ହାତୀ ମୃତଦେହ ଅନ୍ୟତ୍ର ପୋତିବା ଘଟଣା; ଏଭଳି ଲୋକ ସରକାରୀ ଚାକିରୀରେ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ
କନ୍ଧମାଳ ହାତୀ ମୃତଦେହକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ପୋତିବା ଘଟଣାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ।
Published : January 22, 2026 at 11:13 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ବନଖଣ୍ଡ ବେଲଘର ରେଞ୍ଜ ମୁଣ୍ଡୁଟି ଜଙ୍ଗଲରୁ ହାତୀର ମୃତଦେହ ଗାଏବ ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହି ମୃତ ହାତୀର ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶ ବୁଧବାର ନିଲମ୍ବିତ ରେଞ୍ଜର ବିନୟ ବିଶିଙ୍କ ଘର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ଥାନା ତହଁସିର ଡ୍ୟାମ୍ ନିକଟରୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଏଭଳି ଲୋକ ସରକାରୀ ଚାକିରୀରେ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ । ହାତୀକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପୋତିବା ବଡ଼ ଅପରାଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
କନ୍ଧମାଳ ହାତୀ ମୃତଦେହକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ପୋତିବା ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ-
ହାତୀକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପୋତିବା ବଡ଼ ଅପରାଧ । ଏନେଇ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ । ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ନେଇ ପିସିସିଏଫ୍ଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଖୁଣ୍ଟିଆ ।
"ଏଭଳି ଲୋକ ସରକାରୀ ଚାକିରୀରେ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ । ହାତୀକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପୋତିବା ବଡ଼ ଅପରାଧ । ଏନେଇ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ ଯେଉଁ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ । ସଠିକ ତଦନ୍ତ କିଭଳି ହେବ ସେନେଇ ପିସିସିଏଫ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଇନାଚାର୍ଜ ରେଞ୍ଜର ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ପିସିସିଏଫ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ବିଭାଗ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି," ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ।
ଏପଟେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପିସିସିଏଫ ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ହାତୀ ମୃତ୍ୟକୁ ରେଞ୍ଜର ଲୁଚେଇବା ଘଟଣାରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଟିମ । ଦୁଇ ଜଣ DCF , ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି କିଶୋର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କ୍ରାଇମ ସେଲ ଡିସିଏଫ ଅରବିନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ତିନି ଜଣିଆ ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡା ବନଖଣ୍ଡ ବେଳଘର ରେଞ୍ଜ ମୁଣ୍ଡୁଟି ଜଙ୍ଗଲର ମୃତ ହାତୀକୁ ଗାଏବ ଘଟଣା। ନିଲମ୍ବିତ ରେଞ୍ଜର ବିନୟ ବିଶିଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ମିଳିଛି ଗାଏବ ମୃତ ହାତୀର ଦେହାବଶେଷ । ବାଲିଗୁଡା ବନଖଣ୍ଡ ବିଭାଗ କଳାହାଣ୍ଡି ବନଖଣ୍ଡ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗ୍ରୀନ ବ୍ୟାରିକେଡ କରି ଘୋଡାଇଥିଲେ । ଜେସିପି ଦ୍ୱାରା ମାଟି କଢା ଯାଇ ୭ ଫୁଟ୍ ତଳୁ ହାତୀର ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ୪୮ ଘଣ୍ଟା କସରତ ପରେ ହାତୀର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ହାତୀ ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ; ରାତି ତମାମ ନିଜ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ମା' ହାତୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର