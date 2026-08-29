ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଠାବ କଲା କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସ୍
ଜବତ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି
Published : August 29, 2026 at 3:44 PM IST
MAOIST DUMP SEIZED IN PHULBANI, ଫୁଲବାଣୀ (କନ୍ଧମାଳ): କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓବାଦୀ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା । ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ମାଓବାଦୀ ଡମ୍ପ ଠାବ କରାଯାଇଛି । ଡମ୍ପରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମାଓବାଦୀ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି ।
କନ୍ଧମାଳ ଏସପି ରମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ନେଇ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିଲା । ତଲାସୀ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ରଖାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା । ପରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବାରୁ ଏହା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଡମ୍ପ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।
ମାଓ ଡମ୍ପରୁ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ, ଡିଟୋନେଟର, ବ୍ୟାଟେରୀ, ତାର, ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ୍, ମାଓବାଦୀ ପୋଷାକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ମାଓବାଦୀମାନେ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ ବିରୋଧରେ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ରଖିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଏହି ମାଓ ଡମ୍ପ ଠାବ କରିଥିଲେ ଯବାନମାନେ ।
ମାଓ ଡମ୍ପ ଠାବ ପରେ ଏହାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା ସହ ଜବତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି । ଘଟଣା ପରେ ଆଖପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଗତିବିଧି ଉପରେ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଜଙ୍ଗଲର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ତଲାସୀ ଜାରି ରହିଛି ।
ଜବତ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଥିବା କନ୍ଧମାଳ ଏସପି ରମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାଓବାଦୀ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୂର୍ବରୁ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ଡମ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଠାବ କରି ନଷ୍ଟ କରିବା ଦିଗରେ ପୋଲିସର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁଣି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଠାବ କଲା ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଟିତଳେ ପୋତା ଯାଇଥିଲା ବିପୁଳ ବିସ୍ଫୋରକ ଓ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ; ଜବତ କଲା ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଲକାନଗିରିରେ ବିପୁଳ ମାଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଠାବ: ଆଇଇଡି, ଗ୍ରେନେଡ୍ ଜବତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଫୁଲବାଣୀ (କନ୍ଧମାଳ)