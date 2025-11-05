ବାଲେଶ୍ବରରେ ଭାସିଲା ୨୦୦ ଫୁଟିଆ ଡଙ୍ଗା, ବୋଇତରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାସଲୀଳା
ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଏହି ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ ମାଣିତ୍ରୀ ଗ୍ରାମରେ ୨୦୦ ଫୁଟର ଡଙ୍ଗା ପୋଖରୀରେ ଭସା ଯାଇଛି ।
Published : November 5, 2025 at 12:31 PM IST
Boita Bandana 2025 ବାଲେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଐତିହ, ସଂସ୍କୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ସବୁଠି ଶୁଭୁଛି ଆ-କା-ମାବୈର ସ୍ୱର । ସକାଳୁ ଉଠି ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି ନୌବାଣିଜ୍ୟର କଥା ମନେ ପକାଇ ନଦୀ, ପୋଖରୀ, ସମୁଦ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଡ଼ଙ୍ଗା ଭସାଇଛନ୍ତି । ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ସମସ୍ତେ ସାଧବ ମାନଙ୍କ ସେ ପୁରୁଣା ଦିନର ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ କଥାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ ମାଣିତ୍ରୀ ଗ୍ରାମରେ ୨୦୦ ଫୁଟର ଡଙ୍ଗା ପୋଖରୀରେ ଭସା ଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାସଲୀଳା ସମ୍ପର୍କିତ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି ।
ଡଙ୍ଗାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାସଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ:
ମାଣିତ୍ରୀ ଗ୍ରାମର ମଦନ ମୋହନ ଜୀଉ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ୨୨ ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରି ପାଖ ପୋଖରୀରେ ଭସାଇଥାନ୍ତି । ଏହି ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାମରେ ଭାଇଚାରା ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ଗ୍ରାମର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଭୋର ୫ଟା ବେଳେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଥିଲେ । ଏହି ଡଙ୍ଗାକୁ ସୁସର୍ଜିତ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାସଲୀଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିଣି ଥିଲେ । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ କିର୍ତ୍ତନ କରି ଘଣ୍ଟ ଓ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ଧୁ୍ମଧାମରେ ପାଳନ କରିବା ସହ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ୨୦୦ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ ବିଶାଳ ଡଙ୍ଗା ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଖରୀରେ ଭସାଇଛନ୍ତି ।
ଦୀପାବଳିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବୋଇତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ:
ଏମିତି ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ଓ ଏହା ପଛରେ ଥିବା କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ‘ମାଣିତ୍ରୀର ମଦନ ମୋହନ ଜୀଉ ଯୁବକ ସଂଘ ବିଶାଳ ବୋଇତର ଆୟୋଜନ କରିଛି । ଏହି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୀପାବଳିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଆଜିର ଦିନରେ ଏହା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଭାସେ । ଏହି ବୋଇତକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଦିନ ଲାଗେ । ଏଥର ୨୦୦ ଫୁଟର ବୋଇତ ନିର୍ମାଣ କରଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ପୌରାଣିକ ବିଷୟ ବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି ବା ରାସଲୀଳା ବିଷୟ ବସ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ହୁଳହୁଳି, ଘଣ୍ଟା, ଶଙ୍ଖରେ ଏହି ବୋଇତ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଯାଇଥିଲା । ଏହି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ୨୨ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଗକୁ ୨୨ଶହ ବର୍ଷ ଚାଲିବ ଏହାହିଁ ଆମର ଯୁବକ ସଂଘର ପ୍ରୟାସ ରହିବ ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା: ମହୋଦଧିରେ ଭାସିଲା ଡଙ୍ଗା, ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ବିନ୍ଦୁ ସାଗରରେ ଭାସିଲା ଧର୍ମର ଡଙ୍ଗା, ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଲା ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା
ମହାନ ପର୍ବକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି:
ସେହିପରି ମଦନ ମୋହନ ଜୀଉ ଯୁବକ ସଂଘର ସଭାପତି ଆଶିଷ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଆଜିର ନୁହେଁ ଏହା ଦୀର୍ଘ ୨୨ ବର୍ଷର । ଆମ ଯୁବକ ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ମାଣିତ୍ରୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ଆଖପାଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳେଇ ଆସୁଛୁ । ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଯୁବପିଢି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଚୁ ଯେ, ଆମ ଐତିହ, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ କଳା ସବୁ ଏହା ଭିତରେ ଅଛି । ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଜାଭା ସୁମିତ୍ରା ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ । ଏ ଗାଁର ଏକ ମହାନ ପର୍ବକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବାପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର