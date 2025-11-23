ETV Bharat / state

ପେଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରେ କି କାଞ୍ଜି ତୋରାଣୀ ? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କୁହନ୍ତି ଡାକ୍ତର

ଏଠାରେ କାଞ୍ଜି ପାଣି ଦ୍ବାରା ପେଟ ସମସ୍ୟା ଠିକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ । ଏହି କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏଥିରେ ବିଶ୍ବାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

kanji torani believed to cure stomach related issues in this temple kendrapara
ପେଟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏଠି ମିଳେ କାଞ୍ଜି ତୋରାଣି, ଜାଣନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତ କଣ ରହିଛି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 23, 2025 at 1:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଆଜିକାଲି ପେଟ ସମସ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ହୋଇପଡ଼଼ିଛି । ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି ଏକ ମଠ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି କାଞ୍ଜି ପାଣି ଦ୍ବାରା ପେଟ ସମସ୍ୟା ଠିକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ । ଏହି କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏଥିରେ ବିଶ୍ବାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । କାଞ୍ଜି ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ଆୟୁର୍ବେଦ ଡକ୍ଟର ରିତେନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ।

ପେଟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏଠି ମିଳେ କାଞ୍ଜି ତୋରାଣି, ଜାଣନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତ କଣ ରହିଛି (ETV Bharat Odisha)

କାଞ୍ଜିପାଣି ପଛର ଇତିହାସ:

ଏହି ମଠରେ ପେଟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ କାଞ୍ଜି ପାଣି ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ପିଇବା ପରେ ପେଟ ସମସ୍ୟା ଭଲ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଏଠାକାର ମହନ୍ତ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି,"ମହାପୁରୁଷ ମଧୁଦାସ ଥିବା ସମୟରେ କରିଲୋପାଟଣା ଗାଁର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମଧୁଦାସଙ୍କ ନିକଟକୁ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ୟା ନେଇଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ମଧୁଦାସ ନିଜେ ଖାଉଥିବା ପଖାଳ ତୋରାଣୀକୁ କିଛି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସଠିକ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହି ତୋରାଣୀକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିଲେ । ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ତୋରାଣୀରେ ପାଣି ମିଶାଇ ପେଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

Kanjipani
କାଞ୍ଜିପାଣି (ETV Bharat Odisha)

ପେଟ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ:

ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା କହିଛନ୍ତି,"ଏହା ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷ ମଧୁଦାସଙ୍କ ପୀଠ । ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଓ ଏଠି ଆମ ବାପା ଅଜାଙ୍କ ଅମଳରୁ ପୂଜା ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ମଧୁଦାସ ମାତ୍ର ୫ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଘର ଛାଡିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଣି ଏଠି ଆସି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ । ଏହା କଳିଭାଗବତ, ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ଲେଖା ହୋଇଛି । କାଞ୍ଜି ପାଣି ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଏକ କୁଣ୍ଡ ରହିଛି । ସେତେବେଳେ ବାତଜୀର୍ଣ୍ଣ, ଝାଡା, ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେଟରୋଗ ହେଉଥିଲା, ଏଠାରେ ମାନସିକ କରି କାଞ୍ଜି ପାଣି ନେଇ ପିଇଲେ ତାହା ଭଲ ହେଉଥିଲା । ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି । ପେଟର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଏହି କାଞ୍ଜି ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୋଇଥାଏ ।"

Mahant Sidhartha Sankar serving Kanjipani
ମହନ୍ତ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର କାଞ୍ଜି ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

କଣ କୁହନ୍ତି ଡାକ୍ତର:

କାଞ୍ଜି ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେଟରୋଗ ଭଲ ହୁଏ ବୋଲି ଏଠାକାର ମହନ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ କୁରୁରୁଙ୍ଗା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର (ଆୟୁର୍ବେଦ) ଡ଼ଃ ରିତେନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"କାଞ୍ଜି ପାଣି ହେଉଛି ଏକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ । ଏହା ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପାଠ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ପେଜକୁ ଖଟା କରି ରଖି ସେଥିରେ ଦହି ଓ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇ ଫୁଟାଇ ପିଇଲେ, ଏହା ପେଟ ରୋଗ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।"

Abadhuta Aghori Peetha Kendrapara
ଅବଧୂତ ଅଘୋରୀ ପୀଠ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା (ETV Bharat Odisha)

ଅବଧୂତ ଅଘୋରୀ ପୀଠ:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 8 କିିମି ଦୂରରେ ମଧୁଦାସ ବାବାଙ୍କ 'ଅବଧୂତ ଅଘୋରୀ ପୀଠ' ରହିଛି । ଏହା ଗୁପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏଠାରେ ମହାପୁରୁଷ ମଧୁଦାସଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ । ମହନ୍ତ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବା ଏହି ମଠର ବିଶେଷତ୍ୱ ପୁରାଣରେ ଓ ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଏକ ପଶ୍ଚିମମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଓ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ । ଏଠାକୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଏପରିକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି ।

The deity worshipped at the Abadhuta Aghori Peetha
ଅବଧୂତ ଅଘୋରୀ ପୀଠରେ ପୂଜିତ ଠାକୁର (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଯୁବ କାରିଗର ସୁମନ: ପେଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ, ନିଶା କଳାକୃତି, ସଢ଼େଇକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଆରା ରୂପ

ବୁଡିବାକୁ ବସିଥିବା କାଇଁଚ ହସ୍ତକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ, ସମସ୍ୟା ସାଜିଛି କଞ୍ଚାମାଲ

ବାଂଲାଦେଶୀ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଚେକିଂ ବ୍ଲକିଂ କଡାକଡି, 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଢ଼ାଉ ଜୋରଦାର

ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

TAGGED:

ଅବଧୂତ ଅଘୋରୀ ପୀଠ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା
ABADHUTA AGHORI PEETHA KENDRAPARA
KANJIPANI HEALS STOMACH ISSUES
DOCTOR ON KANJIPANI BENEFITS
UNIQUE WAY TO HEAL STOMACH ISSUES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ବିମୁଖ ଚାଷୀ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ପାଇ ବି GI ଟ୍ୟାଗ ଅପେକ୍ଷାରେ

'ଗଛ ଦିଦି' ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ : ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ, ଲଗାଇଲେଣି 15000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ

ନାବାଳିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ସସ୍ମିତା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ: ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସୁସ୍ବାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ FOODK

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.