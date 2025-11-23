ପେଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରେ କି କାଞ୍ଜି ତୋରାଣୀ ? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କୁହନ୍ତି ଡାକ୍ତର
ଏଠାରେ କାଞ୍ଜି ପାଣି ଦ୍ବାରା ପେଟ ସମସ୍ୟା ଠିକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ । ଏହି କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏଥିରେ ବିଶ୍ବାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଆଜିକାଲି ପେଟ ସମସ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ହୋଇପଡ଼଼ିଛି । ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି ଏକ ମଠ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି କାଞ୍ଜି ପାଣି ଦ୍ବାରା ପେଟ ସମସ୍ୟା ଠିକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ । ଏହି କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏଥିରେ ବିଶ୍ବାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । କାଞ୍ଜି ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ଆୟୁର୍ବେଦ ଡକ୍ଟର ରିତେନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ।
କାଞ୍ଜିପାଣି ପଛର ଇତିହାସ:
ଏହି ମଠରେ ପେଟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ କାଞ୍ଜି ପାଣି ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ପିଇବା ପରେ ପେଟ ସମସ୍ୟା ଭଲ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଏଠାକାର ମହନ୍ତ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି,"ମହାପୁରୁଷ ମଧୁଦାସ ଥିବା ସମୟରେ କରିଲୋପାଟଣା ଗାଁର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମଧୁଦାସଙ୍କ ନିକଟକୁ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ୟା ନେଇଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ମଧୁଦାସ ନିଜେ ଖାଉଥିବା ପଖାଳ ତୋରାଣୀକୁ କିଛି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସଠିକ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହି ତୋରାଣୀକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିଲେ । ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ତୋରାଣୀରେ ପାଣି ମିଶାଇ ପେଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ପେଟ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ:
ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା କହିଛନ୍ତି,"ଏହା ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷ ମଧୁଦାସଙ୍କ ପୀଠ । ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଓ ଏଠି ଆମ ବାପା ଅଜାଙ୍କ ଅମଳରୁ ପୂଜା ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ମଧୁଦାସ ମାତ୍ର ୫ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଘର ଛାଡିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଣି ଏଠି ଆସି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ । ଏହା କଳିଭାଗବତ, ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ଲେଖା ହୋଇଛି । କାଞ୍ଜି ପାଣି ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଏକ କୁଣ୍ଡ ରହିଛି । ସେତେବେଳେ ବାତଜୀର୍ଣ୍ଣ, ଝାଡା, ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେଟରୋଗ ହେଉଥିଲା, ଏଠାରେ ମାନସିକ କରି କାଞ୍ଜି ପାଣି ନେଇ ପିଇଲେ ତାହା ଭଲ ହେଉଥିଲା । ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି । ପେଟର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଏହି କାଞ୍ଜି ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୋଇଥାଏ ।"
କଣ କୁହନ୍ତି ଡାକ୍ତର:
କାଞ୍ଜି ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେଟରୋଗ ଭଲ ହୁଏ ବୋଲି ଏଠାକାର ମହନ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ କୁରୁରୁଙ୍ଗା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର (ଆୟୁର୍ବେଦ) ଡ଼ଃ ରିତେନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"କାଞ୍ଜି ପାଣି ହେଉଛି ଏକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ । ଏହା ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପାଠ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ପେଜକୁ ଖଟା କରି ରଖି ସେଥିରେ ଦହି ଓ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇ ଫୁଟାଇ ପିଇଲେ, ଏହା ପେଟ ରୋଗ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।"
ଅବଧୂତ ଅଘୋରୀ ପୀଠ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 8 କିିମି ଦୂରରେ ମଧୁଦାସ ବାବାଙ୍କ 'ଅବଧୂତ ଅଘୋରୀ ପୀଠ' ରହିଛି । ଏହା ଗୁପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏଠାରେ ମହାପୁରୁଷ ମଧୁଦାସଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ । ମହନ୍ତ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବା ଏହି ମଠର ବିଶେଷତ୍ୱ ପୁରାଣରେ ଓ ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଏକ ପଶ୍ଚିମମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଓ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ । ଏଠାକୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଏପରିକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି ।
