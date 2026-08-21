ଅସଲ ସରକାରୀ ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ର କରନ ଏକ୍କା, ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ
ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର କରନ ଏକ୍କାଙ୍କ ନିଜର ସଠିକ୍ ପରିଚୟ ଏବଂ ନାମ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ହେବ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : August 21, 2026 at 10:29 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ପିଲାଦିନରୁ ତାଙ୍କ ବାପା-ମାଆ କିଏ ସେ ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି । ଛୁଆଟି ଦିନରୁ ବାପା, ମାଆ ଓ ପରିବାର ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି ।ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ପଢ଼ିଛନ୍ତି । କେବେ ଏ ଆଶ୍ରମରେ ତ ଆଉ କେବେ ସେ ଆଶ୍ରମରେ, ଏମିତି ତିନି ତିନିଟି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏବେ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ନିଜର ସଠିକ୍ ପରିଚୟ ଏବଂ ନାମ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ର କରନ ଏକ୍କା ।
କରନ ନିଜର ସଠିକ୍ ପରିଚୟ ଏବଂ ନାମ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ହେବ ନିରନ୍ତର ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ନେଇଛି । ସେ ନିଜର ହଜିଯାଇଥିବା ଆଇନଗତ ପରିଚୟ ଓ ସରକାରୀ ହକ୍ ଫେରିପାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡିଶା ମାନବ ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସେମିନାରରେ OHRCର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଜଷ୍ଟିସ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପୁଜାହାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ କରନ ନିଜର ଏହି ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ।
ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ:
କରନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଥିବା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଓ ପିତା ମାତାଙ୍କ ନାମର ତଥ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ । ସେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ । ଏନେଇ ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର 3 ଥର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଳ ମିଳିନାହିଁ । ନିଜ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ କାଳ୍ପନିକ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଆଜି ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ପରିଚୟଗତ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ କାରଣରୁ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସୁବିଧା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
କରନ ଏକ୍କା କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ, ମାଟ୍ରିକ ଓ +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭୁଲ ଅଛି । ଏହାସହ ଅଫିସିଆଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି । ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ।"
କରନଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ରରେ 2ଟି ଜନ୍ମ ତାରିଖ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ 10.03.2008 ଓ ଅନ୍ୟଟି 02.07.2008 l ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିଉସନ କରି ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ଡା ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଚଳୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ କି ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ କେହି ନାହାଁନ୍ତି ।
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଏମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ମାନବିକ ଅଧିକାର କମିଶନ (ଓଏଚଆରସି) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ କରନ ନିଜର ଦୁଃଖ ଓ କୋହଭରା ଆବେଦନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ନିଜର ଆଇନଗତ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ର କରନଙ୍କର ଏହି କରୁଣ କାହାଣୀ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ତ୍ରୁଟିକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରି ଜଷ୍ଟିସ ପୂଜାରୀ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି । କମିଶନ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସଂବେଦନଶୀଳ ସମସ୍ୟାକୁ ମାମଲା ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରି ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆଇନଗତ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଦଲିଲପତ୍ରରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରି କରନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ସରକାରୀ ହକ୍ ଓ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯାଇଛି ।
କରନ ଏକ୍କାଙ୍କ ବିଷୟରେ:
କରନ ଏକ୍କା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପିଲାଦିନରୁ ସେ ବାପା-ମାଆଙ୍କୁ ହରାଛନ୍ତି । ପିଲାବେଳୁ ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତିନୋଟି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ରାଉରକେଲା ଶିଶୁ ଭବନ, ସର୍ବ ଭୌତିକ ଶିଶୁ ଆଶ୍ରମ ରାଉରକେଲା ଓ ପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଆଦୃତା ଶିଶୁ ସଦନ ଆଦି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଥିଲେ l ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ । ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମାନରେ ଯୁକ୍ତ ତିନି (+3) ଦ୍ୱତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର । ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସିଲଭର ଜୁବଲୀ ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । ସେ 2022ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରର ଭବାନୀଶଙ୍କର ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପାସ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ 2025ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଳାରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ (+2) ପାସ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ ! ବାଧକ ସାଜିଲା ବର୍ଷା, ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଧର୍ମବୀର
ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତଙ୍କ ଭଜନ ଶୁଣିବେ ମହାପ୍ରଭୁ; ସ୍ନାନପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଚାଲିଛି ଅଭ୍ୟାସ, କାନରେ ବାଜିଲେ ଉଜାଗର ହେଉଛି ଭକ୍ତିଭାବ
ଇଟିଭା ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର