କାମାକ୍ଷାନଗର ଛାତ୍ରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣା: ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉତ୍ତେଜନା

ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର । ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କ ତଦନ୍ତ।

Kamakhyanagar student rape and murder incident Tension at Dhenkanal District Head Hospital
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 19, 2026 at 11:00 PM IST

Updated : March 19, 2026 at 11:07 PM IST

ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର

ଢେଙ୍କାନାଳ: କାମାକ୍ଷାନଗର ଛାତ୍ରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣା । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉତ୍ତେଜନା । ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ । ୩ଦଫା ଦାବିରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହକୁ ଘେରିଥିଲେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ।

ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାରୁଆଳି ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଛେଦ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ପୋଲିସ ।

ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ପକ୍ଷରୁ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଛେଦ ପାଇଁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ନେଇ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ହୋଇଥିଲା । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡିର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହକୁ ଘେରାଉ କରି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଜଗି ରହି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବ୍ୟବଛେଦ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଂଚି ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲା । ମାତ୍ର ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୨କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ । ଫଳରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ କଟକ ଯାଇ ନପାରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଶବ ବ୍ୟବଛେଦ ଗୃହରେ ପଡି ରହିଥିଲା ।

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କେହି ପାଟି ଖୋଲୁ ନଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ ରେ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ତେବେ ଛାତ୍ରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଫଏମଟି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଛେଦ ଜରୁରୀ ଥିବାରୁ କଟକ ଏସସିବିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଜରୁରୀ ଥିବା ବୁଝା ସୁଝା କରିବା ପରେ ରାତି ସାଢ଼େ ୭ଟା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ନିବୃତ ହୋଇଥିଲେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ । ଫଳରେ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଛେଦ ପାଇଁ କଟକ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ସାରୁଆଳି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ମୃତ ଦେହ ପଡିଥିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର କଲେଜ ବ୍ୟାଗ୍ ସହିତ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ ଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସପି ଅଭିନବ ସୋନକର ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ଛାତ୍ଗରୀ ଜଣଙ୍କ ଗତକାଲି ସକାଳ ୭ଟା ୧୫ରୁ ଘରୁ ବାହାରି କଲେଜ ଆସିଥିଲେ । ଯୁକ୍ତ ୨ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିବା କଥା । ହେଲେ ଆଜି ସକାଳେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । "ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାର କରି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି l ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ଜଣାପଡ଼ିବ l ଘଟଣାରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ଥିବ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସପି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ

