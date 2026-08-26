ଛୁଆ ହେବା ଆଶାରେ ଗୁଣିଆଠୁ ଔଷଧ ଖାଇ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଦମ୍ପତି
15 ବର୍ଷ ବିବାହ ପରେ ଛୁଆ ନହେବାରୁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ । ଗୁଣିଆ ଠାରୁ ଚେରମୂଳି ଔଷଧ ଆଣି ଖାଇଥିଲେ ଦମ୍ପତି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି
Published : August 26, 2026 at 3:06 PM IST
କନ୍ଧମାଳ: ସନ୍ତାନ ଲାଭ ଆଶାରେ ଗୁଣିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଚେରମୂଳି ଔଷଧ ଖାଇ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 24 ଘଣ୍ଟା ନବିତୁଣୁ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀ ବ୍ଲକ ଗୋଚ୍ଛାପଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ କଟ୍ରିଙ୍ଗିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ନେଡିପଙ୍ଗା ଗାଁରେ ଘଟିଛି । ମୃତକ ହେଲେ ସେହି ଗାଁର କାହ୍ନୁ କହଁର (35 ବର୍ଷ) ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲଳିତା କହଁର (28 ବର୍ଷ) । ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗୋଚ୍ଛିପଡା ଥାନାଧିକାରୀ ଶୁଭ୍ରଜିତ ସାମନ୍ତରାୟ ।
ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଗୁଣିଆଠୁ ଔଷଧ ଆଣି ଖାଇଥିଲେ:
ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନେଡିପଙ୍ଗା ଗାଁର କାହ୍ନୁ କହଁର ପ୍ରାୟ ୧୫ ବର୍ଷ ତଳେ ଲଳିତା କହଁରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ନହେବାରୁ ଉଭୟ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ । ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସେମାନେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଗୁଣିଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଗୁଣିଆ ଦେଇଥିବା ଚେରମୂଳି ଔଷଧ ଉଭୟେ ଗତ ୨୨ ଅଗଷ୍ଟ ରାତିରେ ଖାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରବଳ ପେଟବ୍ୟଥା ହେବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ପରଦିନ (23 ଅଗଷ୍ଟରେ) ପରିବାର ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।
ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଲଳିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ କାହ୍ନୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ । ଗତ ସୋମବାର ଲଳିତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏପଟେ ଗୁରୁତର ଥିବା କାହ୍ନୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
କାହ୍ନୁଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ଶକୁନ୍ତଳା କହଁର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୁଣିଆ ଏକ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ବୋତଲରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପିଇବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡିଥିଲା ।
ଔଷଧ ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ସହ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ନେଇଥିଲା ଗୁଣିଆ:
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ମୃତକଙ୍କ ବଡ଼ଭାଇ ଭବେଶ୍ୱର କହଁର ଗୋଚ୍ଛାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏତଲାରେ ଗୁଣିଆଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ହୋଇଛି । ଗୁଣିଆ ଔଷଧ ଦେବା ବାବଦରେ କାହ୍ନୁଙ୍କ ଠାରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହ ଲଳିତାଙ୍କ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ନେଇଥିବା ଏତଲାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଖୁବଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ଏନେଇ ଗୋଚ୍ଛାପଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶୁଭ୍ରଜିତ ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏତଲା ଆଧାରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।
ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ଜାଲରେ ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ:
କନ୍ଧମାଳର ସମାଜ ସେବୀ ଅଶୋକ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜିକାଲି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ନହେଲେ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ପୁଣି ନ ହେବ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ ।
ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ୍ଷୁବ୍ଧ: ‘ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ହତ୍ୟା ଭଳି କୁପ୍ରଥା ରହିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିବ ନାହିଁ’
ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ସାଜିଲା କାଳ ! ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଚାଲିଗଲା ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ଜୀବନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କନ୍ଧମାଳ