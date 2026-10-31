କମୁଛି ଗଞ୍ଜାମରେ ଜଳସ୍ତର;'କନ୍ଧମାଳ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଏବେ ବି 12 ନିଖୋଜ, ଠାବ ପାଇଁ ନିଆଯିବ Live Detection ୟୁନିଟ୍ ସହାୟତା'
କନ୍ଧମାଳ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ରେଳ ବିଭାଗର ସହାୟତା ନେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ।ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 31, 2026 at 4:24 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: କନ୍ଧମାଳ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ରେଳ ବିଭାଗର ସହାୟତା ନେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ରେଳ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଯୋଗାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ରେଳ ବିଭାଗର ଚେନ ପୁଲିଂ ଟେକନିକ ଲଗାଇବାକୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । କନ୍ଧମାଳରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ଜିଏମ ଏବଂ ଡିଆରଏମଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ନିଖୋଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ Live Detection ୟୁନିଟର ସହାୟତା ନେବେ ସରକାର । Live Detection ୟୁନିଟ୍ Sigmic ସହ ଉଡ଼ିବ ନାଭାଲ ହେଲିକେପ୍ଟରର । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍କାନ ହେବ । ସେପଟେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ।
ଭୂସ୍ଖଳନରେ 12 ଜଣ ନିଖୋଜ :
"କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ 12 ଜଣ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ୍ ରେସକ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି । ସେପଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଧିରେ ଧିରେ ଫେରୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳସ୍ତର । ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଉ ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଜଳଘେରୀ ରହିଛି । ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ନଥିବାରୁ ଛତ୍ରପୁର ସରଭୀମପୁର ଗାଁରେ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏୟାରଡ୍ରୋପ କରାଯାଉଛି । " ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସଆରସି ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ ।
ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି :
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି," ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗରର ବ୍ଲକ ବାଇବାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ହାମଲେଟ ଗିଡ଼ିପାବାଲି ଗାଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିଲା । ସେଠାରେ 25 ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିଲେ । ତେବେ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ 13 ଜଣ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତାରା ବତି ପ୍ରଧାନ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି । 12 ଜଣ ନିଖୋଜଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଅଗ୍ନିଶମ, ଏସଓଜି, ଏନଡିଆରଏଫର 160 ରୁ 170 ଲୋକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି । ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ । ଅନ୍ୟ 13 ଜଣଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଜି କନ୍ଧମାଳ ପ୍ରଶାସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ।"
ଭୂସ୍ଖଳନରେ ନିଖୋଜ 12 ଜଣଙ୍କ ନାମ:
|ବଳଦେବ ପ୍ରଧାନ
|ଅରୁଣ ପ୍ରଧାନ
|ସୁମିତ୍ରା ପ୍ରଧାନ
|ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଧାନ
|ରବି ମଳିକ
|ବାଗ୍ରି ପ୍ରଧାନ
|ସମ୍ମାନ ମଳିକ
|ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନ
|ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ
|ଅଜନ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ
|ଭୂମିକା ପ୍ରଧାନ
|ପଦ୍ମାବତୀ ପ୍ରଧାନ
ଇତିହାସରେ ପାତ୍ରପୁରରେ ଚତୁର୍ଥ ବଡ଼ ବର୍ଷା :
ଏସଆରସି ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଅର୍ଣ୍ଣବ ବାତ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ଓଡିଶା ଇତିହାସରେ ପାତ୍ରପୁରରେ ଚତୁର୍ଥ ବଡ଼ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । 1991 ଏବଂ 2019 ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଦେଖିଲା ଓଡିଶା । 1991ରେ ଥୁଆମୂଳ-ରାମପୁରରେ 825 ମିଲିମିଟର, 2019ରେ କର୍ଲାମୁଣ୍ଡାରେ 608 ମିଲିମିଟର, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 555 ମିଳିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାତ୍ରପୁରରେ 546 ମିଳିମିଟର ବର୍ଷା ଚତୁର୍ଥ ବଡ ବର୍ଷା । ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏଭଳି ପରିଣାମ ହେଲା । ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ।"
'ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ '
ଏସଆରସି କହିଛନ୍ତି,"ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବାହିତ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜଳକା ନଦୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ରହିଛି । ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ନଥିବାରୁ ଛତ୍ରପୁର ସରଭୀମପୁର ଗାଁରେ ଖାଦ୍ୟ ଏୟାରଡ୍ରୋପ କରାଯାଉଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 367 ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ 39 ହଜାର 619 ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 1 ଲକ୍ଷ 5 ହଜାର 622 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଗଜପତିରେ 21 ହଜାର 782 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । 340 ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି । ସବୁ ଗାଁ ଓ ୱାର୍ଡରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ।"
ଏସଆରସି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକାରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ । ଜିଲ୍ଲାରେ 80ରୁ 85 ପ୍ରତିଶତ ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । 450 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଗୋ'ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । 130 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି । ରାଇକିଆ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ପରିବାରର 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ମାନସିକ ଭାବେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଓ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଗମନାଗମନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ ।
ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଡାକିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ସେପଟେ ଏସଆରସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ । ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରୟାସ ବାବଦରେ ହେବ ଆଲୋଚନା । ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଏସଆରସି, ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଗଜପତିର 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ; ଦୀର୍ଘ 4ଦିନ ପରେ ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କନ୍ଧମାଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା; ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଶିଶୁସନ୍ତାନ ସହ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର