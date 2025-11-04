କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ; ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାହିଦାରେ 'ଗୋବର' ଡଙ୍ଗା, ଜଳ-ଜୀବ ଜଗତ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନର ବାର୍ତ୍ତା
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବୀଜ ସହ ଗୋବରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡଙ୍ଗା । ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହି ଡଙ୍ଗା ନେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବସାୟୀ...
Published : November 4, 2025 at 3:57 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାତି ପାହିଲେ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ନଦୀ, ହ୍ରଦ ବା ନାଳ ଗୁଡିକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପରେ, ଡଙ୍ଗାର ସମାରୋହ ପାଇଁ ଜଳଉତ୍ସଗୁଡିକ ଆବର୍ଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ । ଆଉ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ରାସାୟନିକ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହୃତ ଡଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ଜଳ ଦୂଷିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।
ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଳ ଓ ଜୀବ ଜଗତ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଗୋବରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଡ଼ଙ୍ଗା ବା ବୋଇତ । ଯାହା ଗୋବର ସହ ବିରି, କୋଳଥ, ଡାଲି, କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଏହି ଡଙ୍ଗା ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁହାଇଲା ପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିବେଶ ବା ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଳ ନଷ୍ଟ ବି ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଜଳାଶୟରେ ଥିବା ଜୀବମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି । ଆଉ ଏହି ଡଙ୍ଗା ଜଳରେ ବେଶ ସହଜରେ ମିଳେଇଯାଇଥାଏ ।
ବଜାରରେ ଗୋବର ଡଙ୍ଗାର ବେଶ ଚାହିଦା-
ଏହି ଇକୋଫ୍ରେଣ୍ଡଲୀ ଗୋବର ଡ଼ଙ୍ଗାର ବଜାରରେ ବେଶ ଚାହିଦା ରହିଛି । ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାରର ଗୋ-ସେବକ ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଦାସ ଏହି ଡ଼ଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋବର ଡ଼ଙ୍ଗା ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ମନ କିଣୁଛି । ଡ଼ଙ୍ଗା ଗୁଡିକର ଦାମ ୩୦ ରୁ ୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଏହି ଡଙ୍ଗା ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ । କାରଣ ଏହା କେବଳ ପରିବେଶକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଡ଼ଙ୍ଗା ନୁହେଁ ଏହାକୁ ଭସାଇବା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତାର ମହକ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବସାୟୀ ।
ଗୋ ମାତାଙ୍କ ସେବା, ଗୋ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଫୋକସ-
ବେଶ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଲୋକେ ଏହି ଡଙ୍ଗା କିଣି ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ରାଜଧାନୀରେ । କେବଳ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ ଗୋ ମାତାଙ୍କ ସେବା ସହ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନେଇ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ବି ଏଥିରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ବୋଲି ଗୋ ସେବକ କହିଛନ୍ତି । କେବଳ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ତାହା ନୁହେଁ ଆମ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଗୋ ସେବାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଆରା ଡଙ୍ଗା ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।
"ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କାରିଗରଙ୍କ ପରିବେଶ ଚିନ୍ତାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏଭଳି ଭଳିକି ଭଳି ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲୀ ଡଙ୍ଗା । ଏହା ରାଜଧାନୀ ବଜାରରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଥିବା ବେଳେ ଗୋବର ଆଉ ମଞ୍ଜିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଡଙ୍ଗା ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଧର୍ମ ମାସର ମହାନ ପର୍ବ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମୀରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଆଉ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ପୁର୍ଣିମା ପାଳିବେ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବସାୟୀ ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଦାସ ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ନଦୀ ଆଉ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋବର ବିରି, ମୁଗ, କୋଳଥ ସହ ମିଶି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବେ ରାଜଧାନୀବାସୀ । ଏହି ଡ଼ଙ୍ଗାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆମକୁ ୧୫ ଦିନ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ରଙ୍ଗୀନ ଗୋବର ଡଙ୍ଗାର ଦାମ ୪୦ ଥିବା ବେଳେ ସାଦା ଡଙ୍ଗାର ଦାମ ୩୦ ରହିଛି । ଏହି ଡଙ୍ଗା ବିଶେଷ କରି ୩ ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଭାସିବ । ଏହା ସହ ଏହା ପାଣିରେ ମିଶି ଜଳଚରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ହେବା ସହ ପାଣିକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବ ନାହିଁ । ଗୋ ସେବାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ଓ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ଉଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଡଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ।"
ଅନ୍ୟଅଟେ ପରମ୍ପରା ସହ ପରିବେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଡଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଳଚରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସହ ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବ ଏହି ଡଙ୍ଗା । ସୋଲ, ଜରି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡଙ୍ଗା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି ଡଙ୍ଗା ପରିବେଶରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟ ହେବ । କାରିଗରଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମକୁ ରାଜଧାନୀବାସୀ ସହ ପରିବେଶବିତ୍ ମାନେ ସ୍ଵାଗତ କରିଛନ୍ତି ।
"ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପାୟନ ନାଁରେ ଜୈବବିବିଧତା ସଙ୍କଟ ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଡ଼ଙ୍ଗା କାରିଗରଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ସମାଜକୁ ନିଆରା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି," ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଡ଼ଙ୍ଗା କିଣି ନେଉଥିବା ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ଡଙ୍ଗା ଭସାର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପ୍ରକୃତି ସହ ଥିବା ସମନ୍ଵୟକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସହାୟ ହେବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
