନଦୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମହାନଦୀ ଆଳତି । ସେହିଭଳି ସଂଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କରକମଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦଘାଟନ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଟକ ସାଂସଦ, ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯୋଗଦେବେ । ବାଲିଯାତ୍ରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବାକି ଅଛି କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶିବ ଟପ୍ପୋ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ।
ଉପର ପଡିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ବିବାଦକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ କଟାକ୍ଷ କଲେ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହାତାବ: ଚାଲିଛି ଶାଳପତ୍ର ଡଙ୍ଗା ତିଆରି (ETV BHARAT ODISHA)
ଉପର ପଡିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ । ପ୍ରତି କଥାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ । 60 ବର୍ଷ ତଳେ ବାଲିଯାତ୍ରା,ଷ୍ଟାଡିୟମ ସାମ୍ନାରେ ବି ହେଉଥିଲା ଆଜି ସେଇଠି ହେଉଛି କି ବୋଲି ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରଶାସ କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବାଲିଯାତ୍ରା ଉପର ପଡିଆରେ କାଦୁଅ ନାହିଁ ହେଲେ ତଳ ପଡିଆରେ କାଦୁଅ ଅଛି ବୋଲି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ । ସେହିଭଳି ଗତବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ତତ୍କାଳୀନ ଡିସିପିଙ୍କୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି । ଏମିତିକି ତତ୍କାଳୀନ କଟକ ଡିସିପି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ତାହା ଠିକ ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ଏନେଇ ଅବଗତ ନଥିଲେ,ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତତ୍କାଳୀନ ଡିସିପି ଆମ ସହ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ନଥିଲେ । ଯେହେତୁ ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା ଜାଗାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ ।
ଚାଲିଛି ଶାଳପତ୍ର ଡଙ୍ଗା ତିଆରି (ETV BHARAT ODISHA)
ଉପର ପଡିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛୁ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଦହିବରା ଜୋନ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ପିଲାମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପ୍ଲେ ଜୋନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସବୁ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ ହୋଇଯିବ ।
ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ 60 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ଏବଂ 350 ରୁ ଅଧିକ ଅଫିସର, ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାଡି ପାର୍କିଂ କଲେ ଜବତ ହେବ ଗାଡି:
ବାଲିଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ କମିଶନର ନିଜେ ପଡିଆ ବୁଲି ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ 60 ପ୍ଲାଟୁନରୁ ଅଧିକ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହେବେ, ପ୍ରାୟ 350ରୁ ଅଧିକ ଅଫିସର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁତୟନ ହେବେ । ସେହିପରି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆ ଭିତରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଅପରାଧ ଓ ଅଘଟଣ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ସିସିଟିଭି ଏବଂ ୱାଚ ଟାୱାର ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ବାଲିଯାତ୍ରାର ଉଭୟ ପଡିଆ, ରିଂ ବନ୍ଧ, ଗ୍ରୀନ କରିଡରରେ ପ୍ରାୟ 300 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସିସିଟିଭିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ଗାଡି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଉକ୍ତ ପାର୍କିଂ ରେ ଗାଡି ରଖିବାକୁ କମିଶନର ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ମାନେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡେ ଗାଡି ପାର୍କିଂ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡିକୁ ଜବତ କରାଯିବ ବୋଲି କମିଶନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ