ETV Bharat / state

ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଠାବ କଲା କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସ୍

ଜବତ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି

Kandhamal police seize huge amount of Maoist material
ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଠାବ କଲା କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 29, 2026 at 3:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

MAOIST DUMP SEIZED IN PHULBANI, ଫୁଲବାଣୀ (କନ୍ଧମାଳ): କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓବାଦୀ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା । ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ମାଓବାଦୀ ଡମ୍ପ ଠାବ କରାଯାଇଛି । ଡମ୍ପରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମାଓବାଦୀ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି ।

ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଠାବ କଲା କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସ୍ (ETV Bharat Odisha)


କନ୍ଧମାଳ ଏସପି ରମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ନେଇ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିଲା । ତଲାସୀ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ରଖାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା । ପରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବାରୁ ଏହା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଡମ୍ପ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।


ମାଓ ଡମ୍ପରୁ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ, ଡିଟୋନେଟର, ବ୍ୟାଟେରୀ, ତାର, ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ୍, ମାଓବାଦୀ ପୋଷାକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ମାଓବାଦୀମାନେ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ ବିରୋଧରେ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ରଖିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଏହି ମାଓ ଡମ୍ପ ଠାବ କରିଥିଲେ ଯବାନମାନେ ।


ମାଓ ଡମ୍ପ ଠାବ ପରେ ଏହାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା ସହ ଜବତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି । ଘଟଣା ପରେ ଆଖପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଗତିବିଧି ଉପରେ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଜଙ୍ଗଲର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ତଲାସୀ ଜାରି ରହିଛି ।

ଜବତ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଥିବା କନ୍ଧମାଳ ଏସପି ରମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାଓବାଦୀ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୂର୍ବରୁ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ଡମ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଠାବ କରି ନଷ୍ଟ କରିବା ଦିଗରେ ପୋଲିସର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁଣି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଠାବ କଲା ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଟିତଳେ ପୋତା ଯାଇଥିଲା ବିପୁଳ ବିସ୍ଫୋରକ ଓ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ; ଜବତ କଲା ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଲକାନଗିରିରେ ବିପୁଳ ମାଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଠାବ: ଆଇଇଡି, ଗ୍ରେନେଡ୍ ଜବତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଫୁଲବାଣୀ (କନ୍ଧମାଳ)

TAGGED:

ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଠାବ
MAOIST DUMP SEIZED IN PHULBANI
MAO DUMP SEIZED
KANDHAMAL POLICE
MAOIST DUMP SEIZED IN PHULBANI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.