ନବୋଦୟ ଛାତ୍ରବାସରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ
ଫୁଲବାଣୀ ବ୍ଲକରେ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ । ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ପରିବାର । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : April 21, 2026 at 9:15 PM IST
କନ୍ଧମାଳ: ନବୋଦୟ ଛାତ୍ରବାସରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଫୁଲବାଣୀ ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁଡିପାଯୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ମୃତକ ଜଣକ ଗୋଚ୍ଛାପଡ଼ା ଥାନା କୋଏର ମାଣ୍ଡୁ ପଞ୍ଚାୟତର ତେତେରିପାଲା ଗ୍ରାମର ସୁରେଶ କହଁରଙ୍କ ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ଏକ ମାତ୍ର ପୁଅ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଥମେ ମୃତଦେହକୁ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହେଲା ? ତାହାର କରାଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଣିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ।
ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୋଲିସକୁ ନ ଜଣାଇ ପ୍ରଥମେ ପରିବାର ଲୋକକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଫ୍ୟାନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଫୁଲବାଣୀ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ । କେଉଁ କାରଣରୁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଲା ? ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନାମରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ । ଖାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବାପା ସୁରେଶ କହଁର । ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ମୃତକଙ୍କ ବାପା ସୁରେଶ କହଁର କହିଛନ୍ତି, "ସ୍କୁଲ ସାର୍ ଆମକୁ ଫୋନ କରି ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ । ହେଲେ ଆମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ମୃତଦେହକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଥିଲେ । ମୋ ପୁଅକୁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା । "
ଖବର ପାଇ ଫୁଲବାଣୀ ସଦର ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ସମ୍ବିତ ବେହେରା ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଅପରପକ୍ଷରେ ପରିବାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି । ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଞ୍ଜାମ/ କନ୍ଧମାଳ