ଗୋଟିଏ ଗାଁ ମଶାଣିରେ ଜଳିଲା ବାପା ପୁଅର ଜୁଇ, ଦୁଇ ଭାଇର ଜୁଇ: ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ
ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଗୋଟିଏ ସମୟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଗଲା ୬ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂହ
Published : May 27, 2026 at 11:30 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: ଗୋଟିଏ ମଶାଣିରେ ଜଳିଲା ବାପା ପୁଅର ଜୁଇ । ଗୋଟିଏ ସମୟ... ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ... ଆଉ ଏକା ସଙ୍ଗେ ଚାଲିଗଲା ୬ଟା ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନ । କେଉଁଠି ଜଳିଲା ବାପ-ପୁଅଙ୍କ ଚିତା ତ କେଉଁଠି ଏକାଠି ଶୋଇଗଲେ ଦୁଇ ଭାଇ । ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇ କେଉଁ ମା'ର କୋଳ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ତ କେଉଁ ବିକଳାଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀର ସାହାରା ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଜମ । କଳାହାଣ୍ଡି ମଦନପୁର ରାମପୁରରେ ଘଟିଗଲା ଏମିତି ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଲୁହର ଧାର ବହିଯିବ ।
ନିୟତିର କି କ୍ରୂର ପରିହାସ । ଗୋଟିଏ ଚିତାର ନିଆଁ ଲିଭିନି, ପାଖରେ ଜଳୁଛି ଆଉ ଏକ ଚିତା । ଗୋଟେ ଗାଁର ମଶାଣିରେ ଏକା ସଙ୍ଗେ ଜଳିଲା ୩ଟି ଶବ । ସେଥିରେ ଥିଲେ ବାପା ଆଉ ପୁଅ । ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ନିଜ ବିକଳାଙ୍ଗ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଶେଷ ସାହାରା । ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁ ମଶାଣିରେ ଏକାଠି ଜଳିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ । ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଶୋଇଗଲା ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର କାମିକା ପୁଅ।
ମୃତ ନିମାଇ ପାଲଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅନନ୍ତ ପାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟି ଯାଇଛି ସେ ବି ଗୋଟେ ବିପିଏଲ୍ ପାରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲା । ବହୁ କଷ୍ଟରେ ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲା ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ଵାମୀ କୁ ହରାଇଛି ନିଜ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇଛି । ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ବାପା ଓ ଭାଇକୁ ହରାଇଛି । ଯେଉଁ ହାତରେ ସିଏ ରାଖି ବନ୍ଧୁ ଥିଲା ଆଜି ସେହି ହାତ ଆଉ ନାହିଁ । ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହରାଇ ପୂରା ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ଏବେ କେମିତି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ।"
ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଗୋଟିଏ ସମୟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଗଲା ୬ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି ହସଖୁସିର ସଂସାର ଚାାଲିଥିଲା, ଆଜି ସେଠି କେବଳ ଶୂନ୍ୟତା । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ଥାନା ଗୌଡ କର୍ଲାଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମ । ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିର ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ଖୋଲିବାକୁ ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ ଶ୍ରମିକ ଓ ମିସ୍ତ୍ରୀ । ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା, ସେଇ ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜମ ଜଗି ରହିଛି ? ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ । ଶେଷରେ ୩ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ଶ୍ରମିକ, ଟାଙ୍କି ମାଲିକ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଚାଲିଗଲା ୬ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ।
ଏନେଇ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଟିକେ ବଗର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ମୋର ଭଣଜା କୁଲି ମଜୁରୀ କରି ଘର ଚଳାଉଥିଲେ । ଘରେ ବୁଡ଼ି ମାଁ ଓ ବୁଡ଼ା ଵାପା ସହ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି । ସବୁ ଦିନ ମୂଲ ଲାଗି ଘର ଚଳାଉଥିଲା । ଏବେ ପରିବାର ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି । କେମିତି ପରିବାର ଚଳାଇବେ ସେହି ଚିନ୍ତା ଲାଗିଛି," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ମୃତକ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଗୌଡ କର୍ଲାଖୁଣ୍ଟା ଗାଁର ନିମାଇଁ ପାଲ୍ (୪୮ ବର୍ଷ) ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆକାଶ ପାଲ୍ (୨୦ ବର୍ଷ) ଯାହା ଘରେ ରହିଗଲେ ପତ୍ନୀ ଓ ଦଶମ ପାସ୍ ଝିଅ । ଅଦଳ ମାଝୀ (୫୫ ବର୍ଷ), ପଛରେ ଛାଡିଗଲେ ବିକଳାଙ୍ଗ ପତ୍ନୀ ଚତୁରୀ ଓ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପୁଅ । ମୋଟୋଗଣ୍ଡାର ମନୋରଞ୍ଜନ ହାତୀ (୨୭ ବର୍ଷ), ବେସାହାରା ହେଲେ ବୃଦ୍ଧ ମା'-ବାପା, ବିଧବା ପତ୍ନୀ ଓ ଛୋଟ ଛୁଆ । ଦୁଟା ଗାଁର ଛନ୍ଦା ଜାଲ୍ ଓ ବିପୁଲ୍ ଜାଲ୍, ଏକା ସଙ୍ଗେ ଚାଲିଗଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ।
ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂଦେଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଏ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା । ଯେତେବେଳ ଡୁଟା ଗାଁର ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଶବ ଗଲା ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ତାହା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା । ପରେ ପରେ ଗୌଡ କର୍ଲାଖୁଣ୍ଟା ଗାଁର ବାପା ପୁଅର ଶବ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲା, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା । କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟି ଗଲା । ସବୁ ପରିବାର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି । ସେହି କ୍ଷତିର ପୂରଣ ନାହିଁ । ଆମେ ଯେତେ ସହାୟତା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି କ୍ଷତିର ପୂରଣ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ୭ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲା ସତ, ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିଲା । ଜଣେ ମାତ୍ର ଶ୍ରମିକ ଏବେ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଭବାନୀପାଟଣା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି । ଯିବା ଲୋକ ତ ଚାଲିଗଲେ, ହେଲେ ପଛରେ ଛାଡ଼ିଗଲେ କେବେ ନ ଶୁଖିବା ଭଳି ଲୁହର ଧାର । ୨୦ ବର୍ଷର ପୁଅ ଆକାଶକୁ ହରାଇ ମା' ଆଜି ପାଗଳୀ । ବିକଳାଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀ ଚତୁରୀ ମାଝୀ ଏବେ କାହା ସାହାରାରେ ବଞ୍ଚିବେ ? ବୃଦ୍ଧ ବାପା-ମା'ଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଥମୁନି । ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ । ସତେ ଯେମିତି କଳାହାଣ୍ଡିର ଏହି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ଚୁଲି ଜଳିନି, କେବଳ ଜଳିଛି ତ ଚିତା ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଅସାବଧାନତା, ଆଉ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ୫ଟି ହସଖୁସିର ସଂସାର । ଯେଉଁମାନେ ପରିବାରର ବୋଝ ଉଠାଉଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ନିଜେ କୋକେଇର ବୋଝ ସାଜି ଚାଲିଗଲେ । ଜମ ତ ଜୀବନ ନେଇଗଲା, ହେଲେ ପଛରେ ବେସାହାରା କରିଦେଇଗଲା ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ । ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ଅନାଥ ପରିବାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ କିଏ ? ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହି ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ପରିବାରର ହୁଏ ତ କିଛି ଦିନ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପରେ ???
ଏନେଇ ଭବାନୀପାଟଣା ଉପ ଜିଲ୍ଲପାଳ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "୬ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ବିୟୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ବ୍ଳକ ପ୍ରସାଶନ ପକ୍ଷରୁ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାସହ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି