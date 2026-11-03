କନ୍ଧମାଳ ଭୂସ୍ଖଳନ: ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର, ମାଟି ତଳୁ ୨ ନିଖୋଜଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର
ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାହାଡ଼ ଧସିବା ସହ ରାସ୍ତାଘାଟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଭୂସ୍ଖଳନରେ ନିଖୋଜ ଥିବା 12 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗତକାଲି ଠାବ କରାଯାଇଛି ।
Published : November 3, 2026 at 5:30 PM IST
କନ୍ଧମାଳ: ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ବିଭୀଷିକା ଦେଖାଦେଇଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାହାଡ଼ ଧସିବା ସହ ରାସ୍ତାଘାଟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଭୂସ୍ଖଳନରେ ନିଖୋଜ ଥିବା 12 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗତକାଲି ଠାବ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଉଦ୍ଧାର ଓ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ । ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ୍ରାଫ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ଏସ୍ଓଜି, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଡିଭିଏଫ୍ ଆଦି ଟିମ୍ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ମାଇନିଂ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବା ସହ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଭୂସ୍ଖଳନ ବିଭୀଷିକା:
ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ଧରଣର ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଅଧିକ କୃହୂବାଡ଼ା ଓ ଡାନଗେସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଛୋଟବଡ଼ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଇନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ମରାମତି ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବ୍ୟାପକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଛି ।
କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବେଦ ଭୂଷଣ କହିଛନ୍ତି, "୬୨ରୁ ଅଧିକ ଛୋଟବଡ଼ ଗାଁରୁ ମୋଟ ୬୨୬୯ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଟିମ୍ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖିଛନ୍ତି ।"
ଏହି ଉଦ୍ଧାର ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ରାମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ତଦାରଖ ନୁହେଁ, SP ନିଜେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
କମିନି ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା:
ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାହାଡ଼ରୁ ଏବେ ବି ପାଣି ଝରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ । ଫଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ଏବେ ବି ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ୮୭୦ ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ IMDର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନଯିବା ସହ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ଏବେ କନ୍ଧମାଳରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଲିଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍, ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଲିଛି ରାସ୍ତା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କନ୍ଧମାଳ