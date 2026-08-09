କାଉଡିଆ ବେଶରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ: ମାଡିବସିଲା କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସ, 2 ଗିରଫ
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର । ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ପାଇଁ ଧରିଥିଲେ କାଉଡିଆ ବେଶ । ରିପୋର୍ଟ: ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି
Published : August 9, 2026 at 11:57 AM IST
ଫୁଲବାଣୀ: ବେଶ ପୂରା କାଉଡିଆ... ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ କରୁଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ । ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବାକୁ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯୋଜନାକୁ ଫସର ଫଟାଇଦେଲା ଫୁଲବାଣୀ ସଦର ପୋଲିସ । ଗତକାଲି(ଶନିବାର) କନ୍ଧମାଳରେ ଓମନି ଗାଡିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଦୁଇ ଛଦ୍ମବେଶୀ କାଉଡିଆ ଗିରଫ ।ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 60 କେଜିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ।
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରାବାଙ୍କି ଜିଲ୍ଲାର ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ମହମ୍ମଦ ଅରବାଜ ଖାନ ଏବଂ ଗୋଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାର ୨୮ ବର୍ଷୀୟ କରାମତ ଅଲ୍ଲୀ ।
ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ:
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ସୁଯୋଗରେ କାଉଡିଆ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଫୁଲବାଣୀ ସଦର ପୋଲିସକୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା । ଖବର ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା ।
ଏସ୍ଆଇ ସମ୍ବିତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ବରପଦା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଓମ୍ନି ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ମିଳିଥିଲା । ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରୁ ମୋଟ ୬୦ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା । ଏଥିସହ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓମନି ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜେଇ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଠାକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା, ସେନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଆଡ଼ କରି ଏଭଳି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
କାହାରିକୁ ଛଡାଯିବନି: ଏସପି
ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣକୁ ନେଇ କନ୍ଧମାଳ ଏସ୍ପି ରାମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଞ୍ଜେଇମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି । ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଅପରାଧୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ । ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ଓ ବେଆଇନ କାରବାର ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ ଓ ଯାଞ୍ଚ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କନ୍ଧମାଳ