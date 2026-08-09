ETV Bharat / state

କାଉଡିଆ ବେଶରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ: ମାଡିବସିଲା କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସ, 2 ଗିରଫ

ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର । ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ପାଇଁ ଧରିଥିଲେ କାଉଡିଆ ବେଶ । ରିପୋର୍ଟ: ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି

Ganja
କାଉଡିଆ ବେଶରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 9, 2026 at 11:57 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଫୁଲବାଣୀ: ବେଶ ପୂରା କାଉଡିଆ... ବୋଲବମ୍‌ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ କରୁଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ । ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବାକୁ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯୋଜନାକୁ ଫସର ଫଟାଇଦେଲା ଫୁଲବାଣୀ ସଦର ପୋଲିସ । ଗତକାଲି(ଶନିବାର) କନ୍ଧମାଳରେ ଓମନି ଗାଡିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଦୁଇ ଛଦ୍ମବେଶୀ କାଉଡିଆ ଗିରଫ ।ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 60 କେଜିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ।


ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରାବାଙ୍କି ଜିଲ୍ଲାର ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ମହମ୍ମଦ ଅରବାଜ ଖାନ ଏବଂ ଗୋଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାର ୨୮ ବର୍ଷୀୟ କରାମତ ଅଲ୍ଲୀ ।

Ganja
ଗିରଫ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ:

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ସୁଯୋଗରେ କାଉଡିଆ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଫୁଲବାଣୀ ସଦର ପୋଲିସକୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା । ଖବର ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା ।

Ganja
କନ୍ଧମାଳ ସଦର ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)


ଏସ୍‌ଆଇ ସମ୍ବିତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ବରପଦା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଓମ୍ନି ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ମିଳିଥିଲା । ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରୁ ମୋଟ ୬୦ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା । ଏଥିସହ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓମନି ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜେଇ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଠାକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା, ସେନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଆଡ଼ କରି ଏଭଳି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।

କାହାରିକୁ ଛଡାଯିବନି: ଏସପି

ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣକୁ ନେଇ କନ୍ଧମାଳ ଏସ୍‌ପି ରାମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଞ୍ଜେଇମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି । ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଅପରାଧୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ । ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ଓ ବେଆଇନ କାରବାର ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ ଓ ଯାଞ୍ଚ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ରାକେଟରେ ମହିଳା କିଙ୍ଗପିନ୍ ଗିରଫ୍, ଦାମୀ କାର୍ ସହ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ

ମହିଳାଙ୍କୁ ମୋହରା କରି ଚାଲିଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ, ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖୋରଧା ପୋଲିସର ଅଭିଯାନ ଜାରି

କନ୍ଧମାଳରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା STF, 2 ଗିରଫ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କନ୍ଧମାଳ

TAGGED:

KANDHAMAL POLICE
GANJA SMUGGLING KAUDIA ATTIRE
କନ୍ଧମାଳ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ
ବୋଲବମ ଭକ୍ତ ଗିରଫ
GANJA SEIZED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.