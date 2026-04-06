ଚୌଦ୍ଵାର ଜେଲ୍ରୁ ଫେରାର ପରେ ମହୀଶୁରରେ ଡକାୟତି, ରାଜା ସାହାଣୀକୁ ଜେରା ପାଇଁ କଟକରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୋଲିସ
ରାଜା ସାହାଣୀକୁ 7 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବାକୁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଆବେଦନ କରିବ ବୋଲି କଟକ ଡିସିପି ରିଷିକେଶ ଧ୍ୟାନଦେଓ ଖିଲାରୀ କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : April 6, 2026 at 4:26 PM IST
କଟକ: ଚୌଦ୍ଵାର ଜେଲ୍ରୁ ଫେରାର ରାଜା ସାହାଣୀକୁ 7 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବ କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ଏନେଇ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପ୍ରକିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଵ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ରିଷିକେଶ ଧ୍ୟାନଦେଓ ଖିଲାରୀ । ସେପଟେ ରାଜାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ କଟକ ଆସିଛି । କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜାକୁ ସେଠାକାର ପୋଲିସ ଜେରା କରୁଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜା ସାହାଣୀକୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ କଟକ ଆସିଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୋଲିସ । କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ପରେ ରାଜାକୁ ଚୈଦ୍ଵାର ଜେଲରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୋଲିସ ଟିମ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ରାଜା, ଚୈଦ୍ଵାର ଜେଲରୁ ଫେରାର ପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏକ ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନରୁ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟିଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଫେରାର ଥିଲା । ସେହି ମାମଲାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ କଟକ ଆସିଛି । କେବଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ରାଜାକୁ ପଚରାଉଚରା କରିବ ବୋଲି କଟକ ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଚୈଦ୍ଵାର ଜେଲରୁ ଫେରାର ହେବା ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ୭ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରିବ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ।
କଟକ ଡିସିପି ରିଷିକେଶ ଧ୍ୟାନଦେଓ ଖିଲାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲ୍ରୁ ଫେରାର ହେବା ପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମହୀଶୁରରେ ଏକ ଅପରାଧରେ ରାଜା ସାହାଣୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ରାଜାକୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୋଲିସ କଟକ ଆସିଛନ୍ତି । କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଥିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ।"
ମହୀଶୁରରେ ଡକାୟତିରେ ସାମିଲ ଥିଲା ରାଜା :
୨୦୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖ ରାତିରେ ଚୌଦ୍ଵାର ଜେଲ୍ରୁ ମଧୁକାନ୍ତ କୁମାର ଓ ଶୁଭମ୍ ଓରଫ୍ ରାଜା ସାହାଣୀ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ମଧୁକାନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ରାଜା ଚକମା ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ରାଜା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମହୀଶୁର ଜିଲ୍ଲାର ହୁନସୁର୍ ଟାଉନ୍ରେ ୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବର ୨୮ରେ ଏକ ଗହଣା ଦୋକାନରୁ ଡକାୟତି କରିଥିଲା । ଦିନ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ବେଳେ ହୁନସୁର୍ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ସ୍କାଏ ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ ଡାଇମଣ୍ଡ ଗହଣା ଦୋକାନରୁ ରାଜା ନେତୃତ୍ବରେ ୫ ଜଣ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫାଙ୍କା ଗୁଳିଚାଳନା କରି ମାତ୍ର ୬ ମିନିଟ୍ରେ ୮ କେଜି ସୁନା ଓ ହୀରା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ । ଏହି ମାମଲାରେ ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜେଠପୁରରେ ରହୁଥିବା ବିହାର ଦରଭଙ୍ଗାର ଋଷିକେଶ କୁମାର ସିଂହ ଓରଫ୍ ଛୋଟୁ ଓ ବିହାର ଭାଗଲପୁରର ପଙ୍କଜ କୁମାରକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହରମନ ଓ ସୋନୁ ସିଂ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ।
ସେପଟେ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରଖରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଋଷିକେଶରୁ ରାଜା ସାହାଣୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜକୁ ଋଷିକେଶରୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଗିରଫ ଦର୍ଶାଇବା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରି ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣା ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡା ଜେଲରେ ରହିଛି । ସୁରକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁ ଉଭୟ ହାର୍ଡକୋର ଅପରାଧୀ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଜେଲ ବିଭାଗର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଉଭୟ ଅପରାଧୀକୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ଅନ୍ୟପଟେ ଜେଲ ବିଭାଗକୁ ଏବେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ । ଉଭୟ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପଚାରାଉଚୁରା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜେଲ ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ପୋଲିସ ଅବଗତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ଆଲୋକ ମହାପାତ୍ର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ