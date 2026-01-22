ETV Bharat / state

ହାତୀ ମୃତଦେହ ଅନ୍ୟତ୍ର ପୋତିବା ଘଟଣା; ଏଭଳି ଲୋକ ସରକାରୀ ଚାକିରୀରେ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ

କନ୍ଧମାଳ ହାତୀ ମୃତଦେହକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ପୋତିବା ଘଟଣାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ।

Kandhamal Elephant Death
ହାତୀ ମୃତଦେହକୁ ପୋତିବା ଘଟଣା (File pic)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 22, 2026 at 11:13 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ବନଖଣ୍ଡ ବେଲଘର ରେଞ୍ଜ ମୁଣ୍ଡୁଟି ଜଙ୍ଗଲରୁ ହାତୀର ମୃତଦେହ ଗାଏବ ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହି ମୃତ ହାତୀର ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶ ବୁଧବାର ନିଲମ୍ବିତ ରେଞ୍ଜର ବିନୟ ବିଶିଙ୍କ ଘର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ଥାନା ତହଁସିର ଡ୍ୟାମ୍‌ ନିକଟରୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଏଭଳି ଲୋକ ସରକାରୀ ଚାକିରୀରେ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ । ହାତୀକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପୋତିବା ବଡ଼ ଅପରାଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

କନ୍ଧମାଳ ହାତୀ ମୃତଦେହକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ପୋତିବା ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ-

ହାତୀକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପୋତିବା ବଡ଼ ଅପରାଧ । ଏନେଇ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ । ସଠିକ୍‌ ତଦନ୍ତ ନେଇ ପିସିସିଏଫ୍‌ଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଖୁଣ୍ଟିଆ ।

ହାତୀ ମୃତଦେହକୁ ପୋତିବା ଘଟଣା (ETV Bharat Odisha)


"ଏଭଳି ଲୋକ ସରକାରୀ ଚାକିରୀରେ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ । ହାତୀକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପୋତିବା ବଡ଼ ଅପରାଧ । ଏନେଇ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ ଯେଉଁ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ । ସଠିକ ତଦନ୍ତ କିଭଳି ହେବ ସେନେଇ ପିସିସିଏଫ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଇନାଚାର୍ଜ ରେଞ୍ଜର ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ପିସିସିଏଫ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ବିଭାଗ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି," ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ।



ଏପଟେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପିସିସିଏଫ ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ହାତୀ ମୃତ୍ୟକୁ ରେଞ୍ଜର ଲୁଚେଇବା ଘଟଣାରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଟିମ । ଦୁଇ ଜଣ DCF , ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି କିଶୋର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କ୍ରାଇମ ସେଲ ଡିସିଏଫ ଅରବିନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ତିନି ଜଣିଆ ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।

Kandhamal Elephant Death
ହାତୀ ମୃତଦେହକୁ ପୋତିବା ଘଟଣା (File pic)


ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡା ବନଖଣ୍ଡ ବେଳଘର ରେଞ୍ଜ ମୁଣ୍ଡୁଟି ଜଙ୍ଗଲର ମୃତ ହାତୀକୁ ଗାଏବ ଘଟଣା। ନିଲମ୍ବିତ ରେଞ୍ଜର ବିନୟ ବିଶିଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ମିଳିଛି ଗାଏବ ମୃତ ହାତୀର ଦେହାବଶେଷ । ବାଲିଗୁଡା ବନଖଣ୍ଡ ବିଭାଗ କଳାହାଣ୍ଡି ବନଖଣ୍ଡ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗ୍ରୀନ ବ୍ୟାରିକେଡ କରି ଘୋଡାଇଥିଲେ । ଜେସିପି ଦ୍ୱାରା ମାଟି କଢା ଯାଇ ୭ ଫୁଟ୍ ତଳୁ ହାତୀର ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ୪୮ ଘଣ୍ଟା କସରତ ପରେ ହାତୀର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

