କଙ୍ଗାରୁକୋର୍ଟ ମାମଲା ! ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ 30 ପରିବାରର ନ୍ୟାୟ ଦାବି, ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା
ଦ୍ୱୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାଯ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କଙ୍ଗାରୁକୋର୍ଟରେ କିଛି ପରିବାରକୁ ଅସହ୍ୟ ନିର୍ଯାତନା ଆଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିଶ୍ବ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : October 7, 2026 at 7:13 PM IST
ନୟାଗଡ: ଗାଁ ସଭାପତିଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ଫାଇନ ନ ଦେବାରୁ କଙ୍ଗାରୁକୋର୍ଟରେ ଦଣ୍ଡ । ନିଆଁ ପାଣି ବାଛନ୍ଦ କରି ନିର୍ଯାତନା । ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗାଁରୁ ବାଛନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଧାରଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି । 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 30ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ଲୋକ ଗାଁ ସଭାପତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଙ୍ଗାରୁକୋର୍ଟରେ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇ ବାଛନ୍ଦ ରହିଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ମୁଥାଗାଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁକ୍ତାପୁର ସୁବର୍ଣ୍ଣଦେଇପୁର ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ତୁଳସୀପୁର ଜୟପୁର ଏକତାଳ ଗାଁ ଭଳି 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏହି ଆସିଛି । ସାମାନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗରେ ଗାଁ ସଭାପତିଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ଫାଇନ ନ ଦେଲେ କଥା କଥାରେ କଙ୍ଗାରୁକୋର୍ଟରେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇ ଗାଁରୁ ବାଛନ୍ଦ କରି ରଖା ଯାଉଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଏପରିକି ବାଛନ୍ଦ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଁର କୌଣସି ଲୋକ କଥା ବାର୍ତ୍ତା ନକରିବା ସହ ଗାଁରେ କୌଣସି କାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶା ଯାଉନାହିଁ । ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାର ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଗାଁ ସଭାପତିମାନେ କଙ୍ଗାରୁକୋର୍ଟ କରି ଏଭଳି ବିଚାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗାଁରୁ ନିଆଁ ପାଣି ବାଛନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରିବାରର ଲୋକ ମାନେ ।
2021 ମସିହାରୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥବା ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଟେଇକେଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ତାହାଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ l ପିଲାଙ୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ, କୁଅ ଏବଂ ନଳକୂପ ବି ବନ୍ଦ । ଏମିତିକି ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଶପଥ କରିଛନ୍ତି କି ବାସନ୍ଦ କରିଥିବା ପରିବାର ସହ କଥା ହେବନାହିଁ l
ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏହି ଘଟଣା ଆସିଛି ସେହି ପଞ୍ଚାୟତଟି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାଯ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଏସପିଙ୍କ କାଯ୍ୟଳୟଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର । ଆଶ୍ଚଯ୍ୟର କଥା କି ଖୋଦ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶାସନ ନାକତଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ହେଲେ କାହାର ନଜର ନାହିଁ l ବାସନ୍ଦ ପରିବାର ବାରମ୍ବାର ଥାନା, ଏସପି ଅଫିସ ପ୍ରତେକ ମାସରେ ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି l
ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଛି । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ପୋଲିସ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟନନ୍ଦ ନାୟକ ।
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଥାଳିରେ ଅଣ୍ଡାର ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼: ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ପରଷୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ