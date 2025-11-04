ETV Bharat / state

କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ; ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାହିଦାରେ 'ଗୋବର' ଡଙ୍ଗା, ଜଳ-ଜୀବ ଜଗତ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନର ବାର୍ତ୍ତା

ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବୀଜ ସହ ଗୋବରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡଙ୍ଗା । ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହି ଡଙ୍ଗା ନେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବସାୟୀ...

Kartika Purnima Danga Bhasa
Kartika Purnima Danga Bhasa (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 4, 2025 at 3:57 PM IST

2 Min Read
ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାତି ପାହିଲେ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ନଦୀ, ହ୍ରଦ ବା ନାଳ ଗୁଡିକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପରେ, ଡଙ୍ଗାର ସମାରୋହ ପାଇଁ ଜଳଉତ୍ସଗୁଡିକ ଆବର୍ଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ । ଆଉ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ରାସାୟନିକ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହୃତ ଡଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ଜଳ ଦୂଷିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।

Preparations for Kartika Purnima Danga Bhasa Begin in Bhubaneswar (ETV Bharat Odisha)

ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଳ ଓ ଜୀବ ଜଗତ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଗୋବରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଡ଼ଙ୍ଗା ବା ବୋଇତ । ଯାହା ଗୋବର ସହ ବିରି, କୋଳଥ, ଡାଲି, କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଏହି ଡଙ୍ଗା ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁହାଇଲା ପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିବେଶ ବା ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଳ ନଷ୍ଟ ବି ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଜଳାଶୟରେ ଥିବା ଜୀବମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି । ଆଉ ଏହି ଡଙ୍ଗା ଜଳରେ ବେଶ ସହଜରେ ମିଳେଇଯାଇଥାଏ ।

Cow dung seeds boats
Cow dung seeds boats (ETV Bharat Odisha)

ବଜାରରେ ଗୋବର ଡଙ୍ଗାର ବେଶ ଚାହିଦା-

ଏହି ଇକୋଫ୍ରେଣ୍ଡଲୀ ଗୋବର ଡ଼ଙ୍ଗାର ବଜାରରେ ବେଶ ଚାହିଦା ରହିଛି । ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାରର ଗୋ-ସେବକ ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଦାସ ଏହି ଡ଼ଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋବର ଡ଼ଙ୍ଗା ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ମନ କିଣୁଛି । ଡ଼ଙ୍ଗା ଗୁଡିକର ଦାମ ୩୦ ରୁ ୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଏହି ଡଙ୍ଗା ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ । କାରଣ ଏହା କେବଳ ପରିବେଶକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଡ଼ଙ୍ଗା ନୁହେଁ ଏହାକୁ ଭସାଇବା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତାର ମହକ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବସାୟୀ ।

ଗୋ ମାତାଙ୍କ ସେବା, ଗୋ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଫୋକସ-

ବେଶ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଲୋକେ ଏହି ଡଙ୍ଗା କିଣି ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ରାଜଧାନୀରେ । କେବଳ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ ଗୋ ମାତାଙ୍କ ସେବା ସହ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନେଇ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ବି ଏଥିରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ବୋଲି ଗୋ ସେବକ କହିଛନ୍ତି । କେବଳ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ତାହା ନୁହେଁ ଆମ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଗୋ ସେବାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଆରା ଡଙ୍ଗା ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।

Cow dung seeds boats
Cow dung seeds boats (ETV Bharat Odisha)

"ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କାରିଗରଙ୍କ ପରିବେଶ ଚିନ୍ତାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏଭଳି ଭଳିକି ଭଳି ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲୀ ଡଙ୍ଗା । ଏହା ରାଜଧାନୀ ବଜାରରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଥିବା ବେଳେ ଗୋବର ଆଉ ମଞ୍ଜିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଡଙ୍ଗା ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଧର୍ମ ମାସର ମହାନ ପର୍ବ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମୀରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଆଉ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ପୁର୍ଣିମା ପାଳିବେ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବସାୟୀ ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଦାସ ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ନଦୀ ଆଉ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋବର ବିରି, ମୁଗ, କୋଳଥ ସହ ମିଶି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବେ ରାଜଧାନୀବାସୀ । ଏହି ଡ଼ଙ୍ଗାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆମକୁ ୧୫ ଦିନ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ରଙ୍ଗୀନ ଗୋବର ଡଙ୍ଗାର ଦାମ ୪୦ ଥିବା ବେଳେ ସାଦା ଡଙ୍ଗାର ଦାମ ୩୦ ରହିଛି । ଏହି ଡଙ୍ଗା ବିଶେଷ କରି ୩ ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଭାସିବ । ଏହା ସହ ଏହା ପାଣିରେ ମିଶି ଜଳଚରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ହେବା ସହ ପାଣିକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବ ନାହିଁ । ଗୋ ସେବାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ଓ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ଉଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଡଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ।"

Cow dung seeds boats
Cow dung seeds boats (ETV Bharat Odisha)

ଅନ୍ୟଅଟେ ପରମ୍ପରା ସହ ପରିବେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଡଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଳଚରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସହ ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବ ଏହି ଡଙ୍ଗା । ସୋଲ, ଜରି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡଙ୍ଗା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି ଡଙ୍ଗା ପରିବେଶରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟ ହେବ । କାରିଗରଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମକୁ ରାଜଧାନୀବାସୀ ସହ ପରିବେଶବିତ୍ ମାନେ ସ୍ଵାଗତ କରିଛନ୍ତି ।

"ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପାୟନ ନାଁରେ ଜୈବବିବିଧତା ସଙ୍କଟ ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଡ଼ଙ୍ଗା କାରିଗରଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ସମାଜକୁ ନିଆରା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି," ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଡ଼ଙ୍ଗା କିଣି ନେଉଥିବା ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି ।

Cow dung seeds boats
Cow dung seeds boats (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ଡଙ୍ଗା ଭସାର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପ୍ରକୃତି ସହ ଥିବା ସମନ୍ଵୟକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସହାୟ ହେବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

