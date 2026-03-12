କଣ୍ଟାପଡ଼ା ତହସିଲଦାର ପ୍ରସନ୍ନ ସାମନ୍ତରାୟ ଗିରଫ, ପଦନ୍ନୋତି ପାଇ ହୋଇଥିଲେ OAS
ତହସିଲଦାର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ନଗଦ ୨ ଲକ୍ଷ ୧୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ । ଆଜି ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ।
Published : March 12, 2026 at 2:52 PM IST
OAS Prasanna Samantaray Arrested ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡା ତହସିଲଦାର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଠାବ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇନପାରିବାରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି । ଏନେଇ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ମାମଲା (ନଂ.୧୨/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଛି ଏସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି:
ଗତକାଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକକାଳୀନ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା । ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ବିପୁଳ ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଶୁରାରେ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ଦୁଇଟି କୋଠା ଠାବ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ୭ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ଲଟ, ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘରୋଇ ଉପକରଣ ଠାବ କରାଯାଇଛି । ଘରୁ ନଗଦ ୨ ଲକ୍ଷ ୧୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ (ମାରୁତି ବ୍ରିଜା) ଓ ୩ଟି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ମଧ୍ୟ ଠାବ ହୋଇଛି ।
୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ୭ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିଲା ଚଢ଼ାଉ:
ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା (ଭୁବନେଶ୍ୱର), କଟକ, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ଲିଙ୍କରେ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ୨ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି, ୮ ଜଣ ଡିଏସପି, ୧୧ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୫ ଜଣ ଏଏସଆଇ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ।
ପ୍ରସନ୍ନ ୨୦୦୦ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୨୧ରେ "ଲୋକାଲ ଫଣ୍ଡ ଅଡିଟର" ଭାବେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦରମା ମାତ୍ର ୫ ହଜାର ୧୩୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା । ୨୦୧୬ ଜୁନ ୧୦ରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଓଆରଏସ ଭାବେ ପଦନ୍ନୋତି ପାଇଥିଲେ । ୨୦୨୨ରେ ସେ ପୁଣି ପଦନ୍ନୋତି ପାଇ ଓଏଏସ ହୋଇ ରେମୁଣା ତହସିଲଦାର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ୨୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ରେ ପ୍ରସନ୍ନ କଣ୍ଟାପଡା ତହସିଲଦାର ଭାବେ ବଦଳି ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ OAS ଅଫିସର; ଏକକାଳୀନ ୭ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ
ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଳସେଚନ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ରାୟ ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର