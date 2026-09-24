ETV Bharat / state

ଖାଦ୍ୟରେ ଚୁଟି ବାହାରିବାରୁ ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ସଟର ପକାଇ ଲହୁଲୁହାଣ କଲେ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ

ପୁରୀରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ । ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Tourist attacked in Puri
ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମାଡ (ETV Bharat odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 24, 2026 at 12:52 PM IST

|

Updated : September 24, 2026 at 2:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୁରୀରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବଃର ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦି ଟେଷ୍ଟ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ହୋଟେଲ ମାଲିକ । ପୁରୀର ଏକ ହୋଟେଲରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ । ଖାଇବାରେ ଚୁଟି ପଡ଼ିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ କହିବାରୁ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ସଟର ବନ୍ଦ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

ଖବର ପାଇ ପିସିଆର ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସୁସ୍ମିତା ୭ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଓ ମାରପିଟ ଦୃଶ୍ୟ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।

ଖାଦ୍ୟରେ ଚୁଟି ବାହାରିବାରୁ ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ (ETV Bharat odisha)

ସଟର ବନ୍ଦ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମାଡ

ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମାନସ ଚକ୍ର କହିଛନ୍ତି ‘‘ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସି ବିଚ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ହୋଟେଲର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ତଦନ୍ତ ପରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ଚିହ୍ନଟ ହେବେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ’’।

Tourist attacked in Puri
ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମାଡ (ETV Bharat odisha)


ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମହୀଶୂରରୁ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବୁଲିବା ପରେ ଦି ଟେଷ୍ଟ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ । ଖାଇବା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟରୁ ଏକ ଚୁଟି ବାହାରିଥିବା ଦେଖି ଖାଦ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବାବଦ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦାବି କରିଥିଲେ । ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପରେ ପଇସା ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଆଉ ବାସ ଏହି ଠାରୁ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ ମାରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ମହୀଶୂରର ସି ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁସ୍ମିତା ଆର ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Tourist attacked in Puri
ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମାଡ (ETV Bharat odisha)
ଆହତ ସୁସ୍ମିତା କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଆସିଥିଲୁ। ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଠାରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ମୋତେ ହୋଟେଲରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା। ଆମ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା। ଏଥିରେ ଆମେ ଆହତ ହୋଇଛୁ। ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ବେଳେ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡିଓ କରିବାରୁ ମତେ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଖରାପ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଦେବୁ ବୋଲି କହିବାରୁ ଆମକୁ ମାଡ ମାରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ପୋଲିସକୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କେବେବି ଆଉ ପୁରୀ ଆସିବୁ ନାହିଁ’’।
Tourist attacked in Puri
ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମାଡ (ETV Bharat odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା : 2026 ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଆସିଲେଣି 56 ଲକ୍ଷ, ପୁରୀରେ 22% ବୃଦ୍ଧି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ହେବ କ୍ରୁଜ ଟର୍ମିନାଲ, ଜାହାଜରେ ପୁରୀରୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଯିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ !

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

Last Updated : September 24, 2026 at 2:08 PM IST

TAGGED:

PURI HOTEL TOURIST ATTACK
PURI HOTEL OWNER
ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆକ୍ରମଣ
ପୁରୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ
PURI TOURIST ATTACKED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.