ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଟିମ୍: ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ
ଫିଲ୍ମର ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ରିପୋର୍ଟ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : June 6, 2026 at 8:09 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୧୨ ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ 'ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା' । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମର ଟିମ୍ ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ହିରୋ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ, ନିର୍ମାତା ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ନର୍ସ, ୱାର୍ଡ ବୟ, ମେଡିକାଲ ୱାଚ୍ମ୍ୟାନ୍, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ହିଁ ଦେଶକୁ ଗତିଶୀଳ କରିଥାଏ। ଏହି ଅଭିଯାନ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ କଙ୍ଗନା ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
କଙ୍ଗନା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନୋନୀତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ 'ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା' ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି । ଦେଶର ପ୍ରକୃତ "ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା" ବା ଦେଶର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାତା ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଚ ପିନ୍ଧାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କଙ୍ଗନା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସମ୍ମାନ ଯାତ୍ରା (ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଟୁର୍) ରାୟପୁର, ଯୋଧପୁର, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଜୟପୁର ହୋଇ ଶେଷ ହେବ ।
କଙ୍ଗନା କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭାରତୀୟ ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ଯାହା ଆମ ଲୋକଙ୍କ ନିସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାକୁ ଉତ୍ସବ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାଏ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ । ଯିଏ ଏହି ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ 'ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା' ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏହି ସମାରୋହକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଟିମ୍ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି 'ନିରବ ହିରୋ'ଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ସେମାନଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ସଲାମ ଜଣାନ୍ତୁ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ କଙ୍ଗନା
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂର ଆୟୋଜନ କରିଛି ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଟିମ୍ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଫିଲ୍ମର ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,'ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା' ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଏକ ଅନନ୍ତ ଓ ଗଭୀର ଜାତୀୟତାବାଦର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଛରେ ଥିବା ସମଗ୍ର ସୃଜନଶୀଳ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ବିଷୟ। କଙ୍ଗନାଙ୍କ ଦମଦାର ଅଭିନୟ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ 'ମନ୍ କି ବାତ୍' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସଦାସର୍ବଦା ଏଭଳି ଅପରିଚିତ ତଥା ଅଣଦେଖା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଆସିଛନ୍ତି। 'ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା' ଏଭଳି ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଜନସେବା କରିବାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ।"
ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତାରେ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କ ନିଷ୍ଠା କିପରି ଅଣଦେଖା ହୋଇ ରହିଯାଏ ତାହା ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଘରେ ତାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଏ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନୈତିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନରେଖା ସାଜିଥାଏ।
କଙ୍ଗନାଙ୍କ ସହ 'ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗିରିଜା ଓକ, ସ୍ମିତା ତାମ୍ବେ, ଅମୃତା ନାମଦେବ, ଇଶା ଦେ, ପ୍ରିୟା ବେରଡେ, ଆଶା ସେଲାର, ସୁହିତା ଥାଟ୍ଟେ, ରସିକା ଆଗାସେ, ଆଦିତ୍ୟ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଜାହିଦ ଖାନଙ୍କ ଭଳି କଳାକାରମାନେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଜୟନ୍ତୀଲାଲ ଗଡ଼ା (ପେନ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପେନ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ, ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଫିଲ୍ମସ ଏବଂ ପରମହଂସ କ୍ରିଏସନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ହୋଇଛି। ୟୁନୋଇଆ ଫିଲ୍ମସ LLP ଏବଂ ଫ୍ଲୋଟିଂ ରକ୍ସ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସିନେମାଟି ଜୁନ୍ ୧୨, ୨୦୨୬ ରେ ପେନ୍ ମରୁଧରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା': କଙ୍ଗନାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍, ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଏକତାର କାହାଣୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା: କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ଆସିଲା ରିଲିଜ ଡେଟ୍, ଉତ୍ସାହିତ ଫ୍ୟାନ୍ସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର